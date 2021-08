Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.21 | Überblick

Wieder Knieoperation: Federer fällt monatelang aus

BERLIN: Tennis-Star Roger Federer muss sich einer dritten Operation am rechten Knie unterziehen und wird erneut monatelang nicht spielen können. Das hat der seit einer Woche 40 Jahre alte Schweizer am Sonntag in einem Video bei Instagram mitgeteilt. Damit fällt der Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren für die in zwei Wochen beginnenden US Open aus und vermutlich auch für den Rest der Saison.

Federer musste sich bereits im vergangenen Jahr zwei Eingriffen an dem Knie unterziehen und hat sich nach eigenen Angaben während der Rasensaison erneut verletzt. Nach seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon fehlte er bei den Olympischen Spielen in Tokio und auch bei den aktuell in Nordamerika stattfindenden Vorbereitungsturnieren auf die US Open in New York.

Von einem Karriereende sprach Federer in dem gut anderthalb Minuten langen Video nicht. Der langjährige Weltranglisten-Erste will sich nach eigenen Worten die Chance geben, noch einmal auf die Tennis-Tour zurückzukehren. Er werde wochenlang auf Gehhilfen angewiesen sein, doch eine Operation sei auf mittlere und längere Sicht der richtige Schritt. «Ich möchte später auch noch herumrennen», sagte Federer. «Ich bin realistisch, versteht mich nicht falsch, ich weiß, wie schwierig eine Operation in diesem Alter ist», räumte er ein.

De Vries erster Formel-E-Weltmeister - Mercedes vor Ausstieg

BERLIN: Der niederländische Mercedes-Fahrer Nyck de Vries hat sich in Berlin zum Formel-E-Weltmeister gekrönt. Dem 26-Jährigen reichte beim Saisonfinale der vollelektrischen Rennserie am Sonntag ein achter Platz, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof feierte der Franzose Norman Nato seinen ersten Sieg. In einem chaotischen Rennen wurde der Brite Oliver Rowland vor dem Belgier Stoffel Vandoorne Zweiter.

De Vries zeigte in der Schlussphase eine wenig souveräne Vorstellung mit einigen Fahrfehlern und harten Manövern. Allerdings profitierte er auch vom frühen Aus mehrerer Titelkandidaten. Der Schweizer Edoardo Mortara übersah beim Start den Neuseeländer Mitch Evans und krachte, ohne zu bremsen, in dessen Jaguar. Beide schieden nach dem Unfall aus und hatten keine Chance mehr auf den ersten WM-Titel in der Formel E. Erst in der nun beendeten siebten Saison hatte der Motorsport-Weltverband Fia der Rennserie diesen Status gegeben. De Vries (99 Punkte) lag in der Gesamtwertung vor Mortara (92). Bester Deutscher wurde Porsche-Werksfahrer Pascal Wehrlein als Elfter (79).

Obwohl Mercedes auch noch die Team-Meisterschaft gewann, scheint der Abschied des Rennstalls aus der Serie bereits beschlossen zu sein. Nachdem sich Audi und BMW schon nach dieser Saison aus der Formel E verabschieden, werden die Silberpfeile laut übereinstimmenden Medienberichten nach der kommenden Saison 2022 folgen. Bereits Mitte der kommenden Woche könnte das Aus des dritten deutschen Automobil-Herstellers offiziell verkündet werden. Mercedes war erst seit der Saison 2019/20 mit einem eigenen Team dabei.

Moto2 in Österreich: Sturz und Strafe für Schrötter - Nur Rang 23

SPIELBERG: Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring erst als 23. ins Ziel gekommen. Im Rennen der Moto2 stürzte der 28 Jahre alte Landsberger am Sonntag in Spielberg nach acht Runden, blieb dabei aber unverletzt. Der Deutsche konnte das Rennen zwar fortsetzen, wurde durch eine Strafe aber weiter zurückgeworfen. Schrötter hatte bei der Aufholjagd die Streckenlimits überfahren. Bei der Zieldurchfahrt lag er mehr als eine Minute hinter dem siegreichen Spanier Raul Fernandez zurück.

Im Gesamtklassement rutschte Schrötter dadurch von der siebten auf die neunte Position ab. Angeführt wird die Gesamtwertung weiterhin von dem Australier Remy Gardner, der das Rennen als Siebter beendete. Sieger Raul Fernandez verringerte seinen Rückstand in der Fahrerwertung auf 19 Punkte. Fortgesetzt wird die Saison in zwei Wochen beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone.

MÜNCHEN: Fußball-Legende Gerd Müller ist tot.

Der frühere Torjäger des FC Bayern und Ex-Nationalspieler sei «am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben», teilte der Rekordmeister aus München mit.

Ali-Enkel gewinnt Profi-Debüt: «Mein Großvater war im Ring»

CATOOSA: Der Enkel von Muhammad Ali hat ein erfolgreiches Debüt als Profi-Boxer gegeben. Nico Ali Walsh besiegte in der Nacht zu Sonntag seinen US-Landsmann Jordan Weeks durch K.o. nach 70 Sekunden. Der 21-Jährige trug dabei Shorts, die ihm sein berühmter Großvater geschenkt hatte. «Es ist mir eine Ehre, die Geschichte fortzuschreiben. Mein Großvater war mit im Ring, ich habe seine Shorts zum ersten und letzten Mal getragen», schrieb der Mittelgewichtler auf Instagram nach dem Kampf in Catoosa im US-Bundesstaat Oklahoma.

BWL-Student Ali Walsh ist der Sohn von Alis Tochter Rasheda. Nach dem Sieg feierte er im Ring mit Promoter-Legende Bob Arum, der einst 27 Kämpfe von Muhammad Ali vermarktet hatte. Die Box-Ikone Ali war 2016 im Alter von 74 Jahren gestorben, nachdem er mehrere Jahrzehnte unter der Parkinson-Krankheit gelitten hatte.