Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Köln-Trainer Baumgart im ZDF: Ich will keinen «Angsthasenfußball»

MAINZ: Köln-Trainer Steffen Baumgart hat sich mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für attraktiven Angriffsfußball ausgesprochen. «Angsthasenfußball wird ja heute oft als taktische Meisterleistung hingestellt. Wenn du dann 1:0 gewinnst durch ein Tor eines Konters, der dann auch wirklich gut gespielt wurde», sagte der 49-Jährige am späten Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. «Aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich Fußball gerne sehe», versicherte der Trainer des 1. FC Köln, der nicht nur wegen seiner Schiebermütze längst Kultstatus hat.

Er wolle seine Philosophie und seine Spielidee als Trainer jeden Tag umsetzen: «Schönen, attraktiven, klaren Fußball zu spielen, der immer darauf aus ist, Spiele zu gewinnen und nicht zu verwalten.» Deshalb sei es für ihn «unverhandelbar, wie wir Fußball spielen. Darüber wird nicht diskutiert. Es geht darum, den Weg nach vorne zu finden und sich nicht zurückzuziehen und mutig zu sein.»

Der gebürtige Rostocker findet schnell einen Draht zu einer Mannschaft. «Ich bin eigentlich relativ einfach und klar und rede die Sprache, die ich von klein auf an gelernt habe - und das funktioniert ganz gut.» Wichtig sei für ihn aber auch das Umfeld, sagte Baumgart: «Ich hab' den schönsten Job der Welt.» Aber viel bedeutsamer sei, «dass drumherum alles passt».

Erst am Freitagabend hatte der FC eine 0:5-Klatsche bei der TSG 1899 Hoffenheim einstecken müssen. Derzeit steht Baumgarts Team mit zwölf Punkten auf dem siebten Platz der Bundesliga-Tabelle.

Borussia Dortmund vorerst Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga

BERLIN: Borussia Dortmund hat zumindest bis zum Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB gewann am Samstag daheim 3:1 (1:0) gegen Mainz 05 und schob sich vorbei an Rekordmeister Bayern München und Bayer Leverkusen, die im Top-Spiel an diesem Sonntag aufeinandertreffen. Der Tabellen-Vierte SC Freiburg spielte bei der Premiere im neuen Stadion 1:1 (0:1) gegen RB Leipzig. Der 1. FC Union schob sich durch ein 2:0 (0:0) über den VfL Wolfsburg vorbei an den Niedersachsen auf Platz fünf. Eintracht Frankfurt verlor daheim 1:2 (0:1) gegen Hertha BSC, der VfL Bochum gewann das Aufsteiger-Duell beim Letzten Greuther Fürth 1:0 (0:0). Der wegen Corona und Verletzungen ersatzgeschwächte VfB Stuttgart erkämpfte sich ein 1:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach.

Hamburger SV vergibt Heimsieg gegen zehn Düsseldorfer

HAMBURG: Der Hamburger SV hat trotz Überlegenheit und Überzahl den zweiten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Norddeutschen trennten sich am Samstagabend im heimischen Volksparkstadion von Fortuna Düsseldorf mit 1:1 (1:0) und bleiben damit auf Distanz zu den Aufstiegsplätzen. Für die Gastgeber traf vor 38.954 Zuschauern Robert Glatzel (19. Minute). Den Ausgleich erzielte Robert Bozenik (72.). Die Düsseldorfer mussten schon nach 25 Minuten auf Edgar Prib verzichten. Nach einem Foul an Tim Leibold sah er die Rote Karte.

Corona-Fälle in Münchner DEL-Team: Spiel gegen Nürnberg abgesagt

MÜNCHEN: Das für Sonntag geplante bayerische Derby in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen dem EHC Red Bull München und den Nürnberg Ice Tigers ist wegen einiger Corona-Fälle abgesagt worden. Im Team der Münchner seien mehrere Spieler positiv auf das Virus getestet worden, teilte der dreimalige deutsche Meister EHC am Samstag mit. Auch Mitglieder des Betreuer- und Trainerstabs seien betroffen. Alle infizierten Personen seien umgehend isoliert worden, zudem hätten sich alle anderen Mannschaftsangehörigen bis Sonntag in Quarantäne begeben.

