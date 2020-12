Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa)

Leichtathletik-Chef Coe: «Hohes Niveau» der Spiele 2021 in Tokio

MONTE CARLO: Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe ist vom Gelingen der von der Corona-Pandemie überschatteten Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August in Tokio fest überzeugt. «Die japanischen Organisatoren haben den Intellekt und die Widerstandsfähigkeit, es unter schwierigen Bedingungen zu schaffen», sagte der britische Chef von World Athletics in einem Interview internationaler Nachrichtenagenturen. Bei einem Besuch in Tokio habe er erfahren, welch «hohes Niveau» das Organisationskomitee habe.

«Die Spiele werden stattfinden. Die Japaner zeigen eine eiserne Entschlossenheit, die Spiele zu organisieren», sagte Coe. Im Moment könne niemand sagen, «ob wir, wie ich hoffe, ein Stadion voller leidenschaftlicher und lauter Fans haben können». Es werde wohl eine enorme Dimension der sozialen Distanzierung geben. «Auch die Athleten müssen sich im olympischen Dorf dieser Situation anpassen», meinte der zweimalige Olympiasieger. «Wenn wir Hunderte von Athleten haben, die frühstücken oder zu Mittag essen möchten, ist das schon in normalen Zeiten eine heilige Herausforderung.»

Der Organisationschef der Olympischen Spiele 2012 in London ist «enorm dankbar, dass es die Japaner sind, die eine solche Herausforderung bewältigen» müssten. «Wenn jemand im März oder April 2012 an die Tür meines Büros des Olympia-Organisationskomitees geklopft hätte, um mir zu sagen: Übrigens müssen Sie bis 2013 warten, um Ihre Spiele zu organisieren. Das wäre eine außergewöhnliche Herausforderung gewesen.»