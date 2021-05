Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.21 | Überblick

Bayern feiern Titel mit 6:0 gegen Gladbach - Drei Lewandowski-Tore

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat seine neunte deutsche Meisterschaft in Serie mit einem souveränen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert. Nachdem der 31. Titel nach der Niederlage von RB Leipzig bei Borussia Dortmund schon vor dem Anpfiff feststand, erlaubten sich die Münchner keine Nachlässigkeiten. Beim 6:0 (4:0) gegen Gladbach kam Weltfußballer Robert Lewandowski am Samstag mit seinen Saisontreffern 37, 38 und 39 dem fast 50 Jahre alten 40-Tore-Rekord von Gerd Müller ganz nahe. An den noch ausstehenden zwei Spieltagen kann der 32 Jahre alte Pole Müllers Bestmarke egalisieren und sogar noch überbieten. Lewandowski (2./34./66./Handelfmeter), Thomas Müller (23.), Kingsley Coman (44.) und Leroy Sané (85.) erzielten die Treffer für die Bayern.

Zverev im Masters-Finale von Madrid gegen Berrettini

MADRID: Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Madrid auch den US-Open-Sieger Dominic Thiem bezwungen und das Endspiel erreicht. Dort trifft der 24 Jahre alte Hamburger am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) auf den Italiener Matteo Berrettini, der sich am Samstagabend gegen Casper Ruud aus Norwegen mit 6:4, 6:4 durchsetzte. Im direkten Vergleich mit dem Weltranglisten-Zehnten führt Zverev 2:1. Die deutsche Nummer eins hatte einen Tag nach dem Sieg gegen Rafael Nadal gegen Thiem mit 6:3, 6:4 gewonnen. Nach 97 Minuten verwandelte der Weltranglisten-Sechste Zverev seinen zweiten Matchball. Im elften Vergleich mit Thiem war es Zverevs dritter Sieg.

Flensburger Handballer legen im Titelduell mit Kiel vor

FLENSBURG: Die SG Flensburg-Handewitt hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga vorgelegt und zumindest über Nacht wieder die Tabellenführung erobert. Der Vizemeister gewann am Samstagabend sein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 32:24 (13:13) und zog mit 49:5 Punkten vorerst am Nordrivalen THW Kiel (47:5) vorbei. Der Rekordmeister kann am Sonntag im Gastspiel bei den Füchsen Berlin nachziehen und mit einem Sieg wieder an die Spitze rücken.

Buchmann startet mit Platz 104 in den Giro d'Italia - Ganna gewinnt

TURIN: Der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann ist nur mit einem 104. Platz in den Giro d'Italia gestartet. Der 28 Jahre alte Radprofi war am Samstag im Auftaktzeitfahren über 8,6 Kilometer in Turin 55 Sekunden langsamer als der italienische Tagessieger und Weltmeister Filippo Ganna. Buchmann, der nicht zu den besten Zeitfahrern gehört, verlor auch im Vergleich zu den Klassementfahrern wichtige Sekunden. Die Plätze zwei und drei belegten der Italiener Edoardo Affini (0:10 Minuten zurück) und der Norweger Tobias Foss (0:13). Buchmann, der 2019 bei der Tour de France Gesamtvierter war, will bei der Italien-Rundfahrt als erster Deutscher auf das Podest.

Deutsches Eishockey-Team feiert ersten Sieg in WM-Vorbereitung

NÜRNBERG: Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat im letzten WM-Test den ersten Sieg in der Vorbereitung erreicht. Am Samstag gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Riga mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen Belarus. In Nürnberg waren Markus Eisenschmid (6. Minute) von den Adler Mannheim und Justin Schütz (43.) vom EHC Red Bull München die Torschützen. Zuvor hatte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm alle bisherigen fünf Testspiele verloren, dabei auch am Freitag 1:4 gegen Belarus. Am endgültigen Kader dürfte es indes noch einige Änderungen geben. Die WM findet vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga statt.

Speerwerfer Vetter und Kugelstoßerin Gambetta siegen beim Europacup

SPLIT: Speerwurf-Ass Johannes Vetter hat seine olympischen Gold-Ambitionen gleich zum internationalen Saison-Einstand eindrucksvoll untermauert. Der deutsche Rekordhalter schleuderte das Gerät am Samstag beim Werfer-Europacup der Leichtathleten in Split auf 91,12 Meter und feierte damit einen überzeugenden Sieg. Grund zur Freude hatte auch Kugelstoßerin Sara Gambetta. Die 28-Jährige gewann mit der persönlichen Bestleistung von 18,86 Meter und knackte damit die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio. Gambetta verwies die favorisierte Weißrussin Aliona Dubitskaja (18,79) knapp auf Rang zwei.