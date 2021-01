Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Baumann und Sander in Top 6 von Kitzbühel - Feuz gelingt Sieg-Double

KITZBÜHEL: Die deutschen Skirennfahrer Romed Baumann und Andreas Sander haben auf der legendären Streif in Kitzbühel mit den Plätzen fünf und sechs überzeugt. Bei der zweiten Abfahrt an diesem Wochenende fehlten Baumann am Sonntag 0,97 Sekunden auf Sieger Beat Feuz aus der Schweiz, der nach seinem Erfolg am Freitag erneut nicht zu schlagen war. Sander war nur 0,03 Sekunden langsamer als sein Teamkollege.

Dominik Schwaiger wurde 17. (+1,62), Josef Ferstl (32.), Simon Jocher (36.) und Manuel Schmid (37) verpassten jeweils die Top 30. Feuz siegte vor dem Franzosen Johan Clarey (+0,17) und Matthias Mayer aus Österreich (+0,38). Am Montag folgt noch ein Super-G.

Baumann und Sander in Top 6 von Kitzbühel - Feuz gelingt Sieg-Double

KITZBÜHEL: Die deutschen Skirennfahrer Romed Baumann und Andreas Sander haben auf der legendären Streif in Kitzbühel mit den Plätzen fünf und sechs überzeugt.

Bei der zweiten Abfahrt am Hahnenkamm an diesem Wochenende fehlten Baumann am Sonntag 0,97 Sekunden auf Sieger Beat Feuz aus der Schweiz, der nach seinem Erfolg am Freitag erneut nicht zu schlagen war. Sander war nur 0,03 Sekunden langsamer als sein Teamkollege. Nach 40 Startern rangierte Dominik Schwaiger (+1,62) auf Platz 16, Josef Ferstl verpasste die Top 30. Feuz siegte vor dem Franzosen Johan Clarey (+0,17) und Matthias Mayer aus Österreich (+0,38). Am Montag folgt in Tirol noch ein Super-G.

Hertha bestätigt Trennung von Trainer Labbadia und Manager Preetz

BERLIN: Hertha BSC hat sich von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz getrennt.

Das bestätigte der Berliner Fußball-Bundesligist am Sonntagmittag in einer Mitteilung, nachdem zuvor mehrere Berliner Medien über das Aus des Duos berichtet hatten.

Geisenberger mit zweitem Saisonsieg in WM-Form

INNSBRUCK: Die beiden erfolgreichsten deutschen Rennrodlerinnen der Saison haben ihre Titelambitionen eine Woche vor der Weltmeisterschaft am Königssee unterstrichen.

Die viermalige Titelträgerin Natalie Geisenberger aus Miesbach gewann am Sonntag die Generalprobe beim zweiten Weltcup der Saison im Eiskanal von Innsbruck und sicherte sich nach ihrer Babypause den zweiten Sieg in dieser Saison. Die 32-Jährige gewann vor der Teamkollegin und Gesamtweltcupzweiten Julia Taubitz aus Oberwiesenthal und Summer Britcher aus den USA. Geisenberger und Vorjahresgewinnerin Taubitz kämpfen auch noch um den Sieg im Gesamtklassement. Die weiteren deutschen Rodlerinnen Dajana Eitberger (Ilmenau) und Cheyenne Rosenthal (Winterberg) belegten die Plätze fünf und elf.