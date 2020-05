Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

DFL-Boss Seifert: Bundesliga-Fortsetzung ist «absoluter Notbetrieb»

FRANKFURT/MAIN: Für DFL-Geschäftsführer Christian Seifert wird die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga nicht mehr viel mit Normalität zu tun haben. «Zum einen wurde auch in der Presse oft kommuniziert: Die Bundesliga darf wieder spielen. Ich glaube, das entspricht nicht der Realität. Was Sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga», sagte Seifert am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. «Der Eindruck, der erweckt wurde, die Bundesliga wird jetzt wieder so sein wie vorher, das wird nicht so sein.»

Bericht: DFB erwägt neutrale Spielorte in der 3. Liga

LEIPZIG: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zieht für den Neustart der 3. Liga offenbar auch neutrale Spielorte in Betracht. Nach einem Bericht des «Kicker» will der Drittliga-Ausschuss bei Präsidium und Vorstand des Verbandes einen entsprechenden Antrag einreichen. Damit will man Szenarien vorbeugen, sollte in bestimmten Stadien aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht gespielt werden dürfen. Die 3. Liga soll am 26. Mai fortgesetzt werden. In Sachen-Anhalt dürfen der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg allerdings bis zum 27. Mai nicht spielen.

Antrag auf zweigleisige 3. Liga offiziell beim DFB eingereicht

ELVERSBERG: Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) hat den im Namen von bisher 25 Viertligisten gestellten Antrag auf die Einführung einer zweigleisigen 3. Liga mit je 18 Vereinen offiziell gestellt. Nach Informationen der dpa wurde das vierseitige Dokument am Samstagabend beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht und soll nach Wunsch des SFV beim Außerordentlichen Bundestag am 25. Mai behandelt werden. Das von der SV Elversberg erarbeitete Konzept unterstützen Clubs aus allen fünf Regionalligen.

RB-Sportchef: «Wenn ein Spieler Angst hat, muss man das respektieren»

LEIPZIG: RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche steht einer Verweigerung von Spielern für den Trainings- und Wettkampfbetrieb in der Fußball-Bundesliga offen gegenüber. «Wenn ein Spieler da Bedenken oder vielleicht sogar Angst hat, dann muss man das respektieren», sagte Krösche am Sonntag in der Sendung «Sky90».

FC-Manager Heldt kann sich Gehaltsobergrenze «europaweit» vorstellen

KÖLN: Manager Horst Heldt vom 1. FC Köln kann sich für die Zukunft eine Gehaltsobergrenze im Fußball vorstellen. «Das müsste aber mindestens europaweit eingeführt werden, sonst wäre es für den deutschen Fußball nicht mal ansatzweise sinnvoll», sagte Heldt dem «Weser-Kurier» und fügte hinzu: «Denn wenn man das nur in Deutschland einführt, müsste sich jeder im Klaren darüber sein, dass Lewandowski dann nicht mehr bei Bayern spielt. Und jeder BVB-Fan müsste wissen, dass Haaland dann nicht nach Dortmund gewechselt wäre.»

Koch vor Abschied aus Freiburg? Streich lässt Zukunft offen

FREIBURG: Trainer Christian Streich hat die Zukunft von Nationalspieler Robin Koch beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg offen gelassen. «Kein Spieler ist unverkäuflich, so etwas können wir uns gar nicht leisten», sagte der 54-Jährige in der Sky-Sendung «Wontorra - Allein zu Hause» (Sonntag). Wichtig sei, dass der Sport-Club finanziell gesund sei, der Club sei auf Transfererlöse angewiesen. Koch (23) war 2017 nach Freiburg gewechselt und hatte sich bei den Breisgauern zum Nationalspieler entwickelt.

Coronavirus-Krise: French Open im Tennis auch ohne Zuschauer möglich

PARIS: Die Organisatoren der French Open erwägen, dass Tennis-Grand-Slam-Turnier im Zuge der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer zu veranstalten. «Wir schließen keine Option aus», sagte der französische Tennisverbands-Präsident Bernard Giudicelli dem «Journal du Dimanche». Die Organisatoren hatten das wichtigste Sandplatz-Turnier von Ende Mai auf den 20. September bis 4. Oktober verschoben, das Turnier soll möglicherweise aber noch eine Woche später beginnen.

Sechs «Rebellen»-Vereine fordern: Kein Abstieg in der Premier League

LONDON: Sechs vom Abstieg bedrohte Fußball-Vereine wollen einem Medienbericht zufolge ihre Blockadehaltung gegen eine Fortsetzung der englischen Premier League an zehn neutralen Orten unter einer Bedingung aufgeben. Wie der «Mirror» am Sonntag online schrieb, fordern die sechs «Premier-League-Rebellen» die Aussetzung des Abstiegs in dieser Spielzeit. Die Saison soll am 12. Juni wieder aufgenommen werden. An diesem Montag wollen die 20 Clubs der Premier League konferieren, um über die Fortsetzung der Saison zu beraten.

1. FC Köln verlängert mit Eigengewächs Katterbach bis 2024

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit Top-Talent Noah Katterbach verlängert. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger und Junioren-Nationalspieler unterzeichnete einen neuen bis 2024 gültigen Kontrakt. Das teilte der FC am Sonntag mit.

Keymer bezwungen: Fridman erster deutscher Internet-Schachmeister

BERLIN: Mit einem Sieg gegen Teenager Vincent Keymer hat sich Daniel Fridman zum ersten deutschen Internet-Schachmeister gekürt. Der 44 Jahre alte Großmeister setzte sich im Finale des Blitzschach-Onlineturniers im Spitzenduell gegen den 29 Jahre jüngeren Schüler durch. Nach 13 Runden lag Fridman mit 10,5 Punkten vor Supertalent Keymer (9,5) und Georg Meier (9,0).

Rechtsstreit um Pferdesport-Einstieg von Hertha-Teilhaber Windhorst

BERLIN: Hertha-Investor Lars Windhorst befindet sich in den Niederlanden in einem Rechtsstreit um sein Millionen-Engagement im Pferdesport. Mit seinem Unternehmen Tennor will der deutsche Unternehmer den vereinbarten Preis für Anteile an der Millionen-Serie Global Champions Tour drücken und nicht so viel wie ursprünglich abgemacht zahlen. Nach Angaben des niederländischen TV-Senders RTL-Z geht aus Gerichtsakten hervor, dass Tennor ursprünglich 169 Millionen Euro für die Hälfte an der Tour an den US-Amerikaner Frank McCourt zahlen wollte. Dieser klagt nun.