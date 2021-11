Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Koch wird bei Kurzbahn-EM Sechster - Vogelmann auf Rang acht

KASAN: Brustschwimmer Marco Koch hat bei der Kurzbahn-Europameisterschaft im russischen Kasan den sechsten Platz über 200 Meter belegt. Der 31-Jährige schwamm am Samstag im Finale eine Zeit von 2:05,13 Minuten und war damit 3,4 Sekunden langsamer als Sieger Ilja Schymanowitsch aus Belarus. Zu Platz drei fehlten Koch mehr als drei Sekunden. 2019 hatte Koch bei der Kurzbahn-EM in Glasgow Bronze gewonnen. Seinen größten Erfolg feierte er 2015, als er in Kasan Weltmeister auf der langen Bahn wurde. Zoe Vogelmann hatte über 200 Meter Lagen wie erwartet mit der Medaillenvergabe ebenfalls nichts zu tun. Sie schwamm auf den achten Platz. Vogelmann schlug nach 2:11,34 Minuten an. Gold holte Anastasia Gorbenko aus Israel in 2:05,17 Minuten.

Bonn neuer Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga

BONN: Die Telekom Baskets Bonn haben vorerst die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Durch ein 87:79 (47:35) gegen s.Oliver Würzburg kletterten die Rheinländer am Samstag mit 5:2-Siegen auf Rang eins. Dagegen verpasste Aufsteiger MLP Academics Heidelberg den Spitzenplatz durch ein 87:89 (40:43) gegen medi Bayreuth. ratiopharm Ulm holte sich durch ein 90:76 (42:37) bei den Löwen Braunschweig den vierten Saisonsieg. Die Hakro Merlins Crailsheim bauten ihren Positivlauf in der Liga eindrucksvoll aus und gewannen zum dritten Mal in Serie. Bei den Jobstairs Gießen 46ers siegte das Team von Trainer Sebastian Gleim deutlich mit 104:70 (54:30).

Nach Remis in Leipzig: PSG mit Liga-Sieg bei Girondins Bordeaux

BORDEAUX: Drei Tage nach dem 2:2 in der Champions League bei RB Leipzig hat Paris Saint-Germain in der Liga seinen elften Saisonsieg gefeiert. Auch ohne den erneut wegen Oberschenkelproblemen fehlenden argentinischen Superstar Lionel Messi kam PSG am Samstagabend zu einem 3:2 (2:0)-Erfolg bei Girondins Bordeaux. Mit 34 Punkten führt der Hauptstadt-Club die Tabelle der Ligue 1 souverän an. Zweiter ist der RC Lens (24) vor OGC Nizza (23) und Olympique Marseille (22). Neymar (26./43. Minute) und Kylian Mbappé (63.) erzielten in Bordeaux die Treffer für den französischen Pokalsieger. Alberth Elis (78.) und M'Baye Niang (90.+2) trafen für die Gastgeber.

Russland gewinnt Billie Jean King Cup durch Finalsieg gegen Schweiz

PRAG: Russlands Tennis-Auswahl hat zum fünften Mal den Billie Jean King Cup gewonnen. Im Endspiel in Prag setzten sich die Russinnen am Samstag gegen die Schweiz mit 2:0 durch. Die Entscheidung fiel bereits nach den beiden Einzeln, das Doppel wurde nicht mehr gespielt. Zunächst setzte sich Darja Kassatkina gegen Jil Teichmann mit 6:2, 6:4 durch, anschließend verlor Olympiasiegerin Belinda Bencic gegen Ljudmila Samsonowa 6:3, 3:6, 4:6. Das deutsche Team um Spitzenspielerin Angelique Kerber war nach zwei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden. Der Billie Jean King Cup, der früher Fed Cup hieß, wird zum ersten Mal mit einer Finalwoche ausgetragen.

