Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Skirennfahrerin Dürr beim Parallel-Weltcup Siebte - Slokar siegt

LECH/ZÜRS: Skirennfahrerin Lena Dürr hat beim Parallelslalom in Lech/Zürs den siebten Rang belegt. Die 30-Jährige vom SV Germering unterlag im Viertelfinale am Samstag der italienischen Weltmeisterin Marta Bassino. In den anschließenden Platzierungsläufen verlor Dürr erst gegen die Norwegerin Marte Monsen und gewann dann gegen die Slowenin Tina Robnik. Der Sieg beim einzigen Parallel-Weltcup der Saison ging an Robniks Landsfrau Andreja Slokar. Zweite und Dritte wurden die Norwegerinnen Thea Louise Stjernesund und Kristin Lysdahl.

Berlin und Braunschweig erreichen Halbfinale des Basketball-Pokals

BAYREUTH: Alba Berlin und die Löwen Braunschweig haben das Halbfinale des deutschen Basketball-Pokals erreicht. Meister Alba dominierte am Samstag beim 84:57 (47:25)-Erfolg bei medi Bayreuth. Braunschweig bezwang die Fraport Skyliners aus Frankfurt souverän mit 86:65 (40:30). Am Sonntag komplettieren die Sieger der Partien Niners Chemnitz gegen Titelverteidiger FC Bayern München sowie Hakro Merlins Crailsheim gegen s.Oliver Würzburg das sogenannte Top Four.

Magdeburgs Handballer gewinnen Spitzenspiel in Berlin mit 33:29

HAMBURG: Tabellenführer SC Magdeburg hat das nächste Zeichen der Stärke in der Handball-Bundesliga gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann am Samstagabend vor 7200 Zuschauern bei den Füchsen Berlin mit 33:29 (19:14). Nach dem elften Sieg im elften Liga-Spiel hat der SCM mit 22:0 Punkten nun schon fünf Zähler Vorsprung auf das Team aus der Hauptstadt (17:5). Omar Ingi Magnusson war mit neun Toren bester Werfer der Magdeburger. Für die Füchse Lasse Andersson war siebenmal erfolgreich.

Frankreich und Belgien für Fußball-WM qualifiziert - Oranje patzt

BERLIN: Auch Titelverteidiger Frankreich und Belgien haben sich nach Dänemark und Deutschland für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert, die Niederlande haben den ersten Matchball dagegen überraschend vergeben. Die Equipe Tricolore überrollte am Samstagabend in Paris Kasachstan mit 8:0 (3:0) und ist am achten und letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins in der Gruppe D zu verdrängen. Auch in der Gruppe E steht der Sieger und damit der vierte europäische WM-Starter vorzeitig fest: Belgien bezwang Estland 3:1 (1:0) und ist mit 19 Punkten durch. Selbst eine 2:0-Führung reichte Oranje in Montenegro nicht - zwei späte Gegentore führten noch zum 2:2. Mit 20 Punkten bleibt die Elftal zwar Spitzenreiter, muss am Dienstag aber gegen Verfolger Norwegen gewinnen.

Formel 1: 50.000 Euro Strafe für WM-Spitzenreiter Verstappen

SÃO PAULO: WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat für einen Verstoß gegen die Bestimmungen des sogenannten Parc Fermé eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro erhalten. Die Rennkommissare sahen es am Samstag beim Grand Prix von São Paulo als erwiesen an, dass der 24-Jährige regelwidrig das Heck seines Red Bull und vor allem das seines Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton während der technischen Abnahme am Freitag berührt hatte. Der Niederländer war nach der Startplatzjagd am Freitag dabei zu sehen gewesen, wie er den Heckflügel seines Autos berührte und danach auch den Flügel am Mercedes von Hamilton.

Bottas gewinnt Formel-1-Sprint - Verstappen baut WM-Führung aus

SÃO PAULO: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat das Sprintrennen von São Paulo gewonnen. Nach einem Formel-1-Blitzstart sicherte sich der Finne vor WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull die drei Punkte für den Sieg. Bottas startet damit auch von Rang eins in den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Verstappen baute als Zweiter bei dem neuen Format seine WM-Führung vor Lewis Hamilton auf 21 Zähler aus. Dritter wurde am Samstag Carlos Sainz im Ferrari. Nach Startplatz eins in der Qualifikation wurde Hamilton wegen eines irregulären Heckflügels ganz nach hinten strafversetzt. Mit Platz fünf betrieb der Mercedes-Pilot starke Schadensbegrenzung. Wegen einer Motorenstrafe startet Hamilton aber nur von Position zehn ins viertletzte Saisonrennen. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel wurde am Samstag Zehnter. Mick Schumacher im Haas musste sich mit Position 19 begnügen.

Bottas startet in São Paulo vor Verstappen - Hamilton weit hinten

SÃO PAULO: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas startet von Rang eins in den Grand Prix von São Paulo am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

Der Teamkollege von Lewis Hamilton sicherte sich die Pole Position für das viertletzte Saisonrennen in Brasilien durch seinen Sieg im Sprint. Max Verstappen im Red Bull will von Rang zwei seine WM-Führung ausbauen. Der Niederländer liegt bereits 21 Punkte vor Hamilton. Der Engländer muss auf dem Kurs in Interlagos als Zehnter eine Aufholjagd starten. Auf Platz drei kann Carlos Sainz im Ferrari auf einen Podest-Platz hoffen. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel startet als Neunter, Mick Schumacher im Haas von Platz 19.