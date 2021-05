Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.05.21 | Überblick

Hertha, Augsburg und Mainz schaffen Bundesliga-Klassenerhalt

BERLIN: Hertha BSC, der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 haben in der Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt geschafft. Die Berliner spielten 0:0 gegen den 1. FC Köln, der FC Augsburg schlug Werder Bremen 2:0. Die am Samstag spielfreien Mainzer profitierten von den Ergebnissen der Konkurrenz und können am Sonntag befreit gegen Borussia Dortmund aufspielen. Zittern müssen die Bremer, die auf den Relegationsrang abrutschten. Arminia Bielefeld kam zu einem 1:1 gegen TSG 1899 Hoffenheim und kletterte auf Rang 15. Eintracht Frankfurt verpasste durch eine 3:4-Niederlage bei Absteiger FC Schalke 04 den Sprung auf den Champions-League-Platz. Bayer Leverkusen spielte gegen den 1. FC Union Berlin 1:1 und qualifizierte sich als Sechster für die Europa League. Borussia Mönchengladbach verlor gegen den VfB Stuttgart 1:2 und liegt als Achter hinter Union. Beim 2:2 von Meister FC Bayern in Freiburg egalisierte Robert Lewandowski mit seinem 40. Saisontor die legendäre Bestmarke von Gerd Müller.

Tuchel verpasst ersten Titel mit Chelsea: Leicester gewinnt FA Cup

LONDON: Trainer Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea seinen ersten Titel in England verpasst. Sein Team mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner und Antonio Rüdiger in der Startelf verlor am Samstag im Finale des traditionsreichen FA Cups unglücklich mit 0:1 gegen Leicester City. Die Foxes, die seit über 50 Jahren nicht mehr das Pokalfinale erreicht hatten, gewannen den Wettbewerb erstmals in ihrer Vereinsgeschichte. Vor mehr als 20.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion erzielte Youri Tielemans (63.) mit einem Distanzschuss aus 25 Metern den Siegtreffer für Leicester.

Nadal und Djokovic bestreiten Finale bei Masters-Turnier in Rom

ROM: Einen Tag nach seinem Sieg über Alexander Zverev ist Rafael Nadal in das Endspiel des Tennis-Masters-Turniers in Rom eingezogen und trifft dort am Sonntag auf seinen langjährigen Rivalen Novak Djokovic. Der serbische Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend im Halbfinale mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch und greift nach seinem sechsten Titel in Rom. Nach zwei vergebenen Matchbällen im zweiten Durchgang behielt Djokovic schließlich nach 2:44 Stunden die Oberhand. Der neunmalige Sieger Nadal schlug den Überraschungs-Halbfinalisten Reilly Opelka aus den USA am Samstag 6:4, 6:4.

Titelverteidiger Alba Berlin folgt Bayerns Basketballern ins Finale

MÜNCHEN: Double-Gewinner Alba Berlin ist Gastgeber FC Bayern München ins Finale des deutschen Basketball-Pokals gefolgt und darf weiter auf eine Titelverteidigung hoffen. Die Hauptstädter siegten am Samstagabend klar mit 112:96 gegen Außenseiter BG Göttingen und treffen nun am Sonntag auf den Favorit aus München, der zuvor das erste Halbfinale mit viel Mühe und erst nach zweimaliger Verlängerung mit 104:102 gegen Ratiopharm Ulm gewonnen hatte.

THW Kiel erkämpft Heimsieg über Balingen - Löwen unterliegen Erlangen

KIEL: Titelverteidiger THW Kiel hat mit einem Arbeitssieg die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Norddeutschen gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit 38:34. Die Rhein-Neckar Löwen mussten im Kampf um Platz drei dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Die Mannheimer unterlagen dem HC Erlangen mit 26:30 und können am Sonntag vom SC Magdeburg verdrängt werden.

