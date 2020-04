Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.04.20 | Überblick

BVB-Boss Watzke widerspricht Polizei: Keine Fan-Aufläufe geplant

DORTMUND: Die Sorgen um Fan-Massen vor den Stadien bei Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga hält Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für unbegründet. «Ich kenne keine Fan-Gruppierung, die für Aufläufe vor den Stadien sorgen wird», sagte der 60-Jährige dem TV-Sender Sky. Sollte es solche «Exzesse» geben und damit gegen die Abstandsregeln in der Corona-Pandemie verstoßen werden, «wäre wieder Schluss» mit einem Spielbetrieb», sagte Watzke. Aber er betonte: «Den Fußball unter Generalverdacht zu stellen, ist auch nicht in Ordnung.»

Sprecherin von «Unsere Kurve»: Situation nicht durch Corona prekär

FRANKFURT/MAIN: Die Sprecherin der Fangemeinschaft «Unsere Kurve», Helen Breit, sieht in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie nicht den einzigen Grund für die große Not von