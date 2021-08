Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Laser-Weltmeister Buhl verpasst olympische Segel-Medaille

ENOSHIMA: Philipp Buhls Traum von einer olympischen Segel-Medaille bleibt vorerst unerfüllt. Der Laser-Weltmeister konnte seine ohnehin nur kleine Chance auf Edelmetall im Finale der besten Einhand-Jollensegler am Sonntag im Olympia-Revier von Enoshima nicht nutzen. Im Medaillenrennen der ersten Zehn ersegelte der 31-jährige Sonthofener einen dritten Rang, blieb aber im Endklassement Fünfter.

Den vor ihm liegenden Rivalen unterliefen keine großen Patzer mehr. Hinter dem Australier Matt Wearn, der sich den Olympiasieg schon vor dem Medal Race gesichert hatte, holte sich Tonci Stipanovic aus Kroatien Silber, Bronze ging an Buhls norwegischen Trainingspartner Hermann Tomasgaard.

Französischer Boxer protestiert nach Disqualifikation mit Sitzstreik

TOKIO: Der französische Superschwergewichtsboxer Mourad Aliev ist bei den Olympischen Spielen in Tokio disqualifiziert worden und hat danach ungehalten sowie aggressiv auf die Entscheidung reagiert. Der aus Moskau stammende 26-Jährige schlug nach dem Kampf-Abbruch am Sonntag wütend in Richtung einer TV-Kamera, nachdem er mit mehreren Gesten sein Unverständnis dokumentierte. Nach einiger Zeit setzte er sich außerhalb der Seile auf die Ringplattform und ging in einen Sitzstreik. Nach 30 Minuten verließ er seinen Platz, kehrte nach Angaben der Nachrichtenagentur AP aber wieder zurück. Insgesamt saß Aliev etwa 45 Minuten auf der Stelle. In dieser Zeit war eine Pause der Box-Wettkämpfe bis zur Session am Abend (Ortszeit).

Er wurde im Kampf gegen den Briten Frazer Clarke vier Sekunden vor dem Ende der zweiten Runde disqualifiziert. Ob ein von Schiedsrichter Andrew Mustacchio aus den USA als absichtlich gewerteter Kopfstoß oder Alievs Protest gegen den daraufhin angezeigten Punktabzug Ursache für die Disqualifikation war, blieb zunächst unklar. «Jeder weiß, ich habe gewonnen», brüllte Aliev in der fast leeren Kokugikan-Arena. Die erste Runde war in dem engen Kampf für ihn gewertet worden. Clarke hat durch den Sieg und den Einzug ins Halbfinale die Bronzemedaille bei Olympia sicher.

Bahnradasse über Klagen der Fußballer amüsiert - «Kummer gewöhnt»

IZU: Das Klagen der Fußballer über die großen Restriktionen bei den Olympischen Spielen hat die deutschen Bahnradasse eher amüsiert. «Wir sind am Ende des Tages Kummer und Sorgen gewöhnt. Bei uns hängen die Olympischen Spiele davon ab. Da würde ich die Fußballer mal ausklammern. Für die ist es ein Riesenschock, wenn sie ein Dorf sehen», sagte Ex-Weltmeister Maximilian Levy und fügte hinzu: «Wir leben dafür, diese vier Jahre durchzuziehen und bei den Olympischen Spielen zum Abschluss zu bringen. Jeder weiß, was es bedeutet, wenn man gut fährt oder nicht. Das ganze Drumherum ist da, aber irgendwie ist es auch egal.»

DFB-Trainer Stefan Kuntz hatte nach dem Vorrunden-Aus die Olympia-Gastgeber kritisiert. Es sei kein olympisches Flair vorhanden gewesen. «Wir waren kaserniert, eingesperrt, durften nicht auf die Straße gehen. Wir durften nur nach langem Hin und Her einen Balkon mal öffnen lassen. Da muss ich sagen: Da hätte ich gern mehr olympisches Flair gehabt», sagte Kuntz.

Die japanischen Gastgeber haben wegen der Corona-Pandemie bei den Olympischen Spielen konsequente Regeln aufgestellt. Zuschauer sind bis auf wenige Ausnahmen nicht erlaubt, dazu gibt es für alle Beteiligten an dem Event viele Corona-Tests und wenige Freiheiten.

Laut Bahnrad-Bundestrainer Detlef Uibel seien die Fußballer noch in den Genuss gekommen, das olympische Dorf zu besuchen. «Wir dürfen nicht nach Tokio, um ins Dorf zu gehen. Das ist alles tabu. Von daher sind wir hier komplett unter uns und auch kaserniert», sagte Uibel. Die Bahnradasse sind in einem Athletendorf in der Nähe von Izu untergebracht. Levy hatte die Einrichtung als «unterirdisch» bezeichnet.

