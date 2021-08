Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Fünfkämpferin Schleu lässt sportliche Zukunft nach Reit-Drama offen

TOKIO: Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu hat nach dem Reit-Drama bei den Olympischen Spielen in Tokio noch nicht über ihre sportliche Zukunft entschieden. «Dass diese Entscheidung noch offen ist, war aber bereits vor den Geschehnissen klar», sagte die 31 Jahre alte Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Ob sie nach ihren Olympia-Teilnahmen in London 2012, Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021 auch an den Spielen in drei Jahren in Paris teilnehmen wird, will Deutschlands beste Moderne Fünfkämpferin in Ruhe abwägen: «Wie es für mich im Sport weitergeht, habe ich noch nicht entschieden.»

Schleu hatte nach Platz vier in Rio in Tokio eine Medaille verpasst, weil im Reiten das ihr zugeloste Pferd verweigert hatte. Nach zwei Disziplinen hatte die Athletin klar auf Gold-Kurs gelegen. Schleu blieb im Reiten ohne Punkte und kam am Ende auf Rang 31. Für ihr Verhalten während des Wettkampfes mussten Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner viel Kritik hinnehmen. Schleu hatte nach Aufforderung von Raisner die Gerte eingesetzt, um das Pferd anzutreiben.

Deutsche Medaillen-Bilanz bei allen Sommerspielen

Jahr Ort Platz Gold Silber Bronze Gesamt ----------------------------------------------------- 1896 Athen 3 6 5 2 13.1900 Paris 7 4 2 2 8.1904 St. Louis 2 4 4 5 13.1908 London 5 3 5 6 14.1912 Stockholm 6 5 13 7 25.1916 Berlin ausgefallen 1920 Antwerpen nicht zur Teilnahme berechtigt 1924 Paris nicht zur Teilnahme berechtigt 1928 Amsterdam 2 10 7 14 31.1932 Los Angeles 9 3 12 5 20.1936 Berlin 1 33 26 30 89.1940 Tokio ausgefallen 1944 London ausgefallen 1948 London nicht zur Teilnahme berechtigt 1952 Helsinki 28 - 7 17 24 (BRD) 1956 Melbourne* 7 6 13 7 26.1960 Rom 4 12 19 11 42.1964 Tokio 4 10 22 18 50.1968 Mexiko-Stadt - 14 20 17 51 (5 9 9 7 25 DDR) (8 5 11 10 26 BRD) 1972 München - 33 34 39 106 (3 20 23 23 66 DDR) (4 13 11 16 40 BRD) 1976 Montréal - 50 37 42 129 (2 40 25 25 90 DDR) (4 10 12 17 39 BRD) 1980 Moskau 2 47 37 42 126 DDR 1984 Los Angeles 3 17 19 23 59 BRD 1988 Seoul - 48 49 45 142 (2 37 35 30 102 DDR) (5 11 14 15 40 BRD) 1992 Barcelona 3 33 21 28 82.1996 Atlanta 3 20 18 27 65.2000 Sydney 5 13 17 26 56.2004 Athen 6 13 16 20 49.2008 Peking 5 16 10 15 41.2012 London 6 11 19 14 44.2016 Rio 5 17 10 15 42.2021 Tokio 8 10 11 16 37# ------------------------------------------------------------------- Gesamt 3 438 453 493 1384

* Reiterwettbewerbe 1956 in Stockholm # Stand nach 332 von 339 Entscheidungen

Schlechteste deutsche Olympia-Medaillenbilanz seit Wiedervereinigung

TOKIO: Die deutsche Mannschaft kehrt aus Tokio mit der schlechtesten Olympia-Medaillenbilanz bei Sommerspielen seit der Wiedervereinigung in die Heimat zurück. Die Sportler und Sportlerinnen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewannen bei den Olympischen Spielen in Japans Hauptstadt zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze.

Mit insgesamt 37 Medaillen gab es vor Abschluss der letzten Wettkämpfe ohne deutsche Chancen in der Abrechnung fünf Medaillen weniger als bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro und vier weniger als beim bislang schlechtesten Abschneiden seit 1990. In Peking waren es 2008 insgesamt 41 Medaillen und damit genau halb so viele wie beim ersten Auftritt der gesamtdeutschen Mannschaft 1992 in Barcelona. Die Zahl der Medaillenentscheidungen war in Tokio dabei mit 339 um 33 im Vergleich zu Rio deutlich gestiegen.

