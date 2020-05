Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Lob und Respekt für Fußball-Frauen nach geglücktem Saison-Neustart

FRANKFURT/MAIN: Topfunktionär Siegfried Dietrich hat den Neustart in der Frauenfußball-Bundesliga als geglückt bezeichnet und den Spielerinnen und Vereinen für ihre Professionalität im Umgang mit der Corona-Krise gedankt. «Ich freue mich sehr und bin erleichtert, dass sich die deutsche Elite-Liga mit attraktiven und spannenden Spielen, die alle live übertragen wurden, im Wettbewerbsmodus zurückgemeldet hat», sagte der Vorsitzende des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen am Sonntag. Am Freitag und Samstag war die Saison nach knapp dreimonatiger Corona-Pause mit fünf Partien fortgesetzt worden.

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo trainiert künftig bei Carl Lewis

BERLIN: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo wird künftig von einem der größten Leichtathleten der Sportgeschichte trainiert - vom neunmaligen Olympiasieger und achtmaligen Weltmeister Carl Lewis. Das verriet die 26-Jährige von der LG Kurpfalz in einem Interview der «Bild am Sonntag». Die aktive Athletin Mihambo und der ehemalige Weltklasse-Sportler Lewis hatten sich vor einigen Wochen bei einem Online-Termin kennengelernt. Im August will Mihambo nach Houston im US-Bundesstaat Texas ziehen.

Schweinsteiger-Frau Ana Ivanovic: Basti wird ein großartiger Trainer

BERLIN : Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Ana Ivanovic traut ihrem Mann Bastian Schweinsteiger eine Karriere als Fußball-Trainer zu. «Ich bin überzeugt, Basti wäre eines Tages auch ein großartiger Trainer. Er bringt die Leidenschaft dafür mit, kann gut mit Menschen umgehen und weiß viel über Fußball», sagte die 32-jährige Serbin in einem Interview der «Welt am Sonntag» über den Weltmeister von 2014. Die French-Open-Siegerin von 2008 ist seit 2016 mit dem früheren Profi des FC Bayern München verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.

Fortuna-Chef Röttgermann plädiert für Umverteilung der TV-Gelder

München (dpa) - Der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann von Fortuna Düsseldorf hat erneut für eine Umverteilung der TV-Gelder in der Fußball-Bundesliga plädiert. In einem Ausstieg des FC Bayern München, bei dem die Fortuna am Samstag 0:5 verlor, und Borussia Dortmund in eine europäische Superliga sieht der 59-Jährige aber keine Lösung. «Die Liga braucht Bayern München und Borussia Dortmund. Und wieso soll man alles auf den Kopf stellen, wenn man Mittel hat, das Problem zu lösen», sagte Röttgermann im «Doppelpass» bei Sport1.

Werder-Profi Langkamp: Corona-Pause hat uns geholfen

BREMEN: Abwehrspieler Sebastian Langkamp von Werder Bremen sieht in der zweimonatigen Corona-Pause einen Hauptgrund für den aktuellen Aufschwung des Tabellenvorletzten. «Wir müssen uns eingestehen, dass wir vor Covid-19 individuell nicht in der Lage waren, nach 60 oder 70 Minuten noch Vollgas zu spielen», sagte der 32-Jährige am Sonntag bei einem im Internet übertragenen Fantalk des Vereins. «Die Laufkilometer der letzten Spiele sprechen für sich. Das ist die Basis dafür, dass wir jetzt ganz andere Wege gehen können. Auch die Trainingsintensität und der Konkurrenzkampf steigen dadurch.» Das werde den Club «hoffentlich zum Klassenerhalt führen».

Olympiasiegerin Savchenko: Comeback wegen Coronakrise auf Eis gelegt

MÜNCHEN: Die Comeback-Pläne von Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko sind wegen der Coronavirus-Pandemie auf Eis gelegt. «Jetzt kann man nichts wegen Corona planen», sagte die 36-jährige sechsmalige Weltmeisterin dem «Münchner Kurier» (Wochenendausgabe). «Wir hoffen, dass wir überhaupt irgendwann trainieren können oder dürfen, und dann schauen wir, wie es sich entwickelt.» Nach den Gold-Triumph bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang bestritt sie mit Partner Bruno Massot keinen Wettkampf mehr, ließ aber die Möglichkeit einer Rückkehr offen.