Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Tennisstar Djokovic gewinnt zum neunten Mal die Australian Open

MELBOURNE: Tennis-Topstar Novak Djokovic hat zum neunten Mal bei den Australian Open triumphiert. Im Endspiel am Sonntag setzte sich serbische Weltranglisten-Erste gegen den russischen Tennisprofi Daniil Medwedew 7:5, 6:2, 6:2 durch. Damit feierte Djokovic seinen 18. Grand-Slam-Titel und rückte näher an die jeweils 20 Erfolge seiner Rivalen Rafael Nadal aus Spanien und Roger Federer aus der Schweiz heran. Der 25-jährige Medwedew verpasste in seinem zweiten Grand-Slam-Finale seinen ersten Coup. Der Hamburger Alexander Zverev war im Viertelfinale von Melbourne gegen Djokovic ausgeschieden.

Biathletin Preuß Sechste im WM-Massenstart - Hauser holt Gold

POKLJUKA: Franziska Preuß und Vanessa Hinz haben im abschließenden Massenstart der Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka eine Medaille klar verpasst. Beim ersten WM-Titel der Österreicherin Lisa Theresa Hauser lief Preuß am Sonntag auf Rang sechs, Hinz wurde Zehnte. Damit blieben die deutschen Skijägerinnen, die tags zuvor Silber in der Staffel gewonnen hatten, erstmals seit 1997 ohne WM-Einzelmedaille. Zuletzt hatte es 2013 in Nove Mesto nur eine Damen-Medaille bei Welttitelkämpfen gegeben. Hauser, die auch vom früheren deutschen Damen-Coach Gerald Hönig betreut wird, sorgte damit für den ersten WM-Titel einer österreichischen Skijägerin überhaupt.

Straßer verpatzt ersten Lauf von WM-Slalom - Österreicher Pertl führt

CORTINA D'AMPEZZO: Linus Straßer hat den ersten Durchgang des WM-Slaloms von Cortina d'Ampezzo heftig verpatzt und damit praktisch keine Chance mehr auf ein vorderes Ergebnis. Der Münchner Skirennfahrer liegt nach dem ersten Lauf am Sonntag nur auf Platz 23 - wegen eines modifizierten Reglements darf er im zweiten Durchgang (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) damit erst nach den besten 15 Athleten und auf einer voraussichtlich schon arg ramponierten Piste starten. In Führung liegt überraschend der Österreicher Adrian Pertl vor Alex Vinatzer aus Südtirol (0,14 Sekunden) und dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag (+0,16). Straßer hat 1,71 Sekunden Rückstand auf Pertl. Sebastian Holzmann schied als zweiter Deutscher aus.

BVB räumt Corona-Verstöße bei Feiern nach Derby-Sieg ein

DORTMUND: Borussia Dortmund hat nach den Jubelfeiern im Anschluss an den 4:0-Sieg im Derby beim FC Schalke 04 Verstöße gegen die Corona-Regeln eingeräumt. Dies sei «nicht zu tolerieren», hieß es in einer Stellungnahme des Fußball-Bundesligisten am Sonntag. Demnach hatten 150 bis 200 Fans das BVB-Team außerhalb des Trainingsgeländes bejubelt und dabei teils weder Masken getragen noch den notwendigen Abstand gehalten. Zudem feierten auch die Spieler im Bus und filmten dies «im Überschwang», wie der Club mitteilte. Auf einem Video, das auf dem Account von Mahmoud Dahoud auf Instagram zeitweise veröffentlicht worden war, war zu sehen, wie Marco Reus, Erling Haaland, Emre Can & Co. hinter der Frontscheibe Fans zujubelten, die sie mit Pyro in Empfang nahmen.

