Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Pole Position für Max Verstappen in den USA - Hamilton auf Rang zwei

AUSTIN: WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Grand Prix in Austin gesichert und Lewis Hamilton überraschend deutlich geschlagen. Der Red-Bull-Pilot war am Samstag auf dem Circuit of the Americas 0,209 Sekunden schneller als der Rekordweltmeister im Mercedes. Rang drei ging an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko. Der Finne Valtteri Bottas fuhr die viertbeste Zeit, muss wegen einer Strafe für einen Motorentausch in seinem Mercedes aber fünf Plätze zurück in der Startaufstellung.

Sebastian Vettel kam auf Rang zwölf in der Qualifikation, muss wegen einer Strafe mit seinem Aston Martin aber vom Ende des Feldes starten. Hinter ihm stehen nur noch die ebenfalls bestraften Fernando Alonso im Alpine und George Russell im Williams. Mick Schumacher im Haas geht trotz Platz 19 in der Qualifikation deswegen von Rang 16 ins Rennen.

Bayern und Dortmund siegen im Gleichschritt - Freiburg nun Dritter

BERLIN: Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga ihre Spitzenpositionen mit Siegen ausgebaut. Tabellenführer FC Bayern setzte sich gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 4:0 durch, Dortmund siegte am Samstag auch ohne seinen verletzten Torjäger Erling Haaland mit 3:1 bei Arminia Bielefeld. Unterdessen setzte sich die Negativserie des VfL Wolfsburg fort: Das 0:2 gegen Freiburg war die vierte Bundesliga-Niederlage in Serie. Die Freiburger bleiben als einziges Team weiter ungeschlagen und schoben sich auf Platz drei der Tabelle. RB Leipzig machte gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth einen 0:1-Rückstand wett und und setzte sich noch mit 4:1 durch. Hertha BSC feierte mit einem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach seinen zweiten Sieg in Serie.

Bayern-Profi Kimmich bestätigt: Bin nicht gegen Corona geimpft

MÜNCHEN: Bayern Münchens Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat sich bislang nicht gegen Corona impfen lassen. «Das stimmt», antwortete der 26-Jährige am Samstag nach dem 4:0-Sieg in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf eine entsprechende Frage im Interview des TV-Senders Sky. Er habe «persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht». Zuvor hatte die «Bild» berichtet, dass Kimmich nicht gegen Covid-19 geimpft sei. Trotzdem sei er sich seiner «Verantwortung bewusst» und halte sich an die Hygienemaßnahmen, sagte Kimmich nun dazu: «Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin.»

Schalke rückt nach viertem Sieg in Serie auf Platz zwei

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 hat sich zumindest für einen Tag auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Die Königsblauen gewannen am Samstagabend zuhause 3:0 (1:0) gegen SG Dynamo Dresden und sind nun punktgleich mit Spitzenreiter FC St. Pauli. Die Treffer erzielten Thomas Ouwejan (20.), Marius Bülter (78.) und Marcin Kaminski (90.+4).

Geiger und Althaus sind deutsche Meister im Skispringen

OBERHOF: Das Oberstdorf-Duo Karl Geiger und Katharina Althaus hat bei der deutschen Meisterschaft im Skispringen die Titel in den Einzelkonkurrenzen geholt. Der 28 Jahre alte Allgäuer sprang am Samstagabend 105 und 107,5 Meter und setzte sich in Oberhof vor Stephan Leyhe und Constantin Schmid durch. Bei den Frauen gewann die 25 Jahre alte Althaus (100,5 und 95,5 Meter) vor Juliane Seyfarth und Selina Freitag. Althaus' Vorsprung auf die beiden Verfolgerinnen betrug dabei mehr als 35 Punkte. Am Sonntag stehen bei den nationalen Titelkämpfen noch die Teamwettbewerbe auf dem Programm. Der Weltcup-Winter beginnt im November.