Gundam, Robo-Dogs und Techno-WCs - Japaner sind technikbegeistert

TOKIO: Ein Basketball werfender Roboter mit etwas gruseligem Antlitz oder eine riesige Roboterstatue namens Gundam auf Odaiba - Japan präsentiert sich bei den Olympischen Spielen als Roboter-Hochburg. Kaum ein anderes Volk ist gegenüber Robotern so aufgeschlossen wie die Japaner. Dazu trug die berühmte Comic-Figur «Tetsuwan Atomu» (Astro Boy) des Zeichners Osamu Tezuka aus den 1950er und 60er Jahren bei, die zum Ausdruck der seit Generationen andauernden Begeisterung für Technik und Roboter aller Art wurde.

Experten verweisen auch auf die Naturreligion Shinto. Danach haben für Japaner nicht nur Lebewesen eine Seele, sondern auch Dinge wie Steine und Bäume, aber auch Haushaltsgeräte - und eben Roboter. Es ist in Japan zum Beispiel nichts Ungewöhnliches, dass Shinto-Priester vor ihren Schreinen neugekaufte Autos spirituell reinigen. Bei Olympia in Tokio sind Brennstoffzellen-Fahrzeuge im Einsatz und Hightech-Befeuchtungsanlagen sollen gegen Tokios schwüle Sommerhitze schützen. Noch mehr beeindruckt ist mancher Olympia-Teilnehmer aber von Japans Hightech-Toiletten, bei denen die Wasserspülung, Temperatur und Spülung per Knopfdruck und Sensoren funktionieren.

Abgesehen von solchen Toiletten sind Roboter im Alltag der Japaner zwar eher selten. Dennoch investiert die Wirtschaft, die in der Industrie schon lange Roboter einsetzt, auch in die Entwicklung von Unterhaltungs- und Pflegerobotern. Die japanische Gesellschaft überaltert rasch, kluges Gerät soll das Problem stemmen helfen. In Einrichtungen wie Altenheimen gibt es seit längerem schon Pilotprojekte. Dort sind auch kleine Roboter im Einsatz, die mit den Seniorinnen und Senioren singen, sprechen und sich streicheln lassen.

Anders als im Westen, wo sich viele Menschen vor Robotern fürchteten, schaffe sich Japan eine «Kultur», in der die Bürger auf spielerische und unterhaltsame Weise auf die Zukunft vorbereitet würden, sagen Experten. Dazu gehört Sonys berühmter Roboterhund Aibo, der auch auf Patrouille im Haushalt gehen kann. Er ist mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet und kann sich mehrere Gesichter merken, um Bewohner zu erkennen. Solche Roboter dienen in Japan manchem während der Corona-Pandemie auch als Ersatz für zwischenmenschlichen Kontakt.

Schnellfeuerpistole: Rio-Olympiasieger Reitz mit guter Finalchance

TOKIO: Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat beste Chancen auf das olympische Finale mit der Schnellfeuerpistole. Den ersten Teil der zweitägigen Qualifikation mit 30 Schüssen schloss der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar aus Regensburg, der für den SV Kriftel an den Start geht, am Sonntag auf Platz drei mit 296 Ringen ab. Besser waren nur die beiden französischen Mitfavoriten Clement Bessaguet und Jean Quiquampoix mit jeweils 297 Ringen. Dagegen muss Vereinskollege Oliver Geis mit 285 Ringen um das Finale der besten Sechs an diesem Montag bangen.

Während Reitz, der mit 593 Ringen auch den Qualifikations-Weltrekord in dieser Disziplin hält und auch schon in Peking 2008 Bronze gewann, auf der Asaka Shooting Range mit einer sauberen 100er Serie startete und zwei 98er nachlegte, kam der 30-jährige Geis nur auf zwei 96er Serien. Mit der abschließenden 93er Runde wird die Finalteilnahme als derzeit 17. schwer. Schon in Rio verpasste Geis, der 2014 WM-Zweiter wurde, das Finale und wurde 17.

Geschke verlässt Quarantäne-Hotel - «Ende der nutzlosesten Reise»

TOKIO: Der positiv auf Corona getestete Radsportler Simon Geschke hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Quarantäne-Hotel endlich verlassen dürfen. «Ende der nutzlosesten Reise meiner Karriere, super aufgeregt aus der Quarantäne zu kommen und nach Hause zu fliegen», schrieb der 35-Jährige auf Twitter.

Geschke war vor über eine Woche ins Quarantäne-Hotel eingezogen, nachdem ein PCR-Test trotz Impfung positiv ausgefallen war. Nach den Pandemie-Vorschriften für Olympia hätte Geschke bis maximal 14 Tage in der Quarantäne festgehalten werden können. Nach zwei negativen Tests durfte er aber das Hotel verlassen. In den vergangenen Tagen war große Kritik an den Zuständen in dem abgeschotteten Hotel aufgekommen. Daraufhin hatten die Gastgeber die Bedingungen etwas verbessert.

