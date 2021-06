Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.21 | Überblick

Turner Toba gewinnt zweite deutsche Olympia-Qualifikation

MÜNCHEN: Der Hannoveraner Andreas Toba war bei der zweiten Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturner von der nationalen Konkurrenz nicht zu schlagen. Dem EM-Zweiten am Reck gelang am Samstag vor mehreren hundert Zuschauern in der Münchner Olympiahalle ein stabiler Mehrkampf, für den er 83,599 Punkte erhielt. In der Gesamtwertung war nur Gaststarter Marius Georgiou aus Zypern (84,098) besser. Der Unterhachinger Lukas Dauser, der den ersten Leistungstest eine Woche zuvor bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund dominiert hatte, musste sich diesmal nach einem Absteiger am Pauschenpferd mit 82,299 Punkten zufrieden geben und wurde in der Qualifikationswertung Zweiter. Toba und Dauser galten bei Olympia-Trainer Valeri Belenki bereits als gesetzt für seine Riege bei den Sommerspielen in Tokio.

Barcelona und Aalborg im Endspiel der Handball-Champions-League

KÖLN: Der FC Barcelona und Aalborg HB stehen im Finale der Handball-Champions-League. Der spanische Rekordmeister gewann am Samstag vor 1000 Zuschauern in Köln gegen den französischen Vertreter HBC Nantes mit 31:26 (15:13). Zuvor hatte sich der dänische Titelträger aus Aalborg überraschend mit 35:33 (13:15) gegen das französische Starensemble von Paris Saint-Germain durchgesetzt.

Tour de Suisse: Kaum noch Chancen für Schachmann auf den Gesamtsieg

ANDERMATT: Der frühere deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann hat seine Chancen auf den Gesamtsieg der 85. Tour de Suisse wohl eingebüßt. Der gebürtige Berliner belegte am Samstag im schweren Einzelzeitfahren über 23,2 Kilometer von Disentis Sedrun nach Andermatt den 13. Platz. Im Ziel hatte er einen Rückstand von 1:23 Minuten auf den kolumbianischen Tagessieger Rigoberto Uran. Damit rutschte Schachmann in der Gesamtwertung vom dritten auf den vierten Platz ab und hat nun 1:07 Minuten Rückstand auf den Führenden Richard Carapaz.

Landessportbünde fordern Neuwahlen auf DOSB-Mitgliederversammlung

KASSEL: Der Deutsche Olympische Sportbund kommt in der Krise nach Anschuldigungen von Mitarbeitern über einen unangemessenen Führungsstil immer mehr unter Druck. Die Konferenz der Landessportbünde hat nach einer Sitzung am Samstag gefordert, dass das DOSB-Präsidium den Empfehlungen der Ethikkommission nachkommen soll. «Es sollten im Dezember 2021 vorgezogene Neuwahlen für das gesamte Präsidium stattfinden. Nur eine vorgezogene Wahl des gesamten Präsidiums kann zu einer dauerhaften Vertrauensstiftung im deutschen Sport führen», hieß es in einer Mitteilung. Das Votum der Landesportbünde sei diesbezüglich einstimmig gewesen.

Kieler Handballer gewinnen 35:30 bei GWD Minden

HAMBURG: Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt dem Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt auf den Fersen. Die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha gewann am Samstag ihr Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden mit 35:30 (17:13) und verkürzte den Rückstand auf den Nordrivalen wieder auf einen Punkt.

Zwölf Mitglieder von Venezuelas Copa-Delegation Corona-positiv

BRASÍLIA/CARACAS: Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der Copa América in Brasilien sind zwölf venezolanische Fußball-Nationalspieler und Mitglieder des Trainerstabs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies berichtete am Samstag etwa die brasilianische Zeitung «Folha de S. Paulo» unter Berufung auf das Gesundheitssekretariat des Hauptstadtdistrikts Brasília. Demnach seien alle Betroffenen asymptomatisch, isoliert in Einzelzimmern und würden vom Team des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol und des Gesundheitssekretariats überwacht. Wenig später wurde dann bekannt, dass auch vier Personen aus der Delegation Boliviens positiv getestet wurden. Nach Informationen von deportetotal.com soll es sich im Spieler handeln.

Tschechin Barbora Krejcikova gewinnt French Open in Paris

PARIS: Die Tschechin Barbora Krejcikova hat die French Open in Paris gewonnen. Die 25 Jahre alte Tennisspielerin setzte sich am Samstag im Überraschungsfinale gegen die leicht favorisierte Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:1, 2:6, 6:4 durch und feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Für beide Spielerinnen war es das erste Endspiel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Krejcikova verwandelte nach 1:58 Stunden ihren vierten Matchball.

Karate: Noah Bitsch holt drittes deutsches Olympia-Ticket für Tokio

PARIS: Noah Bitsch ist nach Welt- und Europameister Jonathan Horne und Kata-Spezialistin Jasmin Jüttner der dritte deutsche Karateka, der sich das Olympia-Ticket für Tokio gesichert hat. Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Paris belegte der 31-Jährige am Samstag trotz Knieproblemen in der Gewichtsklasse -75 Kilogramm mit drei Punkten (ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage) den zweiten Platz und qualifizierte sich damit für die Sommerspiele in Japan.