Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.11.21 | Überblick

Dortmund an den Bayern dran - Union gewinn Berliner Derby

BERLIN: Borussia Dortmund hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern bis auf einen Punkt verkürzt. Der BVB gewann am Samstag in der Fußball-Bundesliga dank eines späten Tores von Marco Reus (85.) mit 2:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart, die Bayern hatten am Freitagabend in Augsburg verloren (1:2). RB Leipzig rutschte durch ein 0:2 (0:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim ab. Neuer Vierter ist Bayer Leverkusen durch ein 1:0 (1:0) gegen den VfL Bochum, auch weil der VfL Wolfsburg nur 2:2 (0:1) bei Arminia Bielefeld spielte. Borussia Mönchengladbach hatte beim 4:0 (3:0) gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth keine Mühe. Der 1. FC Union gewann das brisante Berliner Stadtderby gegen Hertha BSC mit 2:0 (2:0).

Nach Anfang-Rücktritt: Werder rettet Punkt im Topspiel gegen Schalke

BREMEN: Wenige Stunden nach dem Rücktritt von Trainer Markus Anfang hat Werder Bremen zumindest einen weiteren sportlichen Rückschlag verhindert. Im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga erkämpften sich die Grün-Weißen am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 ein verdientes 1:1 (0:0) und zeigten ungeachtet der Turbulenzen um die Impfpass-Affäre ihres bisherigen Chefcoaches eine beherzte Leistung. Niclas Füllkrug verwandelte in der Nachspielzeit nach Videobeweis einen Strafstoß zum Endstand von 1:1. Zuvor hatte Simon Terodde die Gäste vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in der 82. Minute in Führung gebracht. Terodde ist damit nun mit 154 Toren alleiniger Rekordtorschütze der Zweiten Liga.

Erstes Messi-Tor für Paris Saint-Germain in Ligue 1

PARIS: Mit seinem ersten Tor für Paris Saint-Germain in der Ligue 1 hat Fußball-Superstar Lionel Messi dem souveränen Tabellenführer den zwölften Saisonsieg im 14. Spiel gesichert. Der 34-jährige Argentinier erzielte am Samstag in der 87. Minute den Treffer zum 3:1 (1:0)-Endstand im Heimspiel gegen den FC Nantes. Stürmerstar Kylian Mbappé hatte die Pariser bereits in der 2. Minute in Führung gebracht. Nach dem 1:1 durch Randal Kolo Muani (76.) sorgte Nantes Dennis Appiah (81.) mit einem Eigentor wieder für die Führung von PSG.

Verstappen droht vor Formel-1-Rennen in Katar Strafe

DOHA: Dem WM-Führenden Max Verstappen droht vor dem Formel-1-Rennen am Sonntag in Katar eine Strafe. Weil der 24-Jährige in seinem Red Bull am Samstag in der Qualifikation gelbe Flaggen missachtet haben soll, muss er am Sonntag bei den Rennkommissaren vorsprechen. Wie der Motorsport-Weltverband Fia mitteilte, müssen Verstappen und ein weiterer Vertreter seines Teams zu dem Termin um 13.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) erscheinen. Das Gespräch findet damit nur vier Stunden vor dem geplanten Rennstart auf dem Losail International Circuit im Norden von Doha statt. Verstappen wird die «Nichtbeachtung der doppelt geschwenkten gelben Flaggen» vorgeworfen.

Skispringer Geiger gewinnt Weltcup-Auftakt und holt Gelbes Trikot

NISCHNI TAGIL: Skispringer Karl Geiger hat den Weltcup- Auftaktwettbewerb im russischen Nischni Tagil gewonnen und direkt das Gelbe Trikot des Gesamtführenden erobert. Der 28 Jahre alte Oberstdorfer sprang am Samstag 134,5 und 133 Meter und setzte sich damit deutlich vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (128 und 131 Meter) und dem Norweger Halvor Egner Granerud (133 und 125 Meter) durch. Auch Team-Weltmeister Markus Eisenbichler (6.), Rückkehrer Stephan Leyhe (14.), Constantin Schmid (22.) und Pius Paschke (26.) holten zum Auftakt Weltcup-Punkte. Andreas Wellinger verpasste den zweiten Durchgang der besten 30 Springer ganz knapp.

IOC-Athletenkommission im Fall Peng Shuai «sehr besorgt»

LAUSANNE: Nach zahlreichen Sportlern, Verbänden und der US-Regierung hat auch die Athletenkommission des IOC ihre Besorgnis über den Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai geäußert. «Gemeinsam mit der weltweiten Athletengemeinde ist die Kommission sehr besorgt über die Situation der dreimaligen Olympia-Teilnehmerin Peng Shuai», schrieb die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, Emma Terho, am Samstag auf Twitter. Im Anschluss reagierte auch das Internationale Olympische Komitee erstmals auf den Fall der als vermisst geltenden Peng Shuai. «Das IOC schätzt die von so vielen Athleten und Nationalen Olympischen Komitees geäußerten Bedenken. Wir begrüßen auch die Unterstützung der IOC-Athletenkommission für unseren stillen diplomatischen Ansatz», teilte ein Sprecher mit.

Beckert erster deutscher Eisschnellläufer mit Olympia-Qualifikation

STAVANGER: Patrick Beckert hat sich als erster deutscher Eisschnellläufer für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Der Erfurter belegte am Samstag beim Weltcup in Stavanger in 13:13,267 Minuten den achten Platz über 10.000 Meter. Damit sicherte sich der 31-Jährige im einzigen Weltcup-Rennen der Saison über die Langstrecke die Teilnahme an den Spielen. Bei den kommenden beiden Weltcups in Salt Lake City (3. bis 5. Dezember) und Calgary (10. bis 12. Dezember) kann sich der Langstreckler zudem noch über die 5000 Meter für Peking qualifizieren.

Handball-Europameisterschaften für 2026 und 2028 vergeben

WIEN: Die Handball-Europameisterschaften der Männer 2026 und 2028 werden jeweils wieder in drei Ländern ausgetragen. Der Europäische Handball-Verband EHF vergab am Samstag auf seinem außerordentlichen Kongress das Turnier in fünf Jahren an Dänemark, Schweden und Norwegen. Gemeinsame Ausrichter 2028 sind Portugal, Spanien und die Schweiz. Die kommende Europameisterschaft findet vom 13. bis 30. Januar kommenden Jahres in Ungarn und der Slowakei statt. 2024 ist Deutschland alleiniger Ausrichter des Turniers mit 24 Mannschaften.