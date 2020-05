Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.05.20 | Überblick

Erste Corona-Testreihe in Freiburg und Hoffenheim negativ

FREIBURG: Beim SC Freiburg gibt es nach der ersten Testreihe keinen Corona-Fall. Alle Tests seien negativ ausgefallen, teilte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten am Sonntag auf Nachfrage mit. Zuvor waren alle Profis der Breisgauer sowie der Trainer- und Betreuerstab auf das Virus getestet worden. Auch bei der TSG 1899 Hoffenheim fiele erste Tests bei Spielern und Betreuer negativ aus. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau. Auch bei den Berliner Clubs Hertha BSC und 1. FC Union gab es keinen positiven Befund.

«Unklarer Befund» nach Corona-Tests beim VfB Stuttgart

STUTTGART: Bei den Corona-Tests im Trainer- und Betreuerstab des VfB Stuttgart hat es ein nicht eindeutiges Ergebnis gegeben. «Bei einer getesteten Person liegt ein unklarer Befund vor. Es gibt aber keinen spezifischen COV-2-Virus-Nachweis», teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Nach «Kicker»-Informationen hat sich jenes unklare Ergebnis bei einem der Spieler ergeben. Laut «Bild» sei das Testergebnis nicht negativ gewesen, es gebe aber auch keinen spezifischen Nachweis auf Covid-19-Viren.

50 Millionen für 5 Jahre: Angebliches Liverpool-Angebot für Werner

LEIPZIG: Ein Transfer von Fußball-Nationalspieler Timo Werner zu Champions-League-Sieger FC Liverpool wird angeblich immer konkreter. Laut des italienischen Transfermarkt-Spezialisten Nicolo Schira sei Liverpool bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Stürmer und biete ihm einen Vertrag über fünf Jahre mit einem Gehalt von zehn Millionen Euro pro Saison. Liverpool versuche nun, eine Einigung mit Leipzig unterhalb der Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 60 Millionen Euro zu erzielen.

Transfermarkt: Mintzlaff rechnet mit Wertverlusten von 30 Prozent

LEIPZIG: Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von Fußball-Bundesligist RB Leipzig erwartet durch die Corona-Krise enorme Ablöserückgänge auf dem Transfermarkt. «Das entspricht zwar sicher nicht unseren Leitplanken, aber ein Spieler, der heute 20 Millionen kostet, galt ja bisher - so absurd das klingen mag - in gewissen Sphären praktisch als ablösefrei. Und zu dieser Kategorie zählt jeder Spieler, der Schnelligkeit mitbringt und technisch ein bisschen was drauf hat», sagte Mintzlaff der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «In diesem Bereich werden die Ablösesummen deutlich sinken. Wir rechnen mit einem Abschlag von rund 30 Prozent.»

Sportmediziner Sörgel: Bundesliga-Neustart Chance für Corona-Studie

BERLIN: Der Sportmediziner Fritz Sörgel hat sich aus wissenschaftlichen Gründen für eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. Der Pharmakologe sieht in dem Spielbetrieb die Chance, eine bislang so nicht mögliche Studie über das Coronavirus anfertigen zu können. «Macht man sich frei davon, dass da ein sportlicher Wettkampf stattfindet, erfüllen diese Geisterspiele im Ansatz die Kriterien für eine wissenschaftliche Studie», schrieb Sörgel in einem Beitrag für den «Tagesspiegel».

Taskforce-Leiter Meyer: «System kann sicherlich ins Wanken geraten»

Saarbrücken (dpa) - Taskforce-Leiter Tim Meyer hat nach drei positiven Corona-Tests beim Bundesligisten 1. FC Köln eine Rest-Anfälligkeit des Hygiene-Systems der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingeräumt. «Wenn es zu viele positive Fälle gibt, kann dieses System sicherlich ins Wanken geraten. Das ist gar keine Frage», sagte der Arzt der deutschen Nationalmannschaft bei Sport1. Deswegen sei «extreme Disziplin» aller Beteiligten auch abseits des Spielfeldes wichtig: «Wenn diese Disziplin nicht eingehalten wird, dann kann das beste Konzept ins Wanken geraten.»

Greuther Fürth holt Mittelfeldtalent Stach aus Wolfsburg

FÜRTH: Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Fußballsaison verpflichtet. Wie der Zweitligist am Sonntag mitteilte, kommt Mittelfeldspieler Anton Stach von der U23-Mannschaft des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 21-Jährige absolvierte in dieser Saison 20 Einsätze für den Viertligisten und erhält bei den Franken nun einen Vertrag bis zum Sommer 2023.

Vettel rast nun virtuell: Ferrari-Star gibt Esports-Debüt

SEPANG: Sebastian Vettel verfolgt die digitale Welt kritisch - dennoch hat sich der viermalige Formel-1-Weltmeister nun ins virtuelle Motorsport-Abenteuer gestürzt. Der Ferrari-Star gab am Samstag sein Esports-Debüt und trat bei der sogenannten Legends Trophy unter anderen gegen die ehemaligen Formel-1-Champions Emerson Fittipaldi und Jenson Button an. Vettel belegte bei den beiden virtuell auf dem Sepang International Circuit ausgetragenen Rennen Platz 15 und dann Rang zwölf.

Widerstand gegen Premier-League-Pläne mit neutralen Spielstätten

LONDON: In der englischen Premier League formiert sich Widerstand gegen die Pläne für eine Saison-Fortsetzung in wenigen ausgewählten Fußballstadien. Sechs abstiegsbedrohte Clubs seien gegen das Vorhaben, berichtete der «Telegraph» am Wochenende. Der Clubchef von Brighton & Hove Albion warnte vor einer Wettbewerbsverzerrung. Zuvor hatten die 20 Premier-League-Clubs in einer Schalte ihre Absicht bekräftigt, die wegen der Corona-Pandemie seit 13. März unterbrochene Saison zu Ende zu spielen. Mehrere Medien spekulieren über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Mitte Juni, sofern Regierung und Gesundheitsexperten ihre Zustimmung erteilen.