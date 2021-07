Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 11.07.21 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

Kampfsport-Star McGregor verliert nach schwerer Verletzung

LAS VEGAS: Der irische Kampfsport-Star Conor McGregor hat sich bei seinem Kampf gegen Dustin Poirier schwer verletzt. Der 32 Jahre alte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer zog sich am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas nach ersten Angaben des Veranstalters UFC einen Bruch des Schienbeins nahe des Sprunggelenks zu.

McGregor verdrehte sich das linke Bein nach einem Schlagabtausch und konnte den Kampf nach der ersten Runde nicht mehr fortsetzen. Sein 32 Jahre alter US-Gegner gewann dadurch das Duell. McGregor habe sich das Bein bei einem der Kicks zu Beginn des Kampfs verletzt und dann gebrochen, berichtete Poirier.

Es war die zweite Niederlage für McGregor im dritten Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer. Der Ire hatte bereits mehrfach seinen Rücktritt angekündigt, gab aber mehrere Comebacks und verlor zuletzt Anfang des Jahres gegen Poirier. McGregor sollte bereits am Sonntagmorgen (Ortszeit) operiert werden.

EM-Endspiel: Schmidt statt Réthy und Metzner-Premiere

MAINZ: Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft wird an diesem Sonntag (21 Uhr) im ZDF von Oliver Schmidt kommentiert. Der 49 Jahre alte Sportreporter - und nicht der routiniertere Béla Réthy - sitzt für den öffentlich-rechtlichen TV-Sender hinter dem Mikrofon. Als Co-Kommentator ist Sandro Wagner im Einsatz. Moderator im Studio in Mainz ist Jochen Breyer.

Für Schmidt ist es eine Endspiel-Premiere bei einem Fußballturnier. Er hatte seinen ersten großen Einsatz für das Zweite bei der Weltmeisterschaft 2010. Der 64 Jahre alte Réthy hat seinen nächsten Einsatz bei den Olympischen Spielen in Tokio und kommentiert unter anderem die Eröffnungsfeier am 23. Juli.

Eine Premiere erlebt auch Julia Metzner. Die 47 Jahre alte Radio-Reporterin wird als erste Frau für die ARD ein großes Fußballendspiel kommentieren. Bei der Vollreportage sitzt sie in London gemeinsam mit ihrem Kollegen Holger Dahl hinter den Mikrofonen. Für die Einblendungen bei den Magazinsendungen der ARD-Sender ist Philipp Hofmeister zuständig.

Wie alle Partien dieser EM überträgt zudem Magenta TV das Finale kostenpflichtig über das Internet. Kommentator ist Wolff Fuss, der sonst für Sky arbeitet.

US-Basketballer verlieren überraschend Testspiel gegen Nigeria

LAS VEGAS: Die Basketball-Nationalmannschaft der USA ist völlig überraschend mit einer Niederlage in die Olympia-Vorbereitung gestartet und hat mit den Stars um Kevin Durant gegen Deutschlands Gruppengegner Nigeria 87:90 verloren. Seit Profis 1992 in der Auswahl spielen war dies nach Angaben von US-Medien erst die dritte Niederlage in einem Testspiel für die Amerikaner - bei 54 Siegen. Die beiden vergangenen Duelle mit Nigeria hatten die USA mit zusammen 125 Punkten Vorsprung gewonnen. Am Samstagabend (Ortszeit) in Las Vegas aber verlor das Team aus lauter NBA-Stars verdient gegen eine nigerianische Auswahl, in der zwar auch fünf Profis aus der besten Basketball-Liga der Welt spielten, aber bei weitem nicht so bekannte und erfolgreiche wie die All-Star-Ansammlung um Durant, Damian Lillard oder Bradley Beal.

Durant, der bei den Brooklyn Nets unter Vertrag steht, kam auf gerade mal 15 Punkte und traf nur zwei seiner ersten elf Versuche. Bei Nigeria war Gabe Vincent von den Miami Heat der beste Werfer mit 21 Zählern.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio treffen die USA in Gruppe A auf Frankreich, Iran und Tschechien. Deutschland in Gruppe B ist Gruppengegner von Nigeria und spielt zudem gegen Australien und Italien.