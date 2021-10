Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 10.10.21 | Überblick

Fury verteidigt mit K.o.-Sieg WM-Titel im Schwergewichtsboxen

LAS VEGAS: Tyson Fury hat den Weltmeistertitel des Box-Verbandes WBC im Schwergewicht verteidigt. Dem Briten gelang am Samstag (Ortszeit) in einem kräftezehrenden Kampf nach elf Runden ein K.o.-Sieg gegen den Amerikaner Deontay Wilder. Es war das dritte Duell zwischen den beiden Stars der Szene. «Es war ein großartiger Fight. Ich habe immer gesagt, ich bin der beste Boxer der Welt, das habe ich gezeigt, und er ist der zweitbeste», sagte Fury.

Zuvor hatte es im Dezember 2018 ein Unentschieden und im Februar 2020 einen K.o.-Sieg für Fury gegeben. Während dieser unbesiegt bleibt, verließ Wilder in seinem 45. Kampf zum dritten Mal den Ring nicht als Sieger. Es könnte sein letzter Auftritt gewesen sein, denn im Vorfeld hatte der Boxer aus Manchester angekündigt, seinen US-Kontrahenten in den Ruhestand schicken zu wollen.

Es war diesmal zunächst ein offener Schlagabtausch, so dass die Zuschauer in der T-Mobile Arena in Las Vegas voll auf ihre Kosten kamen. Wilder ging in der dritten Runde zum ersten Mal zu Boden, und Fury konnte sich nur eine Runde später nicht auf den Beinen halten. Beide bissen auf die Zähne, ehe bei Wilder der konditionelle Faktor zunehmend eine Rolle spielte.

Nach sechs Runden sahen die Kampfrichter Fury leicht vorn, und der 33-Jährige machte weiter Druck. In Runde zehn erwischte es Wilder zum vierten Mal. Sein Gegner witterte die Chance und riss siegessicher die Arme bereits nach oben, aber Wilder stand noch einmal auf. Eine Runde später musste sich der 35-Jährige jedoch nach einem rechten Haken endgültig geschlagen geben.

Revanche geglückt: Bösel wieder Box-Weltmeister im Halbschwergewicht

MAGDEBURG: Dominic Bösel ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Halbschwergewicht. Der 31-Jährige gewann am Samstag in Magdeburg den Rückkampf gegen Robin Krasniqi und sicherte sich damit den Gürtel der IBO sowie die Interims-WM der WBA. Vor 3500 Zuschauern stimmten nach zwölf Runden zwei der drei Punktrichter für den Freyburger. Beide Titel hatte Bösel vor einem Jahr an den drei Jahre älteren Krasniqi durch einen überraschenden K.o. verloren. Bösel steht nun bei 32 Siegen in 34 Kämpfen.

Unter den Augen von Box-Idol Henry Maske und Trainer-Legende Ulli Wegner begann Krasniqi deutlich offensiver, Bösel beschränkte sich auf Konter. Doch schon von der dritten Runde an wurde der Kampf ausgeglichener, Bösel kam mit seinen Kontern besser durch. Letztlich landete der neue Weltmeister in einem enorm ausgeglichenem Kampf die klareren Treffer.

Box-Hoffnung Kadiru bleibt Deutscher Meister im Schwergewicht

MAGDEBURG: Das Schwergewichtstalent Peter Kadiru hat seinen deutschen Meistergürtel zum ersten Mal erfolgreich verteidigt. Der 24-Jährige aus Hamburg besiegte am Samstag in Magdeburg Boris Estenfelder einstimmig nach Punkten. Für Kadiru, der bereits Sparringspartner von Superstar Anthony Joshua war, war es der zwölfte Sieg im zwölften Kampf als Profi.

«Boris hat mir einen super Kampf geboten. Ich habe ihn hart getroffen, er ist nicht runtergegangen. Es war nicht mein bester Kampf, ich war ein wenig zu verkrampft», sagte Kadiru. Über die gesamten zehn Runden war der Schützling des früheren Klitschko-Managers Bernd Bönte komplett überlegen, traf den 34 Jahre alten Estenfelder immer wieder mit harten Schlägen. Doch für einen K.o. gegen den Frankfurter reichte es nicht.

SC Magdeburg ist Club-Weltmeister - Sieg gegen Barcelona

DSCHIDDA: Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat den IHF Super Globe gewonnen. Im Finale der Vereins-WM besiegten die Elbestädter am Samstag Champions-League-Sieger und Titelverteidiger FC Barcelona überraschend klar mit 33:28 (19:16). Bester Magdeburger Werfer war Omar Magnusson mit sieben Treffern, für Barcelona war Dika Mem mit zehn Toren am erfolgreichsten. Für den SCM ist es bei der zweiten Teilnahme der erste Titel, der THW Kiel (2011) und die Füchse Berlin (2015, 2016) gewannen die Vereins-WM ebenfalls bereits.

