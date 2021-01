Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

FC Bayern in Bundesliga weiter souverän - Verpatztes Dardai-Comeback

BERLIN: Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie gefeiert. Der Spitzenreiter bezwang am Samstag die TSG 1899 Hoffenheim mit 4:1 (2:1). Borussia Dortmund verhinderte einen weiteren Ausrutscher und setzte sich mit 3:1 (1:1) gegen den FC Augsburg durch. Pal Dardai erlebte eine verpatzte Rückkehr auf den Cheftrainerposten bei Hertha BSC, durch den 3:1 (0:0)-Sieg über die Berliner schob sich Eintracht Frankfurt vorerst auf einen Champions-League-Platz. Im Abstiegskampf verpasste der Tabellenletzte FC Schalke 04 durch das 1:1 (1:0) bei Werder Bremen einen wichtigen Sieg. Im Europapokalrennen trennten sich der 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach ebenfalls 1:1 (1:0).

Kampf um Champions-League-Plätze: Leipzig besiegt Leverkusen

LEIPZIG: RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga seine Champions-League-Ambitionen untermauert und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München. Der Tabellenzweite gewann am Samstagabend das Top-Spiel des 19. Spieltags gegen den bisherigen Dritten Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0). Schütze des entscheidenden Tores war Christopher Nkunku in der 51. Minute. Durch den elften Saisonsieg vergrößerte das Team von Trainer Julian Nagelsmann den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten um die Champions-League- Qualifikation auf sechs Punkte. Auf Tabellenführer Bayern München haben die Leipziger weiter sieben Zähler Rückstand.

Bayern-Profi Tolisso entschuldigt sich bei Fans: «Tut mir leid»

MÜNCHEN: Fußball-Profi Corentin Tolisso vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München hat sich für seine neue Tätowierung während der Corona-Pandemie entschuldigt. «Es tut mir leid, dass ich gegen die Bestimmungen meines Clubs und der DFL verstoßen habe», schrieb der 26-Jährige am Samstagabend auf Twitter. «Ich weiß, dass ich unsere Fans und den FC Bayern München enttäuscht habe. Es tut mir leid!» Tolisso hatte sich diese Woche eine Tätowierung stechen lassen und damit nach Angaben der Münchner gegen die Corona-Vorgaben des Clubs verstoßen. Er muss deshalb eine Geldstrafe zahlen.

1. FC Kaiserslautern trennt sich von Trainer Jeff Saibene

KAISERSLAUTERN: Der abstiegsgefährdete 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Jeff Saibene getrennt. Dies gab der Fußball-Drittligist am Samstagabend, wenige Stunden nach dem 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden, bekannt. Der 52-jährige Luxemburger hatte erst im Oktober 2020 die Nachfolge von Chefcoach Boris Schommers angetreten. Die Pfälzer sind in diesem Jahr noch eine Sieg und stecken mit nur 21 Punkten aus 22 Spielen tief im Abstiegskampf. Der viermalige deutsche Meister hatte erst kürzlich das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen, um sich seiner Schuldenlast zu entledigen.

Manchester City festigt Tabellenführung mit 1:0 gegen Sheffield

MANCHESTER: Manchester City hat seine Spitzenposition in der englischen Premier League mit einem knappen Heimsieg gegen Sheffield United gefestigt. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann dank eines Treffers von Gabriel Jesus (9. Minute) am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen das Tabellenschlusslicht. Guardiolas Elf kam gegen den sehr defensiv agierenden Abstiegskandidaten aber kaum zu Torchancen. Man City hatte durch den Erfolg nach 20 Spielen 44 Punkte. Der Spitzenreiter hatte nach dem Spiel zunächst vier Zähler Vorsprung auf den Zweiten Man United (40 Punkte), der am Abend beim FC Arsenal sein 21. Saisonspiel bestritt.

Debüt verschoben: Özil bei Fenerbahce-Sieg erneut nicht im Kader

ISTANBUL: Fußballprofi Mesut Özil muss weiter auf sein Debüt im Trikot seines Herzensclubs Fenerbahce Istanbul warten. Beim glücklichen 1:0 (1:0)-Sieg der Gastgeber gegen Caykur Rizespor stand der 32 Jahre alte frühere deutsche Nationalspieler am Samstagabend erneut nicht im Kader. Fener gewann die Partie dank eines Eigentors von Gökhan Akkan (45.+1 Minute) und übernahm zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der türkischen Süper Lig. Özil war nach siebeneinhalb Jahren beim Londoner Club FC Arsenal zu Fenerbahce gewechselt.

Claudia Pechstein auf Rang sieben im Massenstartrennen

HEERENVEEN: Die im Februar 49 Jahre alte werdende Claudia Pechstein hat am Samstag für die bisher beste Saison-Platzierung der deutschen Eisschnelllauf-Damen gesorgt. Die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin kam im Massenstartrennen beim Weltcup in Heerenveen beim erneuten Sieg der Niederländerin Irene Schouten auf den siebten Platz. Auch für die WM in zwei Wochen an gleicher Stelle ist die Berlinerin im Massenstart qualifiziert. 1000-Meter-Spezialist Joel Dufter verbuchte über 500 Meter mit Rang 16 seine beste Weltcup-Platzierung auf dieser Distanz.