Damit bestätigte sich die Prognose von Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig bei Halbzeit der Tokio-Spiele, als er ein Abrutschen im Medaillenspiegel vorhergesagt hatte. «Wir gehen davon aus, zwischen Position acht bis zwölf einzulaufen», hatte er gesagt. In Tokio konnte das Team kurz vor Ende der Spiele maximal noch den achten Rang einnehmen. In Rio hatte die deutsche Mannschaft Platz fünf belegt, seit 1992 lag sie stets mindestens unter den Top sechs. DOSB-Präsident Alfons Hörmann befand dennoch: «Die sportliche Bilanz ist insgesamt in Ordnung.»

IOC macht Ausnahme: Orden auch für Regierungschef und Gouverneurin

TOKIO: Als Geste des Dankes an die japanischen Gastgeber der Sommerspiele in Tokio hat das IOC mit seinen Traditionen gebrochen. Zum Olympia-Abschluss wird nicht nur wie üblich Organisationschefin Seiko Hashimoto mit dem olympischen Orden in Gold ausgezeichnet, sondern auch Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga und Tokios Gouverneurin Yuriko Koike. In der Zeit der Corona-Pandemie habe das IOC die Unterstützung der japanischen Behörden benötigt und «immer darauf vertrauen» können, begründete Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag die Entscheidung.

Der Orden ist die höchste Auszeichnung der olympischen Bewegung. Toshiro Muto, Geschäftsführer des Organisationskomitees, werde zudem den olympischen Orden in Silber erhalten, kündigte Bach an.

Die eigentlich für 2020 geplanten Tokio-Spiele waren wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben worden. Trotz großen Widerstands in der japanischen Bevölkerung und zuletzt stetig steigender Infektionszahlen hatten die Olympia-Macher an der Austragung des Großereignisses festgehalten. Zuschauer blieben von den Wettkampfstätten in Tokio ausgeschlossen.

Mehr Einfluss für IOC-Spitze auf Olympia-Programm

TOKIO: Die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees bekommt noch mehr Einfluss. Künftig kann das IOC-Exekutivkomitee um Präsident Thomas Bach eigenständig Sportarten oder einzelne Disziplinen vorläufig aus dem Programm von Olympischen Spielen ausschließen, ohne die Zustimmung der Vollversammlung des Dachverbands zu benötigen. Dieser Änderung der olympischen Charta stimmten die IOC-Mitglieder am Sonntag auf ihrer 138. Session in Tokio zu. Bisher konnte die IOC-Exekutive nur Empfehlungen zum Ausschluss von Sportarten aussprechen, die Session hatte das letzte Wort.

Die Entscheidung dürfte vor allem den Gewichthebern Sorge bereiten. Der Weltverband IWF war zuletzt mehrfach wegen Skandalen um Doping und Korruption und der mangelhaften Umsetzung von Reformen von der IOC-Spitze verwarnt worden. Der Platz der Gewichtheber für die Sommerspiele 2024 in Paris ist daher in Gefahr.

Die Entscheidung für einen vorläufigen Olympia-Ausschluss könne fallen, wenn zuständige Verbände nicht den Vorgaben und Richtlinien der IOC-Exekutive folgen, erklärte IOC-Vizepräsident John Coates. Ohne die IWF konkret zu nennen, sagte der Australier, man habe einem Verband in den vergangenen Jahren «vier sehr konkrete Anweisungen aus sehr gutem Grund» gegeben. Man wolle nicht, dass der Ruf der olympischen Bewegung befleckt wird. Sollten die Anweisungen weiter missachtet werden, müsse dies Folgen haben.

Die IOC-Exekutive bilden neben Bach seine vier Vizepräsidenten und zehn weitere Mitglieder. Alle werden von der Vollversammlung in geheimem Votum für jeweils vier Jahre gewählt.

Siebtes Gold in Serie: Auch US-Basketballerinnen triumphieren

SAITAMA: Einen Tag nach dem Männer-Team haben auch die amerikanischen Frauen ihr nächstes olympisches Gold im Basketball gewonnen.