Havertz-Tor reicht nicht: Chelsea verspielt Sieg gegen Burnley

LONDON: Trotz des Führungstreffers durch den starken Kai Havertz hat der FC Chelsea den nächsten Sieg in der Premier League verpasst. Der englische Tabellenführer kam am Samstag gegen den FC Burnley nur zu einem 1:1 (1:0), weil die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zu verschwenderisch mit ihren Chancen umging. Havertz traf in der 33. Minute per Kopf für die klar überlegenen Gastgeber. Kurz vorher hatte der deutsche Nationalspieler einen Schockmoment unbeschadet überstanden: Nach einem Schubser von Burnleys Matthew Lowton stürzte Havertz über die Bande in den Zuschauerbereich. Er konnte aber sofort weiterspielen. Ohne die angeschlagenen Stürmer Timo Werner und Romelu Lukaku vergab Chelsea zahlreiche Großchancen. Das bestrafte Burnley. In der 79. Minute traf Matej Vydra zum 1:1.

Norwich City trennt sich von deutschem Trainer Farke

NORWICH: Daniel Farke ist nicht mehr Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Norwich City. Das teilte der Premier-League-Club wenige Stunden nach dem ersten Saisonsieg am Samstag in Brentford (2:1) mit. Der 45 Jahre alte Farke war seit Sommer 2017 Trainer in Norwich. Er hatte den damaligen Zweitliga-Club in der Saison 2018/19 zum Aufstieg geführt. Nach dem direkten Wiederabstieg in der folgenden Spielzeit feierten Farke und Norwich im vergangenen Sommer die sofortige Rückkehr in die höchste englische Spielklasse.

1:1 in Karlsruhe: Nächstes Unentschieden für den HSV

KARLSRUHE: Der Hamburger SV ist im elften Pflichtspiel in Serie ungeschlagen geblieben, hängt der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga aber weiter hinterher. Die Hanseaten mussten sich beim Karlsruher SC am Samstagabend mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Sonny Kittel (14. Minute) traf vor 20.000 Zuschauern im Wildpark für den HSV, Philipp Hofmann (18.) für die Karlsruher. Für die Gäste war es das fünfte Remis in den vergangenen sechs Liga-Spielen. Der KSC liegt mit 17 Punkten weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Niederlage gegen Medwedew: Zverev verpasst Tennis-Finale in Paris

PARIS: Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Paris den Einzug in das Endspiel und die Chance auf seinen sechsten Titel in diesem Jahr verpasst. Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg musste sich am Samstag dem russischen US-Open-Sieger Daniil Medwedew in 80 Minuten klar mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit kommt es im Finale am Sonntag zur Neuauflage des US-Open-Endspiels zwischen Medwedew und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. In New York hatte Medwedew den 34 Jahre alten Serben bezwungen.

Siegesserie beendet: Borussia Dortmund verliert in Leipzig

LEIPZIG: Nach zuletzt vier Siegen in Serie hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga wieder eine Niederlage kassiert. Der BVB verlor am Samstagabend das Topspiel bei RB Leipzig mit 1:2 (0:1) und hat als Tabellenzweiter nun bereits vier Punkte Rückstand auf den Rekordmeister FC Bayern München auf Platz eins. Der überragende Christopher Nkunku (29. Minute) brachte RB vor 43.429 Zuschauern in Führung. Vor der größten Leipziger Kulisse seit Beginn der Corona-Pandemie sorgte Marco Reus (52.) für den Ausgleich der Gäste. Yussuf Poulsen (68.) erzielte den RB-Siegtreffer.

Mercedes-Pilot Bottas erobert Pole Position in Mexiko

MEXIKO-STADT: Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas hat sich überraschend den besten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Mexiko gesichert. Der Finne holte sich am Samstag in der Qualifikation auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die Pole Position vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Der favorisierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen musste sich im Red Bull mit dem dritten Platz begnügen. Vor dem fünftletzten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) hat Verstappen in der Gesamtwertung zwölf Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Hamilton. Sebastian Vettel als Elfter und Mick Schumacher als 18. waren in der Qualifikation vorzeitig ausgeschieden, werden aber wegen Strafen für einige Konkurrenten am Start noch nach vorn rücken.

