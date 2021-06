Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.21 | Überblick

Motorrad-Fan Nagelsmann genießt Ausfahrten - «Man bekommt Kopf frei»

BERLIN: Dem künftigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann imponiert die mentale Stärke von Motorrad-Piloten. Diese Stärke wünsche er sich auch im Nachwuchsbereich bei Fußballern, sagte der 33-Jährige in einem Doppel-Interview der «Bild am Sonntag» mit dem deutschen Grand-Prix-Piloten Marcel Schrötter. «Das Dranbleiben - zunächst auch ohne monetären Ausgleich. Der Weg bis ganz nach oben ist sehr, sehr weit», erklärte Nagelsmann. «Dieser unbedingte Wille, in den elitären Kreis zu kommen, fehlt bei vielen Fußballern im Nachwuchs, die teilweise zu früh aufgeben.»

Der frühere Hoffenheimer und Leipziger Coach genießt das Motorradfahren als Freizeitbeschäftigung. Er sei allerdings «kein Raser, weil ich Familien-Papa bin und mir mein eigenes Leben zu viel wert ist, als dass ich das unnötig aufs Spiel setzen würde», sagte Nagelsmann. Er fahre sehr gerne im Rahmen des Erlaubten. «Es macht einfach Spaß, weil man den Kopf frei bekommt.»

Mit dem 28-jährigen Schrötter hat er sich beim Fußball angefreundet. Mit dessen Bruder spielte der Coach einst beim FC Issing zusammen. Der Motorrad-Pilot offenbarte in dem Gespräch, dass er mit Nagelsmann keine gemeinsamen Ausfahrten unternehmen könne. «Also wenn Julian mit seiner Ducati fährt, kann ich nur mit meinem Roller hinterherfahren. Ich habe nämlich gar keinen Motorrad-Führerschein», sagte Schrötter, der an diesem Wochenende beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring unterwegs ist.

Sommer nach verpasster Geburt: «Für mich hat die Freude überwogen»

BAKU: Der Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer hat bei der Fußball-EM Einblicke in sein Gefühlsleben rund um die Geburt seines zweiten Kindes gegeben. «Es war für mich sehr emotional und natürlich auch sehr stressig», beschrieb der 32-Jährige von Borussia Mönchengladbach den Abend nach der 0:3-Niederlage seines Teams gegen Italien am vergangenen Mittwoch.

Sommer war direkt nach dem Spiel nach Deutschland gereist, um bei der Geburt seiner Tochter Nayla dabei zu sein. Dafür kam er allerdings nicht rechtzeitig an. «Natürlich habe ich mir gewünscht, dass ich es rechtzeitig schaffe», sagte er und ergänzte: «Für mich hat die Freude überwogen, als ich ins Krankenhaus kam. Dann war die andere Sache schon vergessen.» Sommer beschrieb die Situation so: «Ich konnte meine Frau und meine Kleine in die Arme nehmen. Das war sehr schön. Unsere Kinder haben sich das erste Mal kennengelernt. Etwas viel Schöneres gibt es nicht.»

Zweiter Sieg für deutsche Basketballer

HAMBURG: Die deutschen Basketballer haben beim Supercup in Hamburg ihren zweiten Sieg gefeiert. Nach wie vor ohne NBA-Star Dennis Schröder gewann das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Samstagabend in Hamburg gegen Tunesien mit 102:75 (55:33). Am Tag zuvor hatte es bereits ein klares 95:62 gegen Tschechien gegeben. Im Duell mit den bislang ebenfalls zwei Mal siegreichen Italienern geht es für die deutsche Mannschaft nun am Sonntag (20.30 Uhr) um den Titel beim traditionellen Supercup.

Weltmeister Niklas Kaul nur Achter nach erstem Tag in Ratingen

RATINGEN: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul liegt nach dem ersten Tag beim Meeting in Ratingen nur auf Rang acht, hat seine deutschen Konkurrenten im Kampf um die Olympia-Tickets aber gut im Blick. Der 23 Jahre alte Mainzer sammelte am Samstag in fünf Disziplinen 4009 Punkte. Seine Stärken liegen in den Disziplinen am zweiten Tag. Die Führung übernahm der Frankfurter Andreas Bechmann mit 4370 Punkten vor Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied/4304) und dem Ulmer Tim Nowak (4194).

Tony Martin zum zehnten Mal deutscher Zeitfahrmeister

ÖSCHELBRONN: Tony Martin fährt als deutscher Zeitfahrmeister zur Tour de France. Der 36-Jährige verwies am Samstag in Öschelbronn Miguel Heidemann mit einem Vorsprung von 56 Sekunden auf den zweiten Platz und feierte seinen zehnten Titel bei den nationalen Meisterschaften. Dritter wurde Max Walscheid, der nach 30,5 hügeligen Kilometern 1:10 Minuten Rückstand auf Martin hatte.

Magdeburg Bundesliga-Dritter: 27:22 bei den Rhein-Neckar Löwen

MANNHEIM: Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga seine schwarze Serie gegen die Rhein-Neckar Löwen nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge beendet und sich Platz drei gesichert. Am Samstagabend gewann Magdeburg vor 250 Zuschauern 27:22 (12:9). Bester Werfer des SCM war Michael Damgaard mit acht Treffern, für die Löwen war Uwe Gensheimer mit ebenfalls acht Toren am erfolgreichsten.

Dreispringer Zango glänzt mit Weltjahresbestweite

MADRID: Dreispringer Hugues Fabrice Zango hat beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Madrid an der 18-Meter-Marke gekratzt. Der 27 Jahre alte WM-Dritte aus Burkina Faso landete am Samstagabend bei der Weltjahresbestweite von 17,89 Meter. Sein Hallenweltrekord vom Januar steht bei 18,07. Die Freiluft-Bestmarke hält bereits seit 1995 der britische Überflieger Jonathan Edwards mit 18,29 Meter. In dem Weltklassefeld kam der Chemnitzer Max Heß auf Rang fünf mit 17,16.

Zverev-Bezwinger Humbert erreicht Tennis-Finale von Halle

HALLE/WESTFALEN: Der französische Tennisprofi Ugo Humbert ist dem russischen Top-Ten-Spieler Andrej Rubljow ins Endspiel des Rasen-Tennisturniers im westfälischen Halle gefolgt. Der Weltranglisten-31. rang am Samstag den leicht favorisierten Stuttgart-Finalisten Felix Auger-Aliassime aus Kanada 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) nieder. Rubljow gewann zuvor das erste Halbfinale gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 6:1, 3:6, 6:3. Von den anfangs sechs deutschen Teilnehmern war Philipp Kohlschreiber als letzter im Viertelfinale ausgeschieden.

Deutsche reiten erneut schwach bei Global Champions Tour

STOCKHOLM: Die deutschen Springreiter haben bei der fünften Station der Global Champions Tour die vorderen Plätze erneut deutlich verpasst. Bester war im Großen Preis von Stockholm am Samstag Ludger Beerbaum aus Riesenbeck. Der 57-Jährige verpasste nach einem Abwurf mit Mila das Stechen und ritt auf Rang elf. Sein Stallkollege Philipp Weishaupt kam mit Asathir nach acht Strafpunkten auf Platz 18. Die Prüfung gewann der Brite Scott Brash, der mit Jefferson im Stechen ohne Abwurf blieb.