Die favorisierte US-Auswahl besiegte im Finale in der Saitama Super Arena in Tokio Gastgeber Japan souverän mit 90:75 (50:39). Erfolgreichste Werferin am Sonntag war Brittney Griner mit 30 Punkten. Es war der siebte Olympia-Titel in Serie für die US-Basketballerinnen und ihr neunter insgesamt. Am Samstag hatten schon ihre Landsmänner um NBA-Star Kevin Durant durch ein 87:82 (44:39) gegen Frankreich zum 16. Mal Olympia-Gold gewonnen - und zum vierten Mal nacheinander.

Mehrere Bänderrisse: Verletzter Karateka Horne muss operiert werden

TOKIO: Karateka Jonathan Horne hat bei seinem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio am Samstag mehrere Bänderrisse im rechten Ellenbogen erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Tokio am Sonntag, wie der Sportdirektor des Deutschen Karate Verbandes, Christian Grüner, mitteilte. «Durch das Ausrenken des Ellenbogengelenks wurde der Bandapparat und auch der Muskelansatz Oberarm/Unterarm in Mitleidenschaft gezogen», berichtete Grüner. Horne müsse nach seiner Abreise aus Japan operiert werden und könne nach etwa sechs bis acht Wochen wieder mit dem Training beginnen.

Der frühere Welt- und aktuelle Europameister Horne, der bei der Olympia-Premiere der traditionellen Kampfkunst als Medaillenkandidat galt, hatte sich die Verletzung in seinem zweiten Gruppenkampf gegen den Georgier Gogita Arkania zugezogen und aufgeben müssen. Schreiend vor Schmerzen war der 32-Jährige aus Kaiserslautern auf einer Trage von der Matte gebracht, in der Wettkampfhalle zunächst notversorgt und später dann zurück ins olympische Dorf gefahren worden.

IOC-Chef Bach: Tokio-Spiele waren «sehr erfolgreiche»

TOKIO: IOC-Präsident Thomas Bach hat die Sommerspiele in Tokio als «sehr erfolgreiche Olympische Spiele» bewertet. «Einige hatten vorher bereits von Geisterspielen gesprochen. Wir haben das Gegenteil gesehen. Die Athleten haben diesen Spielen Seele gegeben», sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag bei der 138. IOC-Session in Tokio. Trotz des Ausschlusses aller Zuschauer aus den Wettkampfstätten in der Gastgeber-Stadt wegen des Corona-Notstands sei es richtig gewesen, die bereits um ein Jahr verschobenen Spiele auszutragen. «Wir können selbstbewusst sagen, diese Olympischen Spiele kamen zur richtigen Zeit», sagte Bach.

Die rund 11.000 Sportlerinnen und Sportler seien glücklich und dankbar gewesen, sich nach langen Pandemie-Monaten wieder treffen und miteinander messen zu können. «So eine Atmosphäre von Freundschaft und Zusammenhalt habe ich so wie hier noch nie erfahren», beteuerte der 67-Jährige. Diese Stimmung habe sich auf die Arenen und Wettbewerbe übertragen. «Das konnte man sehen, hören, fühlen», sagte Bach. Mit den Spielen hätten die Athleten der olympischen Gemeinschaft und der gesamten Welt «Hoffnung und Zuversicht» gegeben.

26 weitere Corona-Fälle bei Olympia-Beteiligten

TOKIO: Bei den Olympischen Spielen in Tokio sind am Sonntag weitere 26 Corona-Fälle registriert worden.

Darunter befand sich laut einer Mitteilung der Olympia-Organisatoren kein Athlet. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Zusammenhang mit den Sommerspielen erhöhte sich auf 430, davon waren bislang 32 Bewohner des olympischen Dorfs. Seit dem 1. Juli wurden rund 600.000 Corona-Tests bei den Olympia-Beteiligten vorgenommen.

Bahnrad-Sprinter Levy verpasst Medaille im Keirin

IZU: Maximilian Levy hat bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben eine Medaille im Keirin verpasst. Der 34-Jährige aus Cottbus musste sich am Sonntag im Finale des Kampfsprints mit Platz sechs begnügen. Olympiasieger wurde der Brite Jason Kenny vor Mohd Awang aus Malaysia und dem Niederländer Harrie Lavreysen. Stefan Bötticher (Chemnitz) war im Velodrom von Izu im Viertelfinale ausgeschieden.

