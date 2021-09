Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.21 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Mick Schumacher: Entscheidung für Motorsport «in wenigen Sekunden»

ZANDVOORT: Mick Schumacher hat die Entscheidung für eine professionelle Rennfahrer-Karriere «innerhalb von wenigen Sekunden» gemeinsam mit Vater Michael getroffen. «Das war 2011, auch auf der Kartbahn in Kerpen. Da saß ich mit Papa zusammen und wir haben uns beraten», sagte der 22 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordchampions der «Bild am Sonntag». Auf die Frage, ob er weiter nur als Hobby dem Rennfahren frönen oder unter Profi-Bedingungen fahren wolle, habe er damals in Windeseile geantwortet, «dass ich versuchen will, Motorsport zu meinem Beruf zu machen».

Die Entscheidung vor zehn Jahren habe er nie bereut, versicherte Mick Schumacher. Inzwischen hat er es bis in die Formel 1 geschafft und bestreitet in diesem Jahr seine Debütsaison für das US-Team Haas. Für den Neuling ist es ein hartes Lehrjahr in einem unterlegenen Auto, in dem die Punkteränge meist außer Reichweite sind.

Ähnlich wie einst Vater Michael, der sieben Mal Weltmeister wurde, habe er aber einen großen Arbeitseifer. «Es ist ein Teil von mir, und ich habe diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagt: «Jetzt geh mal arbeiten!»»

WM-Ticket in Gefahr: Österreich strauchelt wieder in Israel

HAIFA: Israel entwickelt sich zum Angstgegner der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Nachdem die ÖFB-Auswahl bereits bei der Qualifikation für die Europameisterschaft mit 2:4 verloren hatte, kassierte das Team am Samstagabend beim Kampf um die WM-Tickets für das Turnier 2022 in Katar erneut eine herbe Pleite. 2:5 (1:3) hieß es am Ende und Parallelen zwischen beiden Spielen gibt es zuhauf.

Auch die Partie im März 2019 fand in Haifa statt. Dazu stand mit Andreas Herzog ein Österreicher an der Seitenlinie bei Israel. Inzwischen trägt Willibald Ruttensteiner die Verantwortung. Auch er ist aus der Alpenrepublik, war sogar jahrelang ÖFB-Sportdirektor. Und dann wäre da noch Enes Zahavi. Der Angreifer der PSV Eindhoven schoss in den vergangenen drei Partien sechs Tore gegen Österreich. Zahavi, Ruttensteiner und Co. mussten zwar kämpfen, durften aber auch auf die Mithilfe der österreichischen Spieler bauen. Vorne ließen diese zahlreiche Hochkaräter aus und hinten leistete sich die Defensive folgenschwere Schnitzer. «Die wurden bitter bestraft», sagte ÖFB-Teamchef Franco Foda. «Es gibt aber mehrere Faktoren - kurze Vorbereitung, einige Spieler, die nicht dabei sind - aber wir wollen keine Ausreden suchen. Der Unterschied war einfach die Effizienz vor dem Tor.»

Das Aufbäumen nach dem frühen 0:3-Rückstand (33.) reichte nicht und so darf Israel als Zweiter der Gruppe F von einer Teilnahme an der WM träumen, während Österreich die Spitzenplätze aus den Augen zu verlieren droht. Nach dem erneuten Rückschlag nimmt der Druck auf das Team von Foda zu. Gegen den Dritten Schottland muss am Dienstag ein Sieg her. Immerhin sitzt dann mit Steve Clarke kein Österreicher auf der gegnerischen Trainerbank, Enes Zahavi wird nicht dabei sein und gespielt wird im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Kiel nimmt Revanche gegen Lemgo: Elfter Supercup-Titel für THW

DÜSSELDORF: Handball-Rekordmeister THW Kiel ist standesgemäß mit dem ersten Titel in die neue Saison gestartet. Am Samstagabend gewann das Team von Trainer Filip Jicha durch ein 30:29 (17:14) gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe zum elften Mal den Supercup. Kurz vor dem Ligastart war Niclas Ekberg mit fünf Toren in Düsseldorf vor 3007 Zuschauern bester Werfer des THW, der damit erfolgreich Revanche für die Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen Lemgo nahm.

