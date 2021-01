Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa)

Stephanie Schneider gewinnt Zweierbob-Weltcup in St. Moritz

ST.

MORITZ: Bei ihrem zweiten Weltcupstart in diesem Winter hat Stephanie Schneider ihren zweiten Sieg eingefahren. Mit Bahnbestzeit im zweiten Lauf fuhr die Pilotin vom WSC Oberwiesenthal am Sonntag mit ihrer Winterberger Anschieberin Leonie Fiebig noch auf Rang eins und verwies mit 0,08 Sekunden Vorsprung Elana Meyers-Taylor aus den USA auf Platz zwei. Dritte wurde die Schweizerin Melanie Hasler vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka (BRC Thüringen), die zusammen mit Vanessa Mark (TuS Wiesbaden) fuhr und nach dem ersten Durchgang in Führung lag. Laura Nolte aus Winterberg kam mit der Potsdamerin Deborah Levi auf Platz sechs.

Brivio neuer Renndirektor bei Formel-1-Team Alpine

ENSTONE: Der Italiener Davide Brivio wird neuer Renndirektor beim Formel-1-Team Alpine. Der Rennstall, der bis zum Ende des vergangenen Jahres noch Renault hieß, verkündete die Verpflichtung des bisherigen MotoGP-Teammanagers von Suzuki am Sonntag. Brivio verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Motorrad-WM und wird beim Werksteam aus Frankreich künftig dem Geschäftsführer Laurent Rossi berichten.

Alpine ist eine französische Sportwagenmarke, die seit den 1970er Jahren zu Renault gehört. Der neue Formel-1-Wagen soll in den Farben der französischen Trikolore - rot, weiß und blau - lackiert sein.

Skirennfahrer Straßer scheidet beim zweiten Slalom in Flachau aus

FLACHAU: Skirennfahrer Linus Straßer ist am Sonntag beim zweiten Slalom im österreichischen Flachau ausgeschieden.

Nachdem er im ersten Durchgang einfädelte, war das Rennen für den 28-Jährigen vorzeitig beendet. Beim ersten Slalom im Salzburger Land tags zuvor hatte der Sieger von Zagreb und Zweite von Adelboden noch Platz fünf belegt - und damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt. Nun folgte der Dämpfer. Vor der Weltmeisterschaft im Februar in Cortina d'Ampezzo stehen für den Münchner noch der Nachtslalom in Schladming und zwei weitere Torläufe in Chamonix an.

Wasserball-Bundestrainer Stamm glaubt an Olympia in Tokio

BERLIN: Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm glaubt trotz der Coronavirus-Pandemie an die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio. «Ich denke, dass die Spiele mit strengen Auflagen und Impfungen im Vorfeld stattfinden», sagte der 60 Jahre alte Berliner in einem Interview des «Tagesspiegel» (Sonntag) und ergänzte: «Ich hoffe, mit unserer Beteiligung. Die Jungs bei Olympia ins Stadion einlaufen zu sehen, wäre für mich zum Abschluss meiner Trainertätigkeit noch einmal eine großartige Geschichte.»

Am 14. Februar soll in Rotterdam für sein Team die Qualifikation für die Sommerspiele beginnen, die eigentlich schon für 2020 geplant war. «Ich verlange von den Verantwortlichen des Weltverbandes, die Lage bis zum letzten Tag genau zu beobachten und erst dann zu entscheiden, ob wirklich gespielt wird. Zur Not muss die Reißleine gezogen werden», sagte Stamm, der auch Vereinspräsident von Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist.

Die vergangenen Monate während Corona bezeichnete er als die schwersten in seinen rund 15 Jahren als Bundestrainer. «Wir konnten monatelang nur warten. Aber es ist toll zu sehen, wie das Team jetzt zusammensteht», lobte Stamm.