«Sunday Times»: Briten bereit für mehr EM-Spiele im Sommer

LONDON: Großbritannien hat einem Bericht der «Sunday Times» zufolge der UEFA seine Bereitschaft zur Übernahme weiterer Spiele der Fußball-EM im Sommer signalisiert. Grundlage dafür seien die Pläne der Regierung für eine Rückkehr der Fans in die Stadien bis Ende Mai, schrieb die Zeitung. Demnach habe der zuständige Minister Oliver Dowden der Europäischen Fußball-Union mitgeteilt, dass dank der Fortschritte bei den Impfungen rechtzeitig zum Turnierbeginn gefüllte Arenen auf der Insel wieder möglich sein könnten. Daher würde die Regierung einer Anfrage, mehr Spiele auszurichten, zustimmen. Bislang ist die um ein Jahr verschobene EM weiter in zwölf Städten in zwölf Ländern geplant. London ist als Austragungsort für drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, die beiden Halbfinals und das Finale am 11. Juli vorgesehen.

Gladbachs Sportdirektor Eberl: «Es gibt nur den Weg mit Marco Rose»

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl schließt auch nach der 1:2-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 eine vorzeitige Trennung von Trainer Marco Rose aus. «Es gibt 0,0 Prozent Ansatz darüber nachzudenken. Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass wir die Saison mit Marco Rose zu Ende spielen werden», sagte Eberl am Sonntag im Sport1-«Doppelpass». Die Fan-Proteste unmittelbar nach der Bekanntgabe des Wechsels von Rose zu Borussia Dortmund im Sommer könne er nachvollziehen. «Natürlich kann ich den Frust und die Enttäuschung verstehen», sagte der 47-Jährige.

Rummenigge: Neuer Süle-Vertrag «nur zu gewissen Konditionen»

MÜNCHEN: Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat den längerfristigen Verbleib von Fußball-Nationalspieler Niklas Süle bei den Münchnern infrage gestellt. «Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gern bereit, den Vertrag zu verlängern, aber das wird nur zu gewissen Konditionen möglich sein», sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters im ZDF-«Sportstudio». Süles Kontrakt bei den Bayern läuft am 30. Juni 2022 aus. «Es werden jetzt Gespräche geführt, dann werden wir sehen, zu welchem Ergebnis die führen», sagte Rummenigge. Grundsätzlich sei es das Ziel der Münchner, die guten deutschen Nationalspieler an sich zu binden. Der Club müsse aber auch auf die knapperen Finanzen in der Corona-Krise achten. «Wir werden uns das bis zum Sommer seriös und in Ruhe anschauen», sagte Rummenigge.

Keller: EM-Halbfinale bleibt Ziel - Löw motiviert «zu liefern»

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller gibt weiter das Halbfinale als Ziel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in diesem Sommer aus. Auch ein früheres Ausscheiden würde dabei aus seiner Sicht nicht automatisch das Ende von Joachim Löw als Bundestrainer bedeuten. «Natürlich muss man am Ende des Turniers schauen, was herausgekommen ist», sagte der 63 Jahre alte Chef des Deutschen Fußball-Bunds der «Welt am Sonntag». «Aber Joachim Löw hat einen Vertrag bis zur WM 2022, den wir erfüllen wollen - und den auch er erfüllen will.» Er sei davon überzeugt, dass man mit Löw «eine begeisternde und hochinteressante EM» abliefern werde.

Dennis Schröder fehlt den Lakers in der NBA weiter

LOS ANGELES: Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder muss bei den Los Angeles Lakers vorerst weiter pausieren. Der 27-Jährige steht weiter auf der Corona-Liste der nordamerikanischen Profiliga NBA. In der «Los Angeles Times» sagte Lakers-Trainer Frank Vogel, dass Schröder noch mindestens zwei weitere Spiele ausfallen werde. Als Grund gab der Club das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga an, das wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden war. Beim 94:96 von Meister Lakers bei der Wiederauflage des Finales der Vorsaison gegen die Miami Heat fehlte Schröder zum zweiten Mal.

Gesundheitsreferentin: «Keine Sonderbehandlung» für Bayern München

BERLIN: Für die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek ist Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in Sachen Maskenpflicht kein Vorbild. «Ich würde vorschlagen, dass man noch mal mit ihm von Seiten des Hygiene-Verantwortlichen spricht. Es ist jedenfalls kein gutes Beispiel», sagte Zurek dem Deutschlandfunk. Rummenigge gefährde zwar nicht direkt andere, wenn er seine Maske unter der Nase trage, sagte Zurek. Korrekt sei es aber nicht.