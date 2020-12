Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Grosjeans Überleben bei Feuer-Unfall für Vettel «Moment des Jahres»

BERLIN: Der am Ende glimpflich verlaufene Horror-Unfall von Romain Grosjean geht dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nicht mehr aus dem Kopf. «Wie er diesen Crash nahezu unverletzt überstehen konnte, ist mir nach wie vor ein Rätsel, er stand kurz vor der Katastrophe. Dass er noch bei uns ist, dass er lebt, ist deshalb für mich der Moment des Jahres», schrieb Vettel in einem Gastbeitrag für die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».

Der Franzose Grosjean vom US-Rennstall Haas war beim Großen Preis von Bahrain Ende November kurz nach dem Start schwer verunglückt. Sein Auto zerbrach beim Einschlag in eine Leitplanke und ging in Flammen auf. Grosjean hatte sich gerade noch aus dem brennenden Cockpit retten können und blieb weitgehend unverletzt. «Was mir dabei bewusst geworden ist?», schrieb Vettel: «Wenn man den Hergang betrachtet und halbwegs bei Verstand ist, sieht man, dass Romain extrem viel Glück gehabt hat. Das hätte ganz anders ausgehen können. (...) Noch vor wenigen Jahren hätte dieser Unfall einen schlimmeren Ausgang gehabt.»

Die Unfallanalyse werde hoffentlich «zu weiteren Verbesserungen führen. Schon nach wenigen Tagen ergaben sich erste Ansätze, wie ein Feuer vermieden werden kann», schrieb der 33-Jährige aus Heppenheim, der nach sechs Jahren bei Ferrari zu Aston Martin wechselt: «Aber alle müssen sich bewusst sein, dass die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, immer ein Risiko darstellt.» Man solle «den Unfall nie als Beweis für die Sicherheit der Autos betrachten».

Vettels sportliches Highlight des Jahres war der siebte Titelgewinn von Lewis Hamilton im Mercedes. «Aber das Wichtigste am Ende einer Saison ist, keinen Fahrer verloren zu haben», schrieb der Hesse.

Rallye-Navigator Gottschalk peilt Top Five bei Rallye Dakar an

RHEINSBERG: Rallye-Navigator Timo Gottschalk und sein Fahrer Jakub Przygonski setzen sich bei der am 3. Januar beginnenden Rallye Dakar hohe Ziele. «Das Ziel sind die Top Five, das ganz große Ziel ein Platz auf dem Podium», sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die bis zum 15. Januar dauernde legendäre Rallye findet zum zweiten Mal in Saudi-Arabien statt.

Der Gesamtsieger von 2011 weiß um die starke Konkurrenz auch bei der 43. Auflage. So haben die mehrmaligen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah aus Katar, der Spanier Carlos Sainz oder Stéphane Peterhansel aus Frankreich bei der Mitte Dezember in Saudi-Arabien ausgetragenen Dakar-Generalprobe Baja Ha'il eine starke Frühform bewiesen und sich die ersten drei Plätze geholt.

Das brandenburgisch-polnische Duo kam bei den zwei Rennen auf den 13. sowie den fünften Rang. «Den Speed haben wir, um mitzuhalten», sagte Gottschalk, «aber es gibt viele Unwägbarkeiten.» Gottschalk hat den Getriebeschaden in ihrem Mini, der bei der letzten Auflage bereits auf der ersten Etappe alle Träume vom Podium zunichte gemacht hatte, nicht vergessen. «Das war schon schwer zu verkraften. Aber man muss es akzeptieren», sagte Gottschalk, der seinen Partner diesmal in einem Toyota Hilux durch die Wüste navigiert.

Auch in der Wüste fährt die Corona-Angst mit. Zum einen die Furcht vor einer Ansteckung, zum anderen sorgt sich Gottschalk, der seit 2005 hauptberuflich als Rallye-Navigator unterwegs ist, ob auch nach dem Saisonhöhepunkt die Sponsoren weiter an Bord bleiben: «Da ist dieses Jahr ein flaues Gefühl mit dabei, das die Freude überschattet.»

Mick Schumacher zu Vergleichen mit Vater Michael: «Stört mich nicht»

BERLIN: Den künftigen Formel-1-Rennfahrer Mick Schumacher nerven die ständigen Vergleiche mit seinem Vater Michael nicht. «Ich finde es okay, es stört mich gar nicht, wenn ich die Fragen kriege und die Vergleiche», sagte der 21-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag» und ergänzte: «Klar muss man seinen eigenen Weg gehen. Aber mein Vater ist für mich der Beste, den es in dem Sport je gegeben hat, warum sollte ich mich also von ihm absetzen wollen?»

Mick Schumacher fährt ab kommender Saison für den US-Rennstall Haas und feiert seine Premiere beim Rennen im australischen Melbourne, falls der Grand Prix trotz Corona-Krise am 21. März durchgeführt wird. «Das wird generell ein besonderer Moment sein», sagte Schumacher. Auch, weil er dann endgültig in die Fußstapfen seines Vaters tritt. «Das kann man so sagen, ja. Ich glaube schon, dass es sehr emotional wird», sagte der Formel-2-Meister: «Aber ich freue mich einfach auf die Challenge, auf das Fahren und die Arbeit mit dem Team.»

Auch Mutter Corinna war für Schumachers Entwicklung sehr wichtig. «Sie ist meine Ansprechpartnerin Nummer 1, meine beste Ratgeberin und immer die Erste, die anruft», sagte Mick. Sie habe er auch als Erste informiert, als der Formel-1-Einstieg des Wahl-Schweizers feststand. «Sie hat sich natürlich gefreut, aber sie hat auch gesagt, dass sie immer wusste, dass ich es schaffe», sagte Schumacher: «Sie ist sehr optimistisch, aber im Endeffekt war es ja auch so.»

Ein wichtiger Ratgeber Schumachers war in der Vergangenheit auch Ex-Champion Sebastian Vettel. Künftig fahren die beiden Deutschen erstmals gegeneinander. «Ich freue mich drauf», sagte Schumacher.