Am Flughafen wartete auf Geschke aber offenbar die nächste unliebsame Überraschung. «Und gerade wenn du denkst, dass es besser wird . kommst du am Flughafen an und es wird kein Bier verkauft», scherzte Geschke, der nun sechs Wochen unterwegs war. Der gebürtige Berliner war direkt von der Tour de France nach Tokio zu den Sommerspielen gereist, wo er im Straßenrennen starten sollte.

Vierte Absage: US-Turnstar Biles verzichtet auch auf Boden-Finale

TOKIO: Turn-Superstar Simone Biles verzichtet aus gesundheitlichen Gründen bei den Olympischen Spielen in Tokio auf ein weiteres Finale. Wie der US-Turnverband am Sonntag mitteilte, wird die 24-Jährige auch am Montag nicht zur Entscheidung am Boden antreten. Zuvor hatte die viermalige Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 bereits ihre Teilnahme an den Finals im Mehrkampf, am Stufenbarren und am Sprung abgesagt sowie das Mannschaftsfinale nach nur einem Gerät abgebrochen.

Ob Simone Biles am Dienstag am Abschlusstag der Turn-Wettbewerbe zum Finale am Schwebebalken antritt, ließ der Verband offen. Eine Entscheidung werde später getroffen, hieß es. «Egal wie, wir stehen hinter Dir, Simone», schrieb der Verband auf Twitter.

Biles hatte nach ihrem Ausstieg im Team-Finale von mentalen Problemen berichtet. «Ich sage, die mentale Gesundheit steht an erster Stelle. Daher ist es manchmal in Ordnung, die großen Wettbewerbe sogar auszusitzen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Es zeigt, wie stark du als Wettkämpfer und Person wirklich bist anstatt sich einfach durchzukämpfen», hatte Biles gesagt und vom «Kampf gegen Dämonen» vor dem Wettkampf gesprochen.

In den sozialen Netzwerken ist Biles weiterhin aktiv. Zuletzt hatte sie auf Instagram ein Bild gepostet mit den Worten: «Ich darf Grenzen haben, ohne mich damit schlecht zu fühlen.»

«Hulk» beim Kugelstoßen: Raven Saunders mit Blickfang-Mundschutz

TOKIO: Grüne Haut, rotes Zahnfleisch, weiße Beißer: Der Mund-Nasen-Schutz von Kugelstoßerin Raven Saunders hat die Blicke im Olympiastadion von Tokio auf sich gezogen. Die 25-jährige US-Amerikanerin mit dem halb grün und halb pink gefärbten kurzen Haar selbst auch.

«The Hulk» wird Saunders, die ihre Wettkämpfe mit diesem auffälligen Mund-Nasen-Schutz bestritten hat, nur genannt. Im Gegensatz zu der Comic-Figur, die ohne Wutfall eigentlich ein normaler Bürger ist, hatte die eigenwillige Athletin am Sonntag keinen Grund zum Ärgern. Saunders (19,79 Meter) holte hinter der Chinesin Gong Lijiao (20,58) Silber und posierte danach kokett mit der US-Flagge. Sara Gambetta aus Halle/Saale wurde mit persönlicher Bestleistung (18,88) Achte.

Weltrekordler Biedermann gratuliert Wellbrock: «Beherztes Rennen»

TOKIO: Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann hat die Bronzemedaille von Florian Wellbrock über 1500 Meter Freistil als großen Erfolg gewürdigt. «Florian Wellbrock ist ein beherztes Rennen geschwommen und hat sich mit der Bronzemedaille belohnt. Er hat seine Vielseitigkeit bei der Renngestaltung bewiesen und sich von seinem Finale über die 800 Freistil sehr gut erholt», sagte Biedermann am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Wellbrock hatte sich über 1500 Meter Freistil knapp Sieger Robert Finke und dem Ukrainer Michailo Romantschuk geschlagen geben müssen. «Seit 21 Jahren hat er die erste olympische Medaille für Männer bei den Beckenschwimmern geholt und daher ist die Leistung über 1500 Freistil nicht hoch genug zu bewerten. Jetzt stehen noch zehn Kilometer im Freiwasser an, was nochmal seine Vielseitigkeit unterstreicht», sagte der 34-jährige Biedermann. Seine Weltrekorde über 200 und 400 Meter Freistil von der WM 2009 aus der Ära der Hightech-Anzüge sind immer noch gültig.

Nach zweimal Bronze der deutschen Beckenschwimmer in Tokio sieht Biedermann gute Chancen für die Zukunft. «Ich sehe einen Generationswechsel im DSV. Mit Sarah Köhler und Florian Wellbrock als Aushängeschilder», formulierte es Biedermann. «Im Nachwuchs haben wir mit Isabel Gose, Henning Mühlleitner, Lukas Märtens und Anna Elendt starke Leistungen gesehen, auf die es aufzubauen gilt. Es werden einige altgediente Athletinnen und Athleten aufhören, die den Weg geebnet haben und nun Raum für neue Talente ermöglichen.»

