Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Knappe Niederlage für den Achter - Zeidler schöpft Mut für Tokio

LUZERN: Der Deutschland-Achter hat zwei Monate vor den Olympischen Spielen einen weiteren Dämpfer erlitten, aber aufsteigende Form bewiesen. Im Finale des Weltcups auf dem Luzerner Rotsee musste sich das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) am Sonntag nur dem Europameister Großbritannien geschlagen geben.

Am Ende eines packenden Rennens betrug der Rückstand lediglich drei Hundertstelsekunden. Anders als noch vor sechs Wochen beim enttäuschenden vierten EM-Rang lieferte sich die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) mit dem Hauptrivalen der vergangenen Jahre diesmal jedoch ein Duell auf Augenhöhe.

Dagegen dominierte die deutsche Skiff-Hoffnung Oliver Zeidler wie schon beim EM-Sieg auch die Traditionsregatta in der Schweiz. Mit einem Vorsprung von einer Bootslänge verwies er die vermeintlichen Tokio-Hauptkonkurrenten Sverri Nielsen (Dänemark) und Kjetil Borch (Norwegen) auf die Plätze zwei und drei. «Ich traue dem Ganzen noch nicht. Es geht mir ein bisschen zu einfach», kommentierte der 24 Jahre alte Ingolstädter den souveränen Sieg.

Weitere DRV-Podestplätze gab es für den Frauen-Doppelvierer und den leichten Männer-Doppelzweier auf den Rängen zwei und drei. In den restlichen zehn olympischen Bootsklassen fahren die Deutschen der Weltspitze jedoch derzeit mehr oder weniger deutlich hinterher.

US-Kugelstoßer Crouser verfehlt Weltrekord um elf Zentimeter

TUCSON: Der amerikanische Kugelstoß-Olympiasieger Ryan Crouser hat beim «Throws Fest» in Tucson den Weltrekord seines Landsmannes Randy Barnes nur um elf Zentimeter verfehlt. Der 28-jährige Leichtathlet wuchtete die Eisenkugel am Samstag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Arizona auf 23,01 Meter. Damit kletterte Crouser auf Platz drei der ewigen Bestenliste im Kugelstoßen. Außer Barnes (23,12) und dem früheren DDR-Kugelstoßer Ulf Timmermann, der 1988 23,06 Meter erreicht hatte, war ein Stoß über 23 Meter bislang noch niemandem gelungen. Barnes hatte den Weltrekord vor fast genau 21 Jahren aufgestellt.

103. PGA Championship: Golf-Routinier Mickelson führt vor Finalrunde

KIAWAH ISLAND: Routinier Phil Mickelson hat gute Chancen, seiner eindruckvollen Golf-Karriere einen weiteren Meilenstein hinzuzufügen. Der 50 Jahre alte Kalifornier geht bei der 103. PGA Championship in Kiawah Island im US-Bundesstaat South Carolina als Führender in die Finalrunde und könnte mit einem Sieg der älteste Gewinner bei einem Major-Turnier werden. Rekordhalter ist bisher der Amerikaner Julius Boros, der bei seinem Triumph 1968 bei der PGA Championship 48 Jahre alt war.

Deutsche Lagen-Staffel schwimmt bei EM ins Finale

BUDAPEST: Die deutsche Lagen-Staffel der Männer über 4 x 100 Meter hat sich für das Finale bei den Europameisterschaften in Budapest qualifiziert. Björn Kammann, Lucas Matzerath, Ramon Klenz und Josha Salchow schwammen am Sonntag eine Zeit von 3:35,00 Minuten. Damit belegte das deutsche Quartett nach den beiden Halbfinals Rang acht und damit den letzten Platz, der noch für den Endlauf ausreichte.

Nach Check gegen Kastner: Sperre für Norweger bei Eishockey-WM

RIGA: Der norwegische Eishockey-Profi Emil Lilleberg ist nach einem Check gegen den deutschen Stürmer Maximilian Kastner für ein Spiel bei der Weltmeisterschaft in Riga gesperrt worden. Das teilte der Weltverband IIHF am Sonntag mit. Lilleberg hatte beim deutschen 5:1-Sieg am Samstag gegen Norwegen eine Zwei-Minuten- plus einer Zehn-Minuten-Disziplinarstrafe wegen eines Checks gegen Nacken und Kopf Kastners erhalten. Die Aktion wurde anschließend noch einmal untersucht. Die Disziplinar-Kommission kam dabei zur Überzeugung, dass Lilleberg den Check gegen Kastner durchzog, obwohl der bereits geschossen hatte - was verboten ist.

Hertha-Coach Dardai: Umbruch nach dem Umbruch nicht möglich

BERLIN: Pal Dardai sieht Hertha BSC auch nach seiner erfolgreichen Rettungsmission weiter in einer gefährlichen Situation. «Wir haben es geschafft als Team, aber Hertha hat im Moment noch keine Mannschaft», sagte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag: «Du musst aufpassen, einen Umbruch nach dem Umbruch kannst du nicht machen.»

Bayern-Torwart Neuer: Frau an DFB-Spitze «keine schlechte Idee»

FRANKFURT/MAIN/MÜNCHEN: Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer kann sich eine Frau an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes vorstellen. Konkret angesprochen auf den Namen der früheren Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, sagte Neuer in einem Interview der «Welt am Sonntag»: «Ich denke, dass wir offen sind und der DFB bereit ist, diese Position mit einer Frau zu besetzen. Das ist keine schlechte Idee, ich kann mir das vorstellen.» Grundsätzlich sei auch sein früherer Mitspieler Philipp Lahm «ein Typ, der das in Zukunft machen könnte», sagte der 35-Jährige vom FC Bayern München.

Trainer Roger Schmidt: «Im Moment gar nicht auf dem Markt»

BERLIN: Trainer Roger Schmidt von der PSV Eindhoven hat erneut einen Wechsel zur neuen Saison ausgeschlossen. Auch Gerüchte um ein Engagement beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wies der 54-Jährige am Sonntag im TV-Sender Sky erneut zurück: «Ich bin ja im Moment gar nicht auf dem Markt», sagte Schmidt. Er werde «auf keinen Fall wechseln». Zuletzt war der frühere Coach von Bayer Leverkusen immer wieder mit Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht worden. Bei PSV hat er noch einen Vertrag bis Juni 2022.

Baumann will bei Werder weitermachen: «Bin der richtige Mann»

BREMEN: Trotz des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga will Frank Baumann bei Werder Bremen als Sport-Geschäftsführer weitermachen. «Weil ich davon überzeugt bin, dass ich in der jetzigen Situation der richtige Mann für Werder Bremen bin», sagte der 45-Jährige am Sonntag in der TV-Sendung «Doppelpass» bei Sport1. «Wenn der Aufsichtsrat zu der Entscheidung kommt, dass auf meinem Posten eine Veränderung sinnvoll ist, dann werde ich dem nicht im Wege stehen. Ich bin aber davon überzeugt, dass ich in dieser schwierigen Situation die richtigen Entscheidungen treffen kann», sagte Baumann.

Kein Getriebewechsel, keine Strafe: Leclerc behält Monaco-Pole

MONTE CARLO: Charles Leclerc kann seine Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Monaco behalten. Im Ferrari des 23 Jahre alten Monegassen musste nach dessen Unfall in der Qualifikation das Getriebe nicht gewechselt werden. Das gab Ferrari am Sonntag bekannt. Es seien keine Defekte festgestellt worden, erklärte das Team, das schon am Abend vorher nach einer ersten Inspektion von keinen «ernsthaften Schäden» an der Einheit berichtet hatte.