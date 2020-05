Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Söder über Liga-Neustart: «Experiment gelungen»

MÜNCHEN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Neustart der Fußball-Bundesliga als Erfolg gewertet. «Unter dem Strich ist das Experiment gelungen», sagte Söder am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» von Sport1. Deutschland sei viel besser als andere Länder durch die Corona-Krise gekommen. «Jetzt setzen wir wieder ein Signal dafür, wie wir es können», sagte Söder. Die Bundesliga ist die erste große Liga, die wieder spielt. Die Bundesliga habe das «große Experiment» sehr gut vorbereitet, lobte Söder. Und der Neustart sei «viel besser als gedacht» gewesen.

Chef des Drittliga-Ausschusses kritisiert Abbruch-Befürworter scharf

LEIPZIG: In der sich gerade etwas beruhigenden Debatte über die Fortsetzung der 3. Fußball-Liga wirft deren Ausschuss-Chef einigen Vereinen eine bewusste Hinhalte-Taktik vor. Dem MDR sagte Tom Eilers, dass es sich die Clubs die mögliche Verlängerung der Saison bis in den Juli «selbst eingebrockt» hätten. «Aus meiner Sicht ist das bewusst so gewesen, dass einige Clubs sagen, wir können noch nicht wieder anfangen, dies und jenes klappt nicht, wir können dies und jenes nicht», sagte der Jurist in der Sendung «Sport im Osten».

Bayer ohne Kapitän Bender in Bremen - Bosz: «Einige Fragezeichen»

LEVERKUSEN: Bayer 04 Leverkusen muss zum Wiederbeginn in der Fußball-Bundesliga mit der Partie bei Werder Bremen am Montag (20.30 Uhr) auf Lars Bender verzichten. Der 31 Jahre alte Mannschaftskapitän zog sich vor einer Woche eine Verletzung am rechten Fuß zu und ist für die Partie an der Weser noch nicht einsatzfähig. Das teilte Bayer am Sonntag mit. Neben Bender fehlt nur der langzeitverletzte Stürmer Kevin Volland.

IOC-Chef Bach mahnt Olympia-Zweifler zur Geduld

GENF: IOC-Chef Thomas Bach hält Zweifel an der Austragung der auf 2021 verschobenen Sommerspiele in Tokio für verfrüht. «Zurzeit kann niemand eine Antwort darauf geben, wie die Welt im Juli 2021 aussieht. Wir müssen wachsam und geduldig sein und die richtigen Maßnahmen treffen», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Die Tokio-Spiele, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verlegt worden waren, seien noch 14 Monate entfernt. «Wir werden die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen», beteuerte Bach.

Ecclestone zu Vettels Zukunft: «Er sollte etwas Neues aufbauen»

BERLIN: Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone rät Sebastian Vettel nach dessen Aus bei Ferrari am Jahresende zu einem kompletten Neustart bei einem kleineren Team. «Er sollte etwas Neues aufbauen - wie damals, als er bei Red Bull angefangen hat», sagte der 89 Jahre alte Brite, der die Rennserie rund 40 Jahre bis zu seinem Ausscheiden 2017 führte, der «Bild am Sonntag». Noch ist unklar, ob der 32 Jahre alte Vettel für 2021 ein neues Cockpit findet. Mit Red Bull hatte der Hesse von 2010 bis 2013 alle seine WM-Titel gewonnen.