Tennisprofi Otte als nächster Qualifikant im US-Open-Achtelfinale

NEW YORK: Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte steht überraschend im Achtelfinale der US Open. Der 28-Jährige setzte sich am Samstag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen den Italiener Andreas Seppi mit 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 durch. Otte hatte sich seinen Platz im Hauptfeld wie der Münchner Peter Gojowczyk mit drei Siegen in der Qualifikation erkämpft. Da auch Gojowczyk und der Niederländer Botic van de Zandschulp weiterkamen, haben es erstmals seit dem Beginn der Aufzeichnungen der Ergebnisse in der Qualifikation im Jahr 1982 drei Qualifikanten in das Achtelfinale der US Open geschafft. Dort trifft der Weltranglisten-144. Otte auf den an Nummer sechs gesetzten Italiener Matteo Berrettini.

WM-Qualifikation: Frankreichs Sieglos-Serie geht weiter

KIEW: Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet wettbewerbsübergreifend seit mittlerweile fünf Pflichtspielen auf einen Erfolg. Die «Équipe Tricolore» kam in der WM-Qualifikation am Samstagabend in der Ukraine nur zu einem 1:1. Den bislang letzten Sieg schaffte Frankreich bei der Europameisterschaft, als das Team von Trainer Didier Deschamps gegen Deutschland gewann.

Fußballerinnen aus München und Wolfsburg wieder an der Spitze

BERLIN: Die Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg haben ihre ersten beiden Bundesliga-Spiele gewonnen. Der deutsche Meister aus München gewann knapp eine Woche nach dem 8:0-Kantersieg zum Auftakt gegen den SV Werder Bremen auch am Samstag gegen den weiter punktlosen SC Sand souverän mit 3:0 (3:0). Vizemeister Wolfsburg setzte sich mit 2:0 (0:0) beim SV Werder Bremen durch.

Magdeburg übernimmt Drittliga-Spitze - Berlin spielt 3:3 in Verl

BERLIN: Der 1. FC Magdeburg hat die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Mannschaft des früheren HSV-Trainers Christian Titz siegte am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0) und zog damit an Aufsteiger FC Viktoria Berlin vorbei, der sich in einem turbulenten Auswärtsspiel vom SC Verl 3:3 (1:0) trennte. Der SCM weist nun 16 Punkte auf, die Berliner und der SV Wehen Wiesbaden folgen mit jeweils 14 Zählern dahinter. Wehen hatte am Freitag mit 4:3 beim 1. FC Saarbrücken gewonnen.

Laboureur verteidigt Beach-Krone: Mit Schulz 2:0 gegen Borger/Sude

BERLIN: Chantal Laboureur und Sarah Schulz sind neue Beachvolleyball-Meisterinnen. Das an Position vier gesetzte Duo besiegte am Samstagabend in Timmendorfer Strand im Finale das favorisierte Nationalteam Karla Borger und Julia Sude mit 2:0 (21:17, 21:19). Die 31 Jahre alte Laboureur verteidigte damit die nationale Krone, die sie im Vorjahr mit Sandra Ittlinger gewonnen hatte. Insgesamt ist es der dritte Titel für die Medizin-Studentin. 2017 hatte sie mit Sude gewonnen, die diesmal ihre Final-Rivalin war.

Roglic unmittelbar vor Vuelta-Gesamtsieg - Champoussin gewinnt Etappe

MOS. CASTRO DE HERVILLE: Olympiasieger Primoz Roglic ist der dritte Gesamtsieg in Serie bei der Spanien-Rundfahrt kaum mehr zu nehmen. Der slowenische Radprofi verteidigte am Samstag auch auf der letzten Bergetappe sein Rotes Trikot des Gesamtersten erfolgreich. Damit geht Roglic mit einem Vorsprung von 2:38 Minuten auf den Spanier Enric Mas in das abschließende Einzelzeitfahren über 33,8 Kilometer von Padron nach Santiago de Compostela. Neuer Gesamtdritter ist der Australier Jack Haig 4:48 Minuten zurück.