US-Lagen-Staffel um Dressel gewinnt Gold - Australiens Frauen vorn

TOKIO: Die amerikanische Lagen-Staffel um Star-Schwimmer Caeleb Dressel ist in Weltrekordzeit zum Olympiasieg über 4 x 100 Meter geschwommen. Das Quartett um Dressel, Ryan Murphy, Michael Andrew und Zach Apple schlug am Sonntag in Tokio nach 3:26,78 Minuten an. Das war klar schneller als das US-Quartett um Michael Phelps im Sommer 2009, das damals 3:27,28 Minuten schwamm. Es war der sechste Weltrekord der Becken-Wettbewerbe in Tokio.

Dressel jubelte über sein fünftes Gold dieser Sommerspiele. Die USA waren mit elfmal Gold und insgesamt 30 Medaillen die erfolgreichste Nation im Becken. Deutschland konnte dank Sarah Köhler und Florian Wellbrock jeweils mit Bronze nach zwei olympischen Nullnummern in London und Rio wieder Medaillen gewinnen.

Bei den Frauen siegten die Australierinnen über 4 x 100 Meter Lagen in 3:51,60 Minuten und olympischem Rekord. Deutsche Staffeln hatten sich nicht für die Endläufe qualifiziert.

Niederlage für Florett-Herren - deutsche Fechter ohne Medaille

TOKIO: Deutschlands Fechter beenden die zweiten Olympischen Spiele in Folge ohne Medaille. Die Florett-Herren verloren im abschließenden Teamwettkampf am Sonntag ihr Viertelfinale gegen die favorisierten US-Amerikaner mit 36:45. Der Deutsche Fechter-Bund geht somit wie schon bei den Sommerspielen vor fünf Jahren in Rio de Janeiro leer aus. «Die Mannschaft ist sehr traurig, wir hatten eine gute Chance gegen den Top-Favoriten», sagte ein enttäuschter Andre Sanita.

Gemeinsam mit Peter Joppich und Benjamin Kleibrink zeigte Sanita nach ernüchternden Einzeln, in denen keiner der Deutschen über das Achtelfinale hinausgekommen war, im Mannschaftswettkampf eine couragierte Leistung. Nach einem souveränen 45:31 im Achtelfinale gegen Kanada, startete das deutsche Trio mit viel Selbstvertrauen in das Gefecht gegen die Weltranglistenersten.

Dort entwickelte sich zu Beginn eine hart umkämpfte Partie mit zahlreichen Führungswechseln. Erst in der Schlussphase zogen die US-Amerikaner mit ihren Star-Fechtern Gerek Meinhardt und Alexander Massialas davon und setzten sich erwartungsgemäß durch.

Das Gefecht um Platz fünf konnten die deutschen Florett-Männer wenig später verletzungsbedingt nicht bestreiten. «Wir haben keine drei Einzelfechter mehr, weil sich Andre verletzt hat», sagte Sportdirektor Sven Ressel. Nähere Details zu der Verletzung waren zunächst nicht bekannt. Deutschlands Fechter schlossen den Wettkampf somit auf Rang sechs ab.

Ringerin Rotter-Focken im Olympia-Halbfinale - Popp hofft noch

TOKIO: Die frühere Ringer-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale erreicht. Die Krefelderin, die ihre Karriere nach dem Event in Japan beenden wird, setzte sich am Sonntag zunächst mit 2:1 gegen Wassilissa Marsaljuk aus Belarus und dann mit 8:3 gegen die Chinesin Qian Zhou durch.

Die 30-Jährige wird bei ihrer Abschiedsvorstellung damit definitiv um eine Medaille kämpfen - entweder um Gold oder in einem der kleinen Finals um Bronze. Es wäre die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen überhaupt. Ihre nächste Gegnerin in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm ist die Asienmeisterin Hiroe Minagawa aus Japan. Der Kampf findet in der Abend-Session (ab 11.15 Uhr/MESZ) statt.

Griechisch-römisch-Ringer Eduard Popp verlor indes sein Viertelfinale in der Klasse bis 130 Kilogramm gegen den mehrfachen Welt- und Europameister Riza Kayaalp aus der Türkei mit 2:6. Der Heilbronner muss nun hoffen, dass sein Gegner das Giganten-Duell mit dem dreimaligen Olympiasieger Mijain Lopez Nunez (Kuba) gewinnt und so das Finale erreicht. Dann dürfte er in der Hoffnungsrunde ran und hätte über diese noch die Chance auf Bronze. Zum Auftakt hatte Popp mit 2:0 gegen den Brasilianer Eduard Soghomonyan gewonnen.

