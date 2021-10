Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.10.21 | Überblick

BVB hält Kontakt zur Tabellenspitze - Dardai soll bleiben

BERLIN: Borussia Dortmund hat auch ohne Torjäger Erling Haaland den nächsten Patzer in der Fußball-Bundesliga verhindert. Der BVB bezwang am Samstag den FC Augsburg mit 2:1 (1:1) und hält Kontakt zu Spitzenreiter FC Bayern. Der SC Freiburg vergrößerte durch den 2:1 (1:0)-Auswärtssieg die Sorgen bei Hertha BSC sowie Trainer Pal Dardai und schob sich vorerst auf Platz drei. Die Breisgauer liegen damit vor dem VfL Wolfsburg, der mit 1:3 (1:2) gegen Borussia Mönchengladbach verlor. Der VfB Stuttgart setzte sich mit dem 3:1 (1:0)-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim von der Abstiegszone ab. Vizemeister RB Leipzig drehte beim 3:0 (0:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum erst nach der Pause auf. Der Tabellenführer aus München empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) Eintracht Frankfurt, zudem gibt es die Partien 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr) und Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen (19.30 Uhr).

Bobic zur Trainer-Diskussion bei Hertha: Dardai bleibt

BERLIN: Fredi Bobic, Sport-Geschäftsführer des Fußball- Bundesligisten Hertha BSC, hat seinem angeschlagenen Trainer Pal Dardai den Rücken gestärkt. Trotz der sportlichen Misere mit fünf Niederlagen in sieben Ligaspielen werde der Ungar auch nach der Länderspielpause bei den Berlinern auf der Bank sitzen. «Ja, also noch mal, weil die Leistung - das habe ich Pal auch gesagt - insgesamt in Ordnung ist», sagte der 49 Jahre alte Bobic nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg am Samstag auf eine entsprechende Frage.

1. FC Nürnberg spät in Unterzahl - 0:0 gegen Hannover 96

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg hat seinen vierten Heimsieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In später Unterzahl vermieden die Franken beim 0:0 am Samstagabend gegen Hannover 96 aber ihre erste Saisonniederlage. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß bleibt damit der einzige noch ungeschlagene Zweitligist. In einer über weite Strecken ernüchternden Partie vor 24.211 Zuschauern flog Nürnbergs Offensivspieler Nikola Dovedan in der 79. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Der «Club» ist nach seinem bereits sechsten Remis nun Tabellenvierter, Hannover liegt auf Rang zwölf.

Barcelona verliert bei Atlético - Barça-Boss beteuert: Koeman bleib

MADRID: Der FC Barcelona hat schon wieder verloren. Bei Spaniens Meister Atlético Madrid unterlag das Team um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Samstag mit 0:2 (0:2). Thomas Lemar (23.) und Luis Suarez (44.) erzielten die Tore für die Hausherren. In der Tabelle ist Barcelona nun auf Platz neun abgerutscht. Der Druck auf Trainer Ronald Koeman wird nach der neuerlichen Pleite weiter wachsen. In Madrid sass der Niederländer allerdings nicht auf der Bank: Nach einer Roten Karte am 23. September war er für zwei Liga-Spiele gesperrt worden. Sein Co-Trainer Alfred Schreuder hatte das Coachen übernommen. Schon vor dem Liga-Spiel hatte Barcelonas Club-Präsident Joan Laporta eine Trennung von Koeman vorerst ausgeschlossen.

Flensburgs Handballer gewinnen 34:17 beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke

HAMBURG: Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen klaren Auswärtssieg gefeiert. Beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke setzte sich der Vizemeister am Samstagabend vor 1465 Zuschauern mit 34:17 (15:7) durch. Hampus Wanne war mit 13 Toren bester SG-Werfer. Für die Gastgeber erzielten Benas Petreikis und Jan-Eric Speckmann je vier Treffer.

Erster nacholympischer Becken-Sieg: Wellbrock gewinnt die 1500 Meter

BERLIN: Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat seinen ersten nacholympischen Sieg bei Beckenwettbewerben der Schwimmer gefeiert. Beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin gewann der Magdeburger am Samstag auf seiner Paradestrecke über 1500 Meter Freistil. Mit einem starken Schlussspurt setzte er sich vor dem Russen Kirill Martinischew und seinem Teamkollegen Sven Schwarz aus Hannover durch.

Crailsheim wirft Ludwigsburg aus dem BBL-Pokal

ILSHOFEN: Die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim haben das Viertelfinale im BBL-Pokal erreicht. In einem umkämpften und ebenso zerfahrenen Spiel gewannen die Hausherren am Samstagabend mit 65:63 (35:33/53:53) nach Verlängerung gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. In die nächste Runde zogen bereits zuvor auch die Niners Chemnitz und die Basketball Löwen Braunschweig ein.

Dresdnerinnen und Berliner gewinnen Volleyball-Supercup

SCHWERIN: Die Berlin Volleys haben den ersten Titelgewinn in der neuen Saison verbucht. Im Spiel um den Volleyball-Supercup behauptete sich der deutsche Meister gegen Pokalsieger United Volleys Frankfurt am Samstag in Schwerin mit 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) und sicherte sich damit zum dritten Mal in Folge die Trophäe. Im vierten Anlauf gewannen die Volleyball-Frauen des Dresdner SC zuvor zum ersten Mal den Supercup. Der deutsche Meister setzte sich am Samstag in einem spannenden und umkämpften Spiel beim Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin mit 3:2 (25:17, 25:18, 17:25, 18:25, 15:10) durch.

Beide deutschen Teams erreichen Finale der Tischtennis-EM

CLUJ-NAPOCA: Bei der Tischtennis-Team-EM in Rumänien spielen beide deutschen Mannschaften am Sonntag um den Titel. Die Männer besiegten am Samstagabend im Halbfinale das Überraschungsteam aus Dänemark mit 3:0 und treffen jetzt im Endspiel auf Russland (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Frauen setzten ihren unerwarteten Siegeszug bereits am Vormittag beim 3:1-Erfolg gegen Portugal fort. Ihr Finalgegner um 12.00 Uhr sind die Titelverteidigerinnen aus Rumänien.