Niederlagen für deutsche Hockey-Teams bei Pro-League-Auftakt

BRÜSSEL: Die deutschen Hockey-Männer haben zum Auftakt der neuen Pro-League-Saison in Belgien eine herbe Niederlage kassiert. Beim Olympiasieger und Weltmeister gab es für die Mannschaft von Trainer Kais al Saadi am Samstag in Brüssel ein 1:6 (0:2). Die deutschen Frauen, die mit einem Perspektivteam nach Belgien gereist waren, unterlagen den Gastgeberinnen mit 0:1 (0:0).

Sky: Bayern München wirbt intensiv um Karim Adeyemi

BERLIN: Der FC Bayern München treibt nach Informationen von Sky seine Bemühungen um eine Verpflichtung von Fußballprofi Karim Adeyemi voran. Wie der TV-Sender berichtete, gab es am Samstag in München an der Säbener Straße eine Verhandlungsrunde mit Berater Thomas Solomon und Adeyemis Vater Abbey Adeyemi, um das Toptalent aus Salzburg zu verpflichten. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Liverpool an dem 19 Jahre alten deutschen Nationalspieler interessiert sein.

Weißenfels und Chemnitz überraschen in der Basketball-Bundesliga

WEIßENFELS: Die Niners Chemnitz und die Syntainics MBC Weißenfels haben in der Basketball-Bundesliga erneut überrascht. Chemnitz siegte am Samstag bei den Löwen Braunschweig trotz eines deutlichen Rückstands mit 93:84 (51:47) und holte sich wie auch der MBC (95:73 gegen s.Oliver Würzburg) am 4. Spieltag den jeweils dritten Erfolg. Knapp eine Woche nach dem beeindruckenden 74:62-Erfolg gegen Meister Alba Berlin verloren die MHP Riesen Ludwigsburg überraschend bei der BG Göttingen mit 69:78 (31:42).

«Zeit für mich»: Finnia Wunram beendet Schwimm-Karriere

MAGDEBURG: Olympia-Starterin Finnia Wunram beendet ihre aktive Karriere als Schwimmerin. «Es ist an der Zeit für mich, dem Leistungssport «goodbye» zu sagen und neue Herausforderungen anzunehmen», schrieb Wunram am Samstag bei Instagram. «Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist», erklärte die 25-Jährige. Auch der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) gab am Samstag das Karriereende von Wunram bekannt. Freiwasserschwimmerin Wunram vom SC Magdeburg war bei den Sommerspielen in Tokio Zehnte über zehn Kilometer geworden. Zuvor hatte sie bei Welt- und Europameisterschaften Silber und Bronze gewonnen.

Petri neuer Vorsitzender des Deutschen Ruderverbandes

SCHWEINFURT: Moritz Petri ist neuer Vorsitzender des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Der 39 Jahre alte Jurist aus Schäftlarn bei München wurde am Samstag beim 65. Deutschen Rudertag in Schweinfurt als einziger Kandidat mit 94,3 Prozent der Stimmen gewählt. Damit tritt Petri, der seit 2013 stellvertretender Vorsitzender des Verbandes war, die Nachfolge von Siegfried Kaidel an.

Gisdol in erstem Spiel mit Moskau 2:2 bei Rubin Kasan

KASAN: Markus Gisdol ist mit einem Remis in seine neue Aufgabe als Trainer des russischen Fußballclubs FC Lokomotive Moskau gestartet. Sein Team kam am Samstag bei Rubin Kasan zu einem 2:2 (0:1) und dabei nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem Punktgewinn. Nach den Gegentreffern von Anders Dreyer (36. Minute) und German Onugkha (66.) bescherten Fedor Smolow (68.) sowie Rifat Tschemaletdinow in der dritten Minute der Nachspielzeit dem Pokalsieger noch das Unentschieden. Für die Gisdol-Elf war es das sechste Remis der Saison.