Gold vom Drei-Meter-Brett: Wasserspringerin Punzel siegt bei EM

BUDAPEST: Wasserspringerin Tina Punzel hat bei den Europameisterschaften in Budapest die Goldmedaille gewonnen. Die 25-Jährige aus Dresden setzte sich am Samstag im Wettkampf vom Drei-Meter-Brett mit 330,85 Punkten vor Chiara Pellacani aus Italien und der Schwedin Emma Gullstrand durch. Punzels Vorsprung auf die zweitplatzierte Pellacani betrug 9,70 Punkte. Timo Barthel und Patrick Hausding gewannen zuvor vom Turm die Bronzemedaille im Synchronwettbewerb. Gold holten Thomas Daley und Matthew Lee aus Großbritannien, Silber ging an das russische Duo Aleksander Bondar und Viktor Minibajew.

Lakers mit wichtigem Sieg - Schröder und James wieder dabei

INDIANAPOLIS: Die Los Angeles Lakers haben bei der Rückkehr von Basketball-Superstar LeBron James und Nationalspieler Dennis Schröder einen wichtigen Sieg gefeiert. Mit dem 122:115 im vorletzten Spiel der regulären Saison bei den Indiana Pacers wahrte der Titelverteidiger am Samstag die Chance, sich auf direktem Weg für die Playoffs der NBA zu qualifizieren. Anderenfalls wäre der Umweg über die Vor-Playoffs der nordamerikanischen Liga nötig. James hatte zuletzt Probleme wegen einer Knöchelverletzung. Schröder befand sich in Quarantäne, nachdem eine Person in seinem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er erzielte 14 Punkte, darunter waren zwei verwandelte Freiwürfe zum Endstand.

Besiktas nach spannendem Saisonfinale zum 16. Mal Meister

ISTANBUL: Besiktas Istanbul hat sich in einem spannenden Meisterschafts-Finale in der Türkei gegen die Lokalrivalen Fenerbahce und Galatasaray durchgesetzt und sich um 16. Mal zum Titelträger gekrönt. Besiktas gewann am Samstagabend am letzten Spieltag der türkischen Fußball-Meisterschaft 2:1 bei Göztepe Izmir und sicherte sich den Titel vor dem punktgleichen Zweiten Galatasaray Istanbul, dem auch ein souveränes 3:1 gegen Yeni Malatyasport nicht reichte.

Nikias Arndt Dritter auf achter Giro-Etappe - Franzose Lafay siegt

GUARDIA SANFRAMONDI: Nikias Arndt hat auf der achten Etappe des 104. Giro d'Italia für die bislang beste deutsche Platzierung gesorgt. Der 29-Jährige vom Team DSM belegte nach 170 Kilometern von Foggia nach Guardia Sanframondi den dritten Platz hinter dem siegreichen Franzosen Victor Lafay und Francesco Gavazzi aus Italien. Arndt war Teil einer neunköpfigen Fluchtgruppe, konnte an der giftigen Schlussrampe nicht mehr mit Lafay und Gavazzi mithalten. Die Favoriten schonten sich auf der hügeligen Etappe. Der überraschend führende Ungar Attila Valter verteidigte sein Rosa Trikot ohne Probleme erfolgreich. Der deutsche Podiumskandidat Emanuel Buchmann liegt als 15. weiterhin 1:40 Minuten hinter Valter.

Erneuter Dressur-Sieg für von Bredow-Werndl in München

MÜNCHEN: Jessica von Bredow-Werndl ist die überragende Dressurreiterin beim internationalen Turnier in München und hat auch am dritten Tag der stark besetzten Veranstaltung die wichtigste Prüfung gewonnen. Die 35-Jährige aus Tuntenhausen siegte am Samstag überlegen im Grand Prix Special. Die Mannschafts-Weltmeisterin erhielt für ihren Ritt mit Dalera 84,702 Prozent und lag damit vor Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime (81,702). Dritte wurde Isabell Werth aus Rheinberg mit Quantaz (80,000).