Der dritte deutsche Starter am ersten Ringer-Tag in Tokio, Etienne Kinsinger, schied gleich in seinem ersten Kampf aus. Das Achtelfinal-Gefecht mit Sailike Walihan endete zwar 1:1. Da der Chinese den letzten Punkt erzielt hatte, verlor Kinsinger aber. Durch die anschließende Niederlage von Walihan gegen den topgesetzten Japaner Kenichiro Fumita war der Köllerbacher in der Klasse bis 60 Kilogramm dann ganz draußen.

18 neue Corona-Fälle bei Olympischen Spielen in Tokio

TOKIO: Im Umfeld der Olympischen Spiele in Tokio sind 18 neue Corona-Fälle registriert worden. Das vermeldeten die Organisatoren am Sonntag. Der Höchstwert war am Freitag mit 27 Neuinfektionen erreicht worden. Ein Athlet aus dem olympischen Dorf ist betroffen.

Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg damit auf 259. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 24 Sportler mit dem Coronavirus. Am Tag der Eröffnungsfeier hatte es im deutschen Team in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

Vielseitigkeit: Deutsches Team legt Protest ein

TOKIO: Das deutsche Vielseitigkeits-Team hat nach dem Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio Protest eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung am Sonntag. Grund ist demnach das Auslösen eines Sicherheitssystems beim Ritt von Michael Jung aus Horb mit Chipmunk. Jung habe das Hindernis «ganz normal touchiert», sagte Bundestrainer Hans Melzer.

Das Auslösen des Sicherheitssystems wurde mit elf Strafpunkten bestraft. Im Einzel fiel Jung dadurch vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) von Platz eins auf zehn zurück. Das deutsche Team rutschte von Rang zwei auf sechs.

Lessmann Sechste im BMX-Freestyle - Worthington erste Olympiasiegerin

TOKIO: Lara Lessmann hat bei der olympischen Premiere im BMX-Freestyle den sechsten Platz belegt. Die Berlinerin kam am Sonntag im Ariake Urban Sports Park von Tokio auf 79,60 Punkte. Erste Olympiasiegerin wurde überraschend die Britin Charlotte Worthington mit 97,50 Punkten, Silber ging an die Top-Favoritin Hannah Roberts aus den USA mit 96,10 Zählern. Bronze gewann die Schweizerin Nikita Duccaroz (89,20).

Wohl aufgrund ihres vor knapp zwei Monaten erlittenen Schlüsselbeinbruchs zeigte Lessmann eine im Vergleich zur Konkurrenz eher defensive Vorstellung. Die 21-Jährige hatte im ersten Lauf solide 79,60 Punkte vorgelegt, damit fast zehn Zähler mehr als am Vortag bei der Qualifikation. Im zweiten Lauf verzichtete Lessmann aber auf mehr Risiko, kam auf 78,00 Punkte. Nur der beste Lauf floss in die Wertung ein.

Im BMX Freestyle zeigen die Sportlerinnen und Sportler Tricks in jeweils einminütigen Läufen. Die Disziplin ist in Tokio erstmals olympisch, in BMX-Rennen werden seit 2008 in Peking Medaillen bei Sommerspielen vergeben.

Späte Anreise: Hindernisläuferin Krause souverän ins Olympia-Finale

TOKIO: Nach ihrer späten Anreise hat Hindernisläuferin Gesa Krause das Olympia-Finale über die 3000 Meter souverän erreicht. Die zweimalige WM-Dritte und Europameisterin qualifizierte sich am Sonntag als Zweite ihres Vorlaufs in 9:19,62 Minuten. «Ich wollte nicht unbedingt zittern. Das Schöne ist, ich habe schon auch Spurtqualitäten und konnte das auch hinten raus lösen», sagte die 28-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier.

Krause war erst vorgestern aus der Schweiz angekommen ist und wohnt erst seit gestern im olympischen Dorf. «Jetlag hat man immer so ein bisschen», sagte sie zur späten Anreise. «Es hatte für mich mehr Vorteile, direkt aus Deutschland zu kommen. Ich halte nicht so viel von Hitzeanpassung, weil das eher müde macht. Man empfindet es zwar als angenehmer, aber ob der Körper sich wirklich daran anpassen kann, ist die große Frage.»

Krause hatte vor den Tokio-Spielen acht Monate in Höhentrainingslagern verbracht, um mit den Afrikanerinnen mithalten zu können. «Jetzt heißt es ausruhen, auffüllen, viel trinken regenerieren und dann Vollgas im Finale», verkündete sie.

Die anderen beiden deutschen Starterinnen Elena Burkard (Dornstetten) und Lea Meyer (Löningen) schafften es nicht ins Finale am Mittwoch (13.00 Uhr/MESZ).

