Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.21 | Überblick

FC Bayern fertigt Hertha BSC ab - Tabellenzweiter nach 5:0-Sieg

MÜNCHEN: Meister FC Bayern München ist auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga gesprungen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann fertigte am Samstag Schlusslicht Hertha BSC mit 5:0 (2:0) ab und liegt in der Tabelle mit sieben Punkten knapp hinter dem ein Tor besseren Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Thomas Müller (6.), dreimal Robert Lewandowski (35., 70. und 84.) sowie Jamal Musiala (49.) schossen den deutlichen Sieg heraus. Lewandowski hat damit in seinem 333. Pflichtspiel für die Münchner die Marke von 300 Toren übertroffen.

3:1 gegen Fortuna - Erster Schalker Heimsieg hilft Grammozis

GELSENKIRCHEN: Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat mit dem ersten Heimsieg der Saison die beginnende Trainerdiskussion vorerst beendet. Nach dem 3:1 (1:1) am Samstagabend im West-Schlager gegen Fortuna Düsseldorf kann Chefcoach Dimitrios Grammozis etwas beruhigter in die anstehende Länderspielpause gehen. Marius Bülter traf vor 25.000 Zuschauern nach Düsseldorfs Führung durch Shinta Appelkamp (12. Minute) zum 1:1 (15.), Terodde erhöhte direkt nach der Pause zum 2:1 (46.) und kurz vor dem Ende nach langer Düsseldorfer Drangphase zum Endstand.

Tuchel mit Remis bei Klopp: Dezimiertes Chelsea holt 1:1 in Liverpool

LIVERPOOL: Europas Trainer des Jahres Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea den dritten Sieg im dritten Premier-League-Spiel verpasst und dennoch einen Achtungserfolg verbucht. Im Fußball-Kracher bei Jürgen Klopps FC Liverpool holte der Champions-League- und Supercup-Sieger am Samstag nach einer Führung durch Kai Havertz ein 1:1 (1:1). Nach einer Roten Karte wegen Handspiels musste Chelsea die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten.

Nach schwerem Unfall: McLaren-Pilot Norris kann am Rennen teilnehmen

SPA-FRANCORCHAMPS: Der britische Formel-1-Rennfahrer Lando Norris kann nach seinem schweren Unfall in der Qualifikation zum Großen Preis von Belgien am Sonntag im Rennen starten. Das teilte sein McLaren-Team auf Twitter mit. Nach vorsorglichen Untersuchungen habe der Streckenarzt und die medizinische Delegation des Weltverbandes FIA grünes Licht gegeben. Der McLaren-Fahrer verlor am Samstag bei regennasser Piste die Kontrolle über sein Auto und krachte nach der legendären Kurve Eau Rouge in die Streckenbegrenzung.

Bietigheims Handballerinnen gewinnen Supercup

DORTMUND: Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben zum dritten Mal nach 2017 und 2019 den Supercup gewonnen. Der Pokalsieger gewann am Samstag das Duell gegen Meister Borussia Dortmund überraschend klar mit 31:21 (16:13). Vor 500 Zuschauern in Dortmund war Kelly Dulfer mit acht Toren beste Werferin beim überlegenen Sieger, der in der zweiten Halbzeit mit einem 10:0-Lauf vom 20:17 zum 30:17 alles klar machte.