Levy hat im sogenannten Kampfsprint die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. In London 2012 musste er sich in einem spannenden Finale dem Briten Chris Hoy nur knapp geschlagen geben und gewann Silber. 2009 holte er den WM-Titel, dazu kamen drei Siege bei der EM (2013, 2017, 2020). In Japan hatte der viermalige Olympia-Teilnehmer zuvor zwei fünfte Plätze im Teamsprint und Sprint eingefahren.

Bahnrad: Levy im Keirin-Finale - Platz zwei im Halbfinale

IZU: Ex-Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy kämpft bei den Olympischen Spielen im Keirin um eine Medaille. Der 34-Jährige aus Cottbus schaffte am Sonntag in Izu als Zweiter in seinem Halbfinal-Lauf den Einzug in die Runde der besten sechs Fahrer. Stefan Bötticher (Chemnitz) war dagegen im Viertelfinale ausgeschieden.

Levy hat im sogenannten Kampfsprint die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. In London 2012 musste er sich in einem spannenden Finale dem großen Briten Chris Hoy nur knapp geschlagen geben und gewann Silber. 2009 holte er den WM-Titel, dazu kamen drei Siege bei der EM (2013, 2017, 2020). In Japan hatte der viermalige Olympia-Teilnehmer zuvor zwei fünfte Plätze im Teamsprint und Sprint eingefahren.

Bahnrad: Verletzte Person nach Massensturz im Omnium

IZU: Bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben hat ein Massensturz im Omnium der Frauen für Aufsehen gesorgt.

Bei dem Crash von mehr als einem halben Dutzend Fahrerinnen kurz vor dem Ende des Scratch-Rennens wurde am Sonntag eine Person am Rand des Holzovals von Izu verletzt. Nach kurzer Behandlung wurde diese mit einer Halskrause versehen und auf einer Trage abtransportiert. Fahrerinnen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht schwerer verletzt.

Fünfkampf-Trainerin Raisner über Vorwürfe nach Reit-Drama: «Zu hart»

TOKIO: Fünfkampf-Trainerin Kim Raisner hat sich nach ihrem Olympia-Ausschluss gegen Tierquälerei-Vorwürfe zur Wehr gesetzt, bereut aber ihre Wortwahl. «Ja, im Nachhinein kann man vielleicht sagen, das war zu harsch», sagte die Bundestrainerin der Deutschen Presse-Agentur bei den Sommerspielen in Tokio. Die Kritik an ihrem Verhalten sei aber insgesamt «zu hart» gewesen.

Fünfkämpferin Annika Schleu hatte am Freitag bis zum Reiten auf Gold-Kurs gelegen, bis das ihr zugeloste Pferd verweigerte. Mit den Worten «Hau mal richtig drauf! Hau drauf!», hatte Raisner Schleu zum Einsatz der Gerte aufgerufen. Daran hatte es viel Kritik gegeben, der Weltverband schloss Raisner von den Spielen aus und begründete, die Trainerin habe das Pferd mit der Faust geschlagen. «Ich weiß, auch dieser Klaps auf den Hintern, der hätte nicht sein müssen, aber der war nicht doll», sagte die 48 Jahre alte Raisner.

Vorwürfen der Tierquälerei widersprach Raisner energisch. «Ich bin weit davon entfernt, Tiere zu quälen. Ich liebe Tiere, ich liebe Pferde, genauso wie Annika. Wir verdreschen unsere Pferde nicht», sagte die langjährige Bundestrainerin. Das Pferd habe in der Situation am Freitag «gar nicht» gewollt. «Annika hat das gemerkt und da war einfach Verzweiflung da. Natürlich fordere ich da auf, dass sie als Reiterin die Möglichkeiten, die sie hat, nutzt, und mit den Hilfen, die da sind, versucht, das Pferd aus der Ecke zu bekommen.»