Hockey-Herren im Olympia-Halbfinale - 3:1 gegen Argentinien

TOKIO: Die deutschen Hockey-Herren haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi setzte sich zum Auftakt der K.o.-Runde am Sonntagvormittag (Ortszeit) bei mehr als 30 Grad im Oi Hockey Stadium mit 3:1 (1:0) gegen Olympiasieger Argentinien durch. Die deutschen Tore erzielten Lukas Windfeder (19. Minute/48.) und Timm Herzbruch (40.) jeweils per Strafecke. Auch der Gegentreffer durch Maico Casella Schuth (52.) konnte den verdienten Sieg nicht verhindern.

Damit nahm die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds erfolgreich Revanche für die Niederlage im Halbfinale von Rio vor fünf Jahren. Im Halbfinale geht es am Dienstag gegen den bislang ungeschlagenen Topfavoriten Australien, der sich mit 3:0 im Shoot-Out gegen Europameister Niederlande durchsetzte.

Olympia-Überraschung im Handball: Portugal raus

TOKIO: Überraschung im olympischen Handball-Turnier: Der EM-Sechste Portugal ist nach einer unerwarteten 30:31-Niederlage gegen den ebenfalls ausgeschiedenen Gastgeber Japan bereits in der Vorrunde gescheitert.

Nutznießer der Pleite ist Bahrain. Der zweite Asienvertreter stand als Tabellenvierter der Gruppe B schon vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Ägypten am Sonntag sicher im Viertelfinale, wo am kommenden Dienstag Rekord-Weltmeister Frankreich der Gegner ist. Die deutsche Mannschaft spielt ebenfalls am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Brasilien um den Einzug in die K.o.-Runde.

Bach: Russische Athleten haben Anspruch auf Olympia-Start

TOKIO: IOC-Präsident Thomas Bach hat den Start einer großen Auswahl russischer Athleten bei Olympia in Tokio erneut verteidigt. «Sie haben sich allen Qualifikationen und den entsprechenden Tests unterworfen, wie auch alle anderen Athleten, die hier teilnehmen. Deswegen haben sie auch den Anspruch, entsprechend behandelt zu werden», sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees der Deutschen Presse-Agentur. An der Teilnahme russischer Sportler an den Sommerspielen in Tokio gibt es wegen des Skandals um staatlich unterstütztes Doping weiterhin Kritik.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hatte Russland im Dezember 2019 eigentlich für vier Jahre von den wichtigsten Sportereignissen der Welt ausgeschlossen. Doch Ende 2020 halbierte der Internationale Sportgerichtshof Cas die Sperre. In Tokio dürfen russische Sportler als neutrale Athleten unter dem Namen «Russisches Olympisches Komitee» (ROC) antreten. «Das Russische Olympische Komitee ist hier in vollem Respekt für die Sanktionen, die durch die Wada ausgesprochen worden sind», versicherte Bach.

Insgesamt dürfen 335 Athletinnen und Athleten aus Russland bei Olympia in Japan dabei sein. Zur Halbzeit der Spiele liegt die ROC-Auswahl auf Platz vier des Medaillenspiegels.

Weltmeister Wellbrock gewinnt Olympia-Bronze

TOKIO: Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat die erste Männer-Medaille eines deutschen Beckenschwimmers bei Olympischen Spielen seit über zwei Jahrzehnten gewonnen. Der 23-Jährige schlug am Sonntag in Tokio über 1500 Meter Freistil beim Sieg des 800-Meter-Olympiasieger Robert Finke aus den USA als Dritter an und sicherte sich Bronze. In 14:40,91 Minuten blieb er auch noch hinter Vize-Weltmeister Michailo Romantschuk aus der Ukraine, der die Silbermedaille gewann.

Vor Wellbrock hatte Rückenschwimmer Stev Theloke im Jahr 2000 als letzter deutscher Mann mit Bronze über 100 Meter eine olympische Medaille in einer Einzel-Disziplin bejubelt. Bei den Herren wartet der Deutsche Schwimm-Verband seit Michael Groß vor 33 Jahren auf eine Goldmedaille. Damals gewann auch Uwe Daßler Gold für die DDR.

Verstappen über Elektroautos: «Das ist nicht mein Stil»

BUDAPEST: Max Verstappen kann Elektroautos nichts abgewinnen. «Die haben keinen Sound», erklärte der Formel-1-Pilot in einem Interview der «Bild am Sonntag». Die Beschleunigung sei zwar beeindruckend. «Aber die kommt von einer Batterie, also reizt es mich überhaupt nicht», sagte der 23 Jahre alte Niederländer.

Kurzum: Elektroautos seien nicht sein Stil. «Ich besitze keins und plane auch nicht, mir in der Zukunft eines zu zulegen», sagte Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer liefert sich in diesem Jahr mit dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes ein erbittertes Duell um den Titel in der Königsklasse des Motorsports.

Dressel gewinnt Olympia-Gold über 50 Meter Freistil

TOKIO: Ausnahmeschwimmer Caeleb Dressel hat seine vierte Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Der 24-Jährige schlug am Sonntag im Finale über 50 Meter Freistil nach 21,07 Sekunden an und stellte damit einen olympischen Rekord auf. Zweiter wurde der Franzose Florent Manaudou, Bronze holte der Brasilianer Bruno Fratus.

