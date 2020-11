Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 29.11.20 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Mercedes-Teamchef verteidigt Pirelli gegen Reifen-Kritik

SAKHIR: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Reifenhersteller Pirelli nach teils verheerender Kritik der Formel-1-Fahrer in Schutz genommen. «Sie haben eine fast unmögliche Aufgabe», sagte Wolff beim Grand Prix von Bahrain. Der italienische Exklusivausstatter müsse einerseits Reifen produzieren, die unter anderem Halt geben und ausdauernd sind, andererseits sollten die Gummis auch für spannendere Überholmanöver sorgen. Es sei eine «komplizierte Sache».

Weltmeister Lewis Hamilton hat schon vorgeschlagen, mit den derzeitigen Pneus weiterzumachen. «Der aktuelle Reifen ist gut», meinte der Mercedes-Pilot. Red-Bull-Fahrer Max Verstappen sagte nach dem Einsatz von Prototypen im Freitags-Training: «Ich hoffe, wir werden sie nicht benutzen.» Die Gummis hätten nicht genug Grip.

Pirelli will als Reaktion auf Aerodynamik-Beschränkungen für kommendes Jahr einen robusteren Reifen einführen, um Schäden an den Gummis zu vermeiden. Wolff nannte als mahnendes Beispiel den Unfall bei hoher Geschwindigkeit von Lance Stroll in Mugello.

Kein Sieger im Duell der Box-Opas Mike Tyson und Roy Jones junior

LOS ANGELES: Das Box-Duell zwischen dem 54-jährigen Mike Tyson und dem drei Jahre jüngeren Roy Jones junior hat keinen Sieger gefunden. Nach acht Runden über zwei Minuten im leeren Staples Center in Los Angeles wertete eine vom Box-Verband WBC zusammengestellte dreiköpfige Jury den Kampf als Unentschieden.

Der als hartes Sparring angekündigte inoffizielle Kampf wurde von den beiden früheren Schwergewichts-Weltmeistern und Box-Legenden durchaus hart geführt. Vor allem Tyson wirkte 15 Jahre nach seinem letzten Auftritt im Ring fit und agierte aggressiv und landete von Beginn an mehr Treffer als Jones junior, der noch bis vor drei Jahren aktiv kämpfte. Zu einem Niederschlag kam es wie im Vorfeld bereits angekündigt aber nicht.

Das Duell der beiden Box-Legenden, das eigentlich schon Anfang der 2000er Jahre zustande kommen sollte, war eingebettet in einen Show-Abend, bei dem etwa der Youtube-Star Jake Paul den ehemaligen Basketball-Profi Nate Robinson k.o. schlug und Musiker wie Snoop Dogg, Saint Jhn, Wiz Khalifa und Ne-Yo auftraten.