Perez Schnellster im dritten Training beim Grand Prix in den USA

AUSTIN: Im letzten freien Training vor der Qualifikation beim Grand Prix in den USA ist Sergio Perez im Red Bull die beste Zeit gelungen. Der Mexikaner brauchte für die 5,5 Kilometer am Samstag 1:34,701 Minuten und war damit 0,104 Sekunden vor Carlos Sainz im Ferrari. WM-Spitzenreiter Max Verstappen aus den Niederlanden bekam seine beste Runde gestrichen, weil er die Strecke unerlaubt verlassen hatte, war aber immer noch der drittschnellste im Training. Auch Weltmeister Lewis Hamiltons beste Runde zählte nicht. Der Mercedes-Fahrer aus Großbritannien beendete die Einheit auf Rang sechs mit 0,518 Sekunden Rückstand auf Perez. Sebastian Vettel im Aston Martin legte keinen allzugroßen Wert auf ganz schnelle Runden, weil er am Sonntag wegen eines Motorentauschs ohnehin von ganz hinten starten muss, und war im dritten Training Elfter.

RB Leipzig lässt ab 3. November nur Fans nach 2G-Regel ins Stadion

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird zu den Heimspielen gegen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund nur geimpfte oder genesene Fans ins Stadion lassen. RB wende ab dem 3. November die 2G-Regel an, teilte der Verein nach dem 4:1 (0:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth mit. Für die Spiele danach gelte dann eine neue Corona-Schutzverordnung. Zugleich herrsche bei RB «klares Unverständnis» über die nicht erfolgte Anpassung der Corona-Schutzverordnung bei 3G.

Freestyle-Snowboarder Vockensperger und Morgan zum Auftakt Sechste

CHUR: Die Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger und Annika Morgan haben beim Weltcup-Auftakt in Chur die Podestplätze verpasst, aber große Schritte Richtung Olympia gemacht. Der 22-Jährige vom SC Rosenheim und die 19-Jährige vom SC Mittenwald belegten bei dem Big-Air-Event in der Schweiz am Samstag jeweils Rang sechs. In den Finals konnten beide jeweils zwei ihrer drei Sprünge nicht landen. Die Herren-Konkurrenz auf der großen Rampe gewann der Schweizer Jonas Boesiger, bei den Damen siegte die starke Japanerin Kokomo Murase. Die deutsche Olympia-Norm haben sowohl Vockensperger als auch Morgan in Chur aber bereits geknackt.

U17 für nächste Runde auf dem Weg zur EM qualifiziert

MOGOSOAIA/RUMÄNIEN: Die deutsche U17-Auswahl hat sich mit dem zweiten Sieg in der Vorrunde vorzeitig für die nächste Runde auf dem Weg zur EM vom 16. Mai bis 1. Juni 2022 in Israel qualifiziert. Das Team von Trainer Marc-Patrick Meister besiegte am Samstag in Mogosoaia Gastgeber Rumänien mit 5:0 (1:0). Zum Auftakt hatte sich die Mannschaft mit 11:0 gegen San Marino durchgesetzt. Im März steht die zweite Runde, die sogenannte Eliterunde, auf dem Programm. Die für 2021 geplante U17-EM war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Deutscher Dreifacherfolg in Einerverfolgung: Gold für Brennauer

ROUBAIX: Lisa Brennauer hat bei der Bahnrad-WM in Roubaix die nächste Goldmedaille erobert und dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) den fünften Titel beschert. Die 33 Jahre alte Allgäuerin setzte sich am Samstagabend im deutschen Finale gegen Franziska Brauße durch und holte damit nach der Mannschaftsverfolgung ihren zweiten WM-Titel in Roubaix. Mieke Kröger entschied das kleine Finale deutlich für sich und komplettierte mit Bronze den deutschen Dreifacherfolg. Brennauer, Brauße und Kröger waren allesamt auch Teil des Goldvierers, der 2021 Olympia-Gold, den WM-Titel und den EM-Titel eroberte.