Dressel hatte zuvor schon Gold über die doppelte Distanz und 100 Meter Schmetterling gewonnen. Im Schmetterling-Rennen stellte er in 49,45 Sekunden einen Weltrekord auf. Zudem siegte er mit der 4 x 100 Meter Freistil-Staffel der USA. Insgesamt hat er nun sechs Olympia-Goldmedaillen auf dem Konto. In Rio de Janeiro hatte Dressel 2016 mit zwei Staffeln Gold gewonnen.

Deutsche Florett-Herren im Viertelfinale - letzte Chance auf Medaille

CHIBA: Deutschlands Fechter dürfen weiter auf eine Medaille bei diesen Olympischen Spielen hoffen. In einem einseitigen Teamwettkampf gewannen die Florett-Herren am Sonntag ihr Achtelfinale gegen Kanada mit 45:31. In der Runde der besten Acht trifft das Team um Peter Joppich (3.45 Uhr/MESZ) nun auf die klar favorisierten US-Amerikaner. Für den Deutschen Fechter-Bund ist der Wettkampf die letzte Möglichkeit auf Edelmetall bei diesen Spielen in Japan.

Nach den ernüchternden Einzeln, in denen keiner der Deutschen über das Achtelfinale hinausgekommen war, ließen Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und Andre Sanita den Kanadiern keine Chance. Nach einem verpatzten Start und drei Treffern in Rückstand, drehte das Trio die Partie und baute seine Führung zwischenzeitlich auf 19 Treffer aus. Auch ein starker Endspurt der Kanadier konnte den Viertelfinal-Einzug des deutschen Teams nicht mehr verhindern.

Rekord-Olympiasieger Phelps: «Das Leben ist jetzt deutlich schwerer»

TOKIO: Rekord-Olympiasieger Michael Phelps schwimmt längst nicht mehr täglich und nur noch zur Erholung. «Inzwischen gehe ich nur noch ins Wasser, wenn ich eine mentale Pause brauche. Einfach Frieden und Ruhe!», sagte der 36-Jährige der «Bild am Sonntag». «Wenn ich einen dieser Tage habe, wenn ich einfach in einem schlechten Zustand bin und zu kämpfen habe, ist das Schwimmbecken der beste Ort, an den ich gehen kann», sagte Phelps. «Da komme ich am besten zur Ruhe, ich kann entspannen. Dann bin ich wie im Autopilot.»

Der 23-malige Schwimm-Olympiasieger hatte in seinem Leben schon mehrmals mit Depressionen zu kämpfen und 2014 erstmals über seine Erkrankung gesprochen. Bei Olympia in Tokio ist Phelps als TV-Experte dabei. Erstmals seit 1996 finden die Sommerspiele ohne den Superstar aus den USA im Wasser statt.

«Das Leben ist jetzt deutlich schwerer. Als ich noch aktiv war, wurde mir von allen Seiten immer gesagt, wo ich hin muss und was ich zu tun habe. Training, essen und schlafen - das war es!», sagte Phelps zu seinem Leben nach der Schwimm-Karriere. «Jetzt versuche ich, drei Kinder in den Griff zu bekommen. Parallel schaue ich, dass ich mich um mich selbst und meine Geschäfte kümmere. Aber auch meine mentale Gesundheit ist wichtig. Das alles ist ein Fulltime-Job. Da habe ich viel zu jonglieren, aber ich liebe es.»

Ex-Tennisprofi Kiefer: Zverevs Finaleinzug «logische Folge»

TOKIO: Der frühere Tennisprofi Nicolas Kiefer hält den Finaleinzug von Alexander Zverev bei Olympia in Tokio keineswegs für überraschend. «Es ist die logische Folge einer starken Karriere», sagte der 44-Jährige dem «Sportbuzzer». Mit dem sensationellen Halbfinal-Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic habe Zverev «oben an die Tür der absoluten Weltspitze angeklopft», befand Kiefer. «Jetzt ist sie offen. Zverev muss «nur noch» durchgehen», fügte der Doppel-Finalist bei Olympia 2004 hinzu.

Für Zverev hätten die Sommerspiele in Tokio bei seinen Planungen für dieses Jahr «immer die allerhöchste Priorität» gehabt. «Dass es jetzt Gold oder Silber wird, hätte er wohl nicht unbedingt erwartet. Silber wäre absolute Weltklasse, Gold der totale Wahnsinn», sagte Kiefer.

Zverev kann sich am Sonntag im Endspiel gegen den russischen Überraschungsfinalisten Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel küren. Das Finale ist als zweite Partie nach dem Doppel-Endspiel der Damen (8.00 Uhr MESZ) angesetzt. «Die Erwartungshaltung ist hoch. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht zu sehr unter Druck setzt», sagte Kiefer.

