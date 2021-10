Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.21 | Überblick

FC Bayern siegt bei Union - Dortmund bleibt dran

BERLIN: Der FC Bayern München hat nach der 0:5-Pokalblamage gegen Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der Spitzenreiter setzte sich am Samstag beim 1. FC Union Berlin mit 5:2 durch. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund gewann gegen den 1. FC Köln mit 2:0. Dritter bleibt der SC Freiburg, der Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 besiegte. Der VfL Wolfsburg feierte beim Debüt von Trainer Florian Kohfeldt bei Bayer Leverkusen einen 2:0-Erfolg. Der FSV Mainz 05 behielt beim Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld mit 2:1 die Oberhand. Eintracht Frankfurt rettete ein 1:1 gegen Vizemeister RB Leipzig.

Kiels Handballer verlieren sensationell 25:29 bei Aufsteiger Lübbecke

HAMBURG: Aufsteiger TuS N-Lübbecke hat die große Sensation geschafft und sein Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen Rekordmeister THW Kiel gewonnen. Am Samstag setzte sich der TuS vor 1534 Zuschauern mit 29:25 (13:9) durch. Bester Lübbecker Werfer beim ersten Sieg über Kiel seit 19 Jahren war Tom Skroblien mit neun Toren. Für die «Zebras», die nun vier Liga-Spiele in Serien nicht gewonnen haben, war Sander Sagosen siebenmal erfolgreich.

Rydzek gewinnt Meistertitel in der Nordischen Kombination

OBERHOF: Der Oberstdorfer Johannes Rydzek ist deutscher Meister der Nordischen Kombination. Der 29 Jahre alte Doppel-Olympiasieger setzte sich am Samstag beim Wettkampf im thüringischen Oberhof und Zella-Mehlis vor Terence Weber und Fabian Rießle durch. Sein Vorsprung vor Weber betrug nach einem Sprung von der Skisprungschanze und einem 10-Kilometer-Lauf auf Skirollern 2,3 Sekunden. Rydzek war mit einem Rückstand von 24 Sekunden auf Rießle als Zweitplatzierter ins Rennen gegangen.

Boakye-Schumann gewinnt Auftaktkampf bei Box-WM

BELGRAD: Kevin Boakye-Schumann hat seinen ersten Kampf bei den Box-Weltmeisterschaften in Belgrad gewonnen. Der U22-Vizeeuropameister besiegte am Samstag im Mittelgewicht (bis 75 kg) Almir Memic aus dem serbischen Gastgeberteam mit 4:1 Punktrichterstimmen. Der in Schwerin trainierende Hamburger steht damit im Achtelfinale. Christopher Goman aus Leverkusen hatte im Minimumgewicht (bis 48 kg) gegen den Mongolen Gan-Erdene Gankhuyag keine Chance und verlor mit 0:5. Damit sind aus dem 13-köpfigen deutschen Team acht Boxer im ersten Kampf gescheitert, vier stehen im Achtelfinale. Einer ist wegen einer Erkältung nach Hause gereist.

Basketball-Bundesliga: Frankfurt feiert in Ulm ersten Saisonsieg

NEU-ULM: Als das bis dahin einzig sieglose Team der Basketball-Bundesliga haben die Fraport Skyliners aus Frankfurt am sechsten Spieltag ihren ersten Saisonerfolg gefeiert. Den Hessen gelang ein 88:80 (41:40)-Überraschungssieg bei ratiopharm Ulm. Brancou Badio avancierte mit 25 Punkten zum Topscorer. Sechs Minuten vor Schluss führte Ulm mit 70:67, dann drehten die Gäste durch einen 13:1-Lauf die Partie. Neben Badio, der in der Schlussminute die zwei spielentscheidenden Würfe traf, setzte auch der Frankfurter Neuzugang Will Cherry (14 Punkte, 7 Assists) Akzente. Die Hessen bleiben trotz des Siegs Tabellenletzter.

Europe Trophy: Deutsche 15er-Rugbyauswahl startet mit Sieg in Litauen

SIAULIAI/LITAUEN: Die deutsche Nationalmannschaft im 15er-Rugby ist mit einem klaren Auswärtssieg in Litauen in die neue Saison der Europe Trophy gestartet. Das ersatzgeschwächte Team von Nationaltrainer Mark Kuhlmann, in dessen Reihen sieben Spieler ihr Debüt gaben, setzte sich am Samstag in Siauliai souverän mit 46:16 (19:9) durch und nahm am Ende sogar einen Extrapunkt für die Tabelle mit. In zwei Wochen geht es für das Kuhlmann-Team bereits weiter. Am 13. November (15.00 Uhr) ist Deutschland zu Gast in Polen, das am Samstag in der Ukraine einen knappen 27:24-Sieg erzielte.