Präsident Biden lobt USA-Team: «Verdammt stolz gemacht»

TOKIO: US-Präsident Joe Biden hat das amerikanische Olympia-Team gelobt. Zusammen mit First Lady Jill Biden sprach das 78 Jahre alte Staatsoberhaupt am Samstagabend (Ortszeit) per Videoschalte aus seinem Haus in der Nähe von Wilmington im US-Bundesstaat Delaware mit dem Team USA in Japan. Das Ehepaar lud die Sportler für Herbst zu einem Besuch im Weißen Haus ein. In den vom Coronavirus getrübten Spielen hätten die US-Athleten Zivilcourage bewiesen. «Ihr habt uns verdammt stolz gemacht», sagte der Präsident.

Auch für Simone Biles gab es ein großes Lob von Biden. Der Turn-Superstar hatte im Mehrkampf-Finale mit der Mannschaft nach nur einem Gerät seinen Wettkampf abgebrochen und mentale Probleme öffentlich gemacht. «Sie hatten den Mut nein zu sagen. Sie hatten den Mut zu sagen: Ich brauche Hilfe, ich brauche etwas Zeit», sagte Biden. Biles habe allen ein Beispiel gegeben. Zum letzten Turn-Wettbewerb war sie zurückgekommen und hatte Bronze auf dem Schwebebalken gewonnen.

Berufsverband fordert «fairen» Umgang nach Reit-Drama bei Olympia

BERLIN: Der Berufsverband der Trainerinnen und Trainer im Deutschen Sport hat nach dem Reit-Drama im Modernen Fünfkampf in Tokio «einen fairen Umgang mit der Bundestrainerin und der Athletin» gefordert. In einer Mitteilung am späten Samstag betonte der BVTDS aber auch, dass das Verhalten von Trainerin Kim Raisner und Fünfkämpferin Annika Schleu aus seiner Sicht «falsch» gewesen sei und «zu Recht öffentlich kritisiert» werde.

Beide hätten unter einem hohen Erfolgsdruck gestanden, schrieb der Berufsverband. In einer emotionalen Situation hätten sie Fehler gemacht. «Dennoch dürfen Kim Raisner und Annika Schleu nun nicht zu den alleinigen Sündenböcken gemacht werden», hieß es weiter. Wie bereits der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf und der Deutsche Olympische Sportbund sprach sich auch der BVTDS für eine Anpassung des Regelwerks an. «Gleichzeitig fordern wir vom Spitzenverband und dem DOSB eine faire Bewertung der Situation sowie von den Medien eine differenzierte und sachliche Berichterstattung», stand in dem Schreiben.

Die 31 Jahre alte Schleu hatte für verstörende Bilder gesorgt, als sie völlig aufgelöst und aus purer Verzweiflung mehrfach die Gerte gegen das ihr zugeloste Pferd Saint Boy eingesetzt hatte. Bundestrainerin Raisner hatte die Berlinerin - im Fernsehen deutlich hörbar - aufgefordert: «Hau mal richtig drauf! Hau drauf!» Raisner wurde vom Weltverband am Samstag von den Olympischen Spielen ausgeschlossen.

Kenianer Kipchoge holt zweites Olympia-Gold im Marathon

SAPPORO: Laufstar Eliud Kipchoge hat als dritter Leichtathlet in der Olympia-Geschichte zum zweiten Mal Gold im Marathon gewonnen. Der 36 Jahre alte Kenianer, der schon in Rio 2016 als Erster ins Ziel kam, setzte sich am Sonntag in Sapporo in 2:08:38 Stunden klar vor Abdi Nageeye (2:09:58) aus den Niederlanden durch. Dritter wurde der Belgier Bashir Abdi (2:10:00). Zwei Triumphe über die 42,195 Kilometer waren zuvor nur dem Äthiopier Abebe Bikila (1960, 1964) und Waldemar Cierpinski aus Halle/Saale (1976, 1980) gelungen.

Die deutschen Läufer hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Richard Ringer vom LC Rehlingen kam mit einem Rückstand von 7:30 Minuten als bester DLV-Starter auf Rang 26. Amanal Petros lief 7:55 Minuten nach dem Sieger als 30. ins Ziel im Odori Park. Der deutsche Rekordhalter vom TV Wattenscheid hielt sich bis Kilometer 25 in der Spitzengruppe, musste dann aber dem hohen Tempo und der Hitze von rund 30 Grad Tribut zollen. Sein Vereinskollege Hendrik Pfeiffer belegte in 2:20:43 Stunden den 50. Platz.