Für den 24 Jahre alten Hamburger Zverev sei es schade, dass das Endspiel wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfindet. «Er kann sich aber sicher sein: Ganz Deutschland, das «deutsche Dorf» und viele andere auf dieser Welt werden mitfiebern und ihm die Daumen drücken. Es ist aus deutscher Sicht der olympische Höhepunkt bisher», sagte Kiefer.

Eggestein rettet Bremen ersten Zweitliga-Sieg - 3:2 in Düsseldorf

DÜSSELDORF: Maximilian Eggestein hat Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen zum ersten Erfolgserlebnis in der 2. Liga geführt. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf durch zwei Treffer von Joshua Sargent (39./64. Minute) und einen Strafstoß von Eggestein (90.+6) mit 3:2 (1:0). Eine Woche nach dem 1:1 gegen Hannover 96 präsentierte sich das Team des neuen Trainers Markus Anfang verbessert und nutzte seine Tormöglichkeiten konsequenter. Die Düsseldorfer erlitten dagegen gleich im ersten Heimspiel einen Rückschlag. Vor erstmals wieder 12.850 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena reichte es für die Gastgeber nur zu den Treffern von Rouwen Hennings (47.) und Khaled Narey (90.+4).

0:3 gegen Neapel: Nagelsmann bleibt als Bayern-Trainer sieglos

MÜNCHEN: Auch bei der Rückkehr der meisten EM-Teilnehmer um Weltfußballer Robert Lewandowski ist Trainer Julian Nagelsmann seinen Sieglos-Status beim FC Bayern München nicht losgeworden. Der deutsche Meister verlor am Samstag vor 10.000 Zuschauern in der Allianz Arena gegen den SSC Neapel mit 0:3 (0:0). Victor Osimhen (69./71. Minute) und Zinedine Machach (86.) trafen in der zweiten Hälfte für die Gäste, als Nagelsmann alle Bayern-Stars ausgewechselt hatte. Die Bayern gehen damit nach vier erfolglosen Testspielen ins erste Pflichtspiel am kommenden Freitag im DFB-Pokal bei den Amateuren des Bremer SV.

RB Leipzig mit Remis zum Trainingslager-Abschluss

GRÖDIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Saisonvorbereitung mit einem Unentschieden beendet. Im letzten Testspiel vor dem Start in die neue Spielzeit trennte sich das Team des neuen Trainers Jesse Marsch am Samstag im österreichischen Grödig von Ajax Amsterdam 1:1 (0:1). Vor 450 Zuschauern hatte Dusan Tadic die Niederländer bereits nach vier Minuten in Führung gebracht. Christopher Nkunku (54.) markierte für die nach der Pause stärker werdenden Sachsen den Ausgleich. Mit dem Spiel beendete RB sein einwöchiges Trainingslager in Saalfelden.

Gladbach siegt im Benefizspiel für Hochwasser-Opfer

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat eine erfolgreiche Generalprobe für den Pflichtspielauftakt absolviert. Die Mannschaft des neuen Trainers Adi Hütter kam am Samstag zu einem 2:1 (2:0) gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Groningen. Die Einnahmen für dieses Benefizspiel kommen den Opfern der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu. Für das Spiel im Borussia-Park waren 23.000 Zuschauer zugelassen. Borussia-Kapitän Lars Stindl (10. Minute) erzielte das 1:0, dazu kam ein Eigentor des Gäste-Verteidigers Mike te Wierik (41.). Michael de Leeuw (48.) traf für Groningen.

Hoffenheims Stürmer Bebou mit Coronavirus infiziert

SINSHEIM: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Stürmer Ihlas Bebou verzichten. Der 27-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet und hat sich «unverzüglich» in häusliche Quarantäne begeben, wie der Club am Samstagabend nach dem Testspielsieg über Stade Reims (3:1) mitteilte. «Die Test- Ergebnisse des restlichen Kaders sowie der Mitglieder des Trainer- und Funktionsteams waren allesamt negativ», hieß es von der TSG. Sowohl Gegner als auch Behörden hatten der Austragung des Testspiels trotz des positiven Befunds bei Bebou am Morgen zugestimmt.

US-Radprofi Powless gewinnt Eintagesrennen in San Sebastian

SAN SEBASTIAN: Der US-Amerikaner Neilson Powless hat das Radsport-Eintagesrennen Clásica de San Sebastian gewonnen. Nach 224 Kilometern mit Start und Ziel in San Sebastian setzte sich der 24-Jährige am Samstag auf den letzten Metern vor dem Slowenen Matej Mohoric durch. Rang drei ging an den Dänen Mikkel Honoré. Das Rennen in Spanien lag diesmal für viele Fahrer unmittelbar nach der Tour de France und den olympischen Straßenrennen von Tokio ungünstig im Kalender.