WM-Qualifikation: England fast am Ziel

BERLIN: Nach der Aufregung um ein Feuer im Nationalstadion von Andorra hat EM-Finalist England seine Aufgabe gegen das Team des Zwergstaates souverän erledigt. Der Vize-Europameister landete am Samstag beim 5:0 (2:0) im siebten Spiel der WM-Qualifikation den sechsten Sieg. Damit ist der Mannschaft von Trainer Gareth Southgate der Sieg in Gruppe I kaum noch zu nehmen. England führt drei Spieltage vor Schluss der Qualifikation mit 19 Punkten klar vor Albanien (15 Punkte) und Polen (14).

Lea Sophie Friedrich Europameisterin im Keirin: «Geflasht»

GRENCHEN: Lea Sophie Friedrich aus Cottbus hat bei den Bahnradsport-Europameisterschaften am Samstag überlegen das Finale im Keirin gewonnen. Die 21-Jährige siegte in Grenchen/Schweiz vor Olena Starikova aus der Ukraine und Jana Tyschtschenko aus Russland. Friedrich hatte zuvor schon Silber im Teamsprint und Sprint gewonnen. «Ich wollte das Ding heute unbedingt holen. Für mich war es eine Olympia-Revanche, weil ich da im Keirin nichts holen konnte. Ich bin hier ohne große Erwartungen reingegangen. Dass ich jetzt nach Gold greifen konnte, ist so ein schönes Gefühl. Ich bin noch ganz geflasht», sagte die Olympia-Zweite im Teamsprint.

Bayern-Frauen gewinnen gegen Hoffenheim und bleiben vorne

MÜNCHEN: Die Fußball-Frauen des FC Bayern München bleiben mit dem fünften Sieg im fünften Bundesligaspiel souverän an der Tabellenspitze. Im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer setzten sich die Münchnerinnen am Samstag mit 3:1 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch. Lea Schüller (43./61. Minute) mit einem Doppelpack und die Niederländerin Lineth Beerensteyn (90.+1) erzielten vor 1128 Zuschauern die Treffer für die Gastgeberinnen. Die Österreicherin Nicole Billa (76.) gelang per Fernschuss der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Beach-Duo Borger/Sude im Endspiel des World Tour Finals

CAGLIARI: Die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude stehen überraschend im Finale des World Tour Finals. Das Duo aus Düsseldorf setzte sich am Samstagabend im Halbfinale in Cagliari auf Sardinien gegen die Russinnen Nadeshda Makrogusowa/ Swetlana Cholomina mit 2:1 (21:13, 20:22, 15:11) durch. In der Runde der letzten Acht hatte das an Nummer acht gesetzte deutsche Duo die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa mit 2:1 (21:16, 24:26, 15:11) besiegt. Im Finale am Sonntag geht es gegen die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes.

American Football: Dresden Monarchs holen deutsche Meisterschaft

FRANKFURT/MAIN: Die Dresden Monarchs haben die deutsche Meisterschaft im American Football gewonnen. Die Sachsen setzten sich am Samstag im Finale der German Football League in Frankfurt/Main mit 28:19 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns durch. Nach einem 7:12-Halbzeitrückstand drehten die Monarchs das Spiel im vierten Viertel. Für Dresden war es der erste GFL-Titel, die Unicorns verpassten ihren fünften Erfolg. Sie hatten den German Bowl bereits 2011, 2012, 2017 und 2018 gewonnen.

Ringer Öhler verpasst WM-Bronze

OSLO: Griechisch-römisch-Athlet Peter Öhler hat die fünfte Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei den Weltmeisterschaften in Oslo verpasst. Der 28-Jährige verlor seinen Kampf um Bronze in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm am Samstagabend gegen den Amerikaner Tracy Hancock. Öhler war am Freitag im Viertelfinale am Ungarn Alex Gergö Szöke gescheitert. Über die Hoffnungsrunde erreichte er anschließend aber noch eines der kleinen Finals.

Basketball-Bundesliga: Aufsteiger Heidelberg bleibt Tabellenführer

GIEßEN: Die MLP Academics Heidelberg haben in der Basketball-Bundesliga ihre Tabellenführung verteidigt. Der Aufsteiger gewann sein Auswärtsspiel gegen die Jobstairs Gießen 46ers mit 75:68 (42:26) und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Heidelbergs Jordan Geist überzeugte mit 28 Punkten und einer starken Schlussphase.

Handball-Bundesliga: Minden wartet auf ersten Saison-Sieg

NÜRNBERG: In der Handball-Bundesliga wartet GWD Minden auch nach dem 6. Spieltag auf den ersten Saisonsieg. Im Derby gegen den TuS N-Lübbecke verlor das Team um Torhüter Carsten Lichtlein mit 18:23 und bleibt ohne einen einzigen Punktgewinn am Tabellenende. Immerhin zwei Zähler hat der TSV Hannover-Burgdorf bislang gesammelt, beim HBW Balingen-Weilstetten gab es am Samstag aber eine 26:28-Niederlage.