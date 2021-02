Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Saalbach-Hinterglemm übernimmt Weltcups von Kvitfjell und Wengen

SAALBACH-HINTERGLEMM: Die wegen der Corona-Pandemie in Kvitfjell abgesagten Rennen der alpinen Skirennfahrer werden in Saalbach-Hinterglemm stattfinden.

Das teilten der Weltverband Fis und der österreichische ÖSV am Sonntag mit. Zudem übernimmt der Wintersport im Salzburger Land die im Januar ausgefallene Abfahrt von Wengen. Am 5 und 6. März steigen in Saalbach die Abfahrten, einen Tag später folgt im WM-Ort von 2025 zudem ein Super-G.

Rosberg: Meine besten Freunde ein Jahr nicht gesehen

MONTE CARLO: Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg genießt die Vorzüge des Homeoffice während der Corona-Pandemie. «Es ist schön, von zu Hause aus zu arbeiten und bei den Kindern und meiner Frau zu sein», sagte der 35-Jährige in einem Interview der «Augsburger Allgemeinen» (Sonntag). «Einige Dinge haben sich trotz aller Schwierigkeiten auch zum Besseren entwickelt.»

Auch die Lebensqualität seiner Kollegen sei besser geworden, «da sie bei ihren Familien sein können statt hier in Monaco», sagte Rosberg. Wie viele andere regelt auch er vieles über Videotelefonie.

Rosberg, der 2016 den WM-Titel in der Motorsport-Königsklasse gewonnen und danach seinen Rücktritt erklärt hatte, arbeitet mittlerweile als Unternehmer vor allem mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Diese sei ihm auch «im Büro ganz wichtig. Wir sind CO2 neutral und plastikfrei.»

Der Wahlmonegasse betonte aber auch, dass sie im Fürstentum noch Glück hätten während der Pandemie, «hier hat es sich nicht so ausgebreitet wie andernorts. Wir können mit den Kindern zum Strand, die Restaurants sind mittags geöffnet. Aber meine besten Freunde habe ich ein Jahr nicht gesehen», erzählte Rosberg.