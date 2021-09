Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.09.21 | Überblick

Masepin sieht Formel 1-Rivalität mit Mick Schumacher als Normal an

BERLIN: Mick Schumachers Teamkollege Nikita Masepin sieht die Rivalität mit dem Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher als normal an. Sie seien Teamkollegen, die beide Anführer sein wollten, sagte der Russe der «Bild am Sonntag». «Er wird nicht akzeptieren, dass er die Nummer zwei ist. Und ich werde das auch nicht. Auf der Strecke will ich ihn genauso schlagen wie jeden anderen Fahrer auch», sagte der 22-Jährige. So würden sie sich gegenseitig zu besseren Leistungen pushen.

Masepin steht für seinen ruppigen Fahrstil in der Kritik, geriet auch schon mehrfach mit Schumacher auf und neben der Strecke aneinander. Masepin gilt als Heißsporn, Schumacher als besonnener und akribischer Arbeiter, der seinen ehrgeizigen Zielen alles unterordnet. Der 22-jährige Schumacher hatte kürzlich seinen Vertrag beim Haas-Rennstall verlängert und wird auch 2022 zusammen mit Masepin fahren. «Ich will Duelle mit ihm haben. Wir motivieren uns gegenseitig», sagte Masepin.

Der Russe sieht Schumachers Talent als Ansporn für sich. Er komme aus einer talentierten Familie und er könne die Dinge, in denen dessen Vater Michael so gut gewesen sei, auch bei Mick erkennen. «Es ist eine Ehre, mit ihm zu fahren. Ich schaue genau, was er gut macht und probiere, es noch besser zu machen», sagte Masepin.

Usyk boxt Joshua vom Schwergewichts-Thron - Sieg nach Punkten

LONDON: Herausforderer Alexander Usyk hat Anthony Joshua entthront und ist neuer Vierfach-Weltmeister im Schwergewicht. Der Ukrainer siegte am Samstag in London in einem hochklassigen Boxkampf einstimmig nach Punkten gegen den Briten, der zum zweiten Mal nach 2019 seine Gürtel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO verlor. Unter den Augen von Witali Klitschko blieb Pflichtherausforderer Usyk vor 60.000 Zuschauern im Fußballstadion von Tottenham Hotspur auch in seinem 19. Profikampf siegreich.

Der herausragende Techniker Usyk hatte gegen Joshua klare Größen- und Gewichtsnachteile. Deshalb setzte der 34-Jährige gegen den drei Jahre jüngeren Weltmeister auf seine Schnelligkeit, startete dominant in den Kampf. Joshua zeigte sich beeindruckt, boxte zu passiv und geriet in der vierten Runde erstmals aus dem Gleichgewicht. Erst danach fing sich der Joshua und gestaltete das Duell ausgeglichener. Doch während Usyk in der Endphase noch zulegen konnte, gelang es Joshua nicht, wirkungsvolle Treffer zu landen.

Der Kampf zwischen Joshua und dem früheren Vierfach-Weltmeister im Cruisergewicht war nur durch die Verschiebung des britischen Duells mit Tyson Fury zustande gekommen. WBC-Weltmeister Fury muss aufgrund einer Gerichtsentscheidung erst zum dritten Mal gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder kämpfen. Der Kampf wird am 9. Oktober in Las Vegas ausgetragen. Durch Joshuas Niederlage dürfte ein Fury-Kampf wieder in weite Ferne gerückt sein, zumal von einem Rückkampf gegen Usyk auszugehen ist.