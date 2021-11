Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Davis-Cup-Team bezwingt Serbien - Chance aufs Viertelfinale

INNSBRUCK: Das deutsche Tennis-Team hat das erste Vorrundenspiel der diesjährigen Davis-Cup-Endrunde gegen Serbien mit 2:1 gewonnen. In Innsbruck sicherten Kevin Krawietz und Tim Pütz am Samstagabend im Doppel gegen Novak Djokovic und Nikola Cacic mit einem 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5) den entscheidenden Punkt. Damit kann sich die deutsche Auswahl am Sonntag (16.00 Uhr/ServusTV) gegen Gastgeber Österreich den Gruppensieg und den Einzug ins Viertelfinale sichern.

Gegen Serbien war Dominik Koepfer im ersten Einzel mit einem 7:6 (7:4), 6:4 gegen Filip Krajinovic die Führung gelungen. Jan-Lennard Struff musste sich anschließend dem Weltranglisten-Ersten Djokovic klar 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Skirennfahrer Baumann Sechster bei Speed-Auftakt - Österreicher siegt

LAKE LOUISE: Der deutsche Skirennfahrer Romed Baumann hat durch einen sechsten Platz beim Speed-Auftakt im kanadischen Lake Louise die Olympia-Norm für Peking erfüllt. Der WM-Zweite hatte bei der Zieleinfahrt am Samstag 0,77 Sekunden Rückstand auf Gewinner Matthias Mayer aus Österreich. Zweiter wurde Mayers Landsmann und Weltmeister Vincent Kriechmayr (+0,23 Sekunden), gefolgt von Beat Feuz aus der Schweiz (+0,35).

Die deutschen Athleten müssen in der Weltcup-Saison einmal unter die Top Acht oder zweimal unter die Top 15 fahren, um sich für die Winterspiele zu qualifizieren. Vize-Weltmeister und Deutschlands zweiter Hoffnungsträger Andreas Sander verpasste als 20. dieses Ziel zunächst ebenso wie die übrigen DSV-Athleten Josef Ferstl (19.), Dominik Schwaiger (23.) und Simon Jocher (30.).

Am Sonntag steht zum Abschluss des Speed-Wochenendes ein Super-G in Lake Louise an. Die erste Abfahrt am Freitag war wegen Schneefalls abgesagt worden.