Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Savchenko legt Comeback-Pläne auf Eis

BERLIN: Olympiasiegerin Aljona Savchenko hat ihre Comeback-Pläne als Eiskunstläuferin vorerst ausgesetzt und will sich auf ihre Laufbahn als Trainerin konzentrieren. Das Projekt mit dem US-Amerikaner TJ Nyman sei auf Eis gelegt, nachdem sie von dessen Problemen mit der Organisation SafeSport erfahren habe, sagte die 37-Jährige im Interview der «Bild am Sonntag». «TJ versicherte mir, dass es nichts Ernsthaftes sei, zeigte mir ein Papier von SafeSport, dass alles für ihn okay sei. Ich war aber trotzdem skeptisch», sagte sie. SafeSport arbeitet gegen sexuelle Übergriffe im US-Sport. Savchenko war 2018 in Pyeongchang mit ihrem Partner Bruno Massot Paarlauf-Olympiasiegerin geworden.

Dänischer Ex-Radprofi und TV-Experte stirbt durch Unfall in Belgien

KOPENHAGEN/SEEBRÜGGE: Der dänische Ex-Radprofi und TV-Experte Chris Anker Sørensen ist bei einem Unfall in Belgien ums Leben gekommen. Der 37-Jährige sei am Samstagnachmittag bei einer Fahrradtour in Seebrügge von einem Auto erfasst worden und später an seinen Verletzungen gestorben, berichtete der dänische Sender TV 2 Sports, für den Sørensen gearbeitet hatte. Der Radsport-Experte war in Belgien, um für den Sender über die dort stattfindende Weltmeisterschaft zu berichten.

Englischer Fußball-Weltmeister Jimmy Greaves gestorben

LONDON: Der frühere englische Fußball-Weltmeister Jimmy Greaves ist tot. Wie sein ehemaliger Verein Tottenham Hotspur bekanntgab, starb Greaves am Sonntagmorgen im Alter von 81 Jahren. Greaves gehörte 1966 zum Kader der Three Lions, kam aber nur in der Gruppenphase zum Einsatz. Seinen Stammplatz hatte er durch eine Verletzung zu Beginn des Turniers an Geoff Hurst verloren, der im Finale gegen Deutschland drei Tore zum 4:2-Sieg erzielte.

Altintop: Kuntz wird wohl «in den nächsten Tagen» vorgestellt

ISTANBUL: Der Wechsel von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz zur türkischen Fußball-Nationalmannschaft steht unmittelbar bevor. «Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Aber ich gehe davon aus, dass wir Herrn Kuntz in den nächsten Tagen vorstellen können», sagte Hamit Altintop, langjähriger Bundesliga-Profi und heute Nationalmannschafts-Manager im türkischen Verband, der Deutschen Presse-Agentur. Kuntz sei von Anfang an der Wunschkandidat gewesen, sagte Altintop.

Radprofi Tony Martin beendet Karriere nach Straßenrad-WM

BRÜGGE: Radsport-Routinier Tony Martin wird seine Karriere nach der Straßenrad-WM in Flandern beenden. Darüber informierten der 36-Jährige und der Bund Deutscher Radfahrer am Sonntag wenige Stunden vor dem Einzelzeitfahren. «Eine solch weitreichende Entscheidung fällt einem natürlich nicht leicht. Der Radsport hat den Großteil meines bisherigen Lebens geprägt. Mit Höhen und Tiefen, großen Erfolgen und Niederlagen, Stürzen und Comebacks», sagte Martin, der 2011, 2012, 2013 und 2016 jeweils die WM-Goldmedaille im Einzelzeitfahren gewann.

Doppel-Gold für Conrad Scheibner bei Kanu-WM

KOPENHAGEN: Conrad Scheibner aus Berlin hat bei der Kanu-Weltmeisterschaft in Kopenhagen den zweiten Titel geholt. Der Weltmeister im Einer-Canadier über 1000 Meter holte 24 Stunden nach seinem Coup auf dem Bagsvärd See auch Gold über die halbe Distanz. Erneut setzte er sich gegen den routinierten Tschechen Martin Fuksa durch. Dritter wurde diesmal der Moldawier Oleg Tarnowschi. «Das ist total verrückt, nach den Ergebnissen in Tokio ist es für mich eine Genugtuung», sagte der Olympia-Sechste, der als einer der wenigen Kanuten aus dem Tokio-Team bei den Titelkämpfen am Start war.

Großer Preis von San Marino: Moto2-Pilot Schrötter auf Platz zwölf

MISANO: Motorradpilot Marcel Schrötter hat beim Grand Prix von San Marino im Rennen der Moto2-Klasse den zwölften Platz belegt. Der Deutsche überquerte am Sonntag 16 Sekunden nach dem Sieger Raul Fernandez aus Spanien die Ziellinie. Im Gesamtklassement behauptet sich der 28-jährige Landsberger weiterhin auf Position neun.

Durch den Erfolg im italienischen Misano kam Fernandez in der Meisterschaftswertung näher an den Gesamtführenden Remy Gardner heran. Der Australier holte am Sonntag den zweiten Platz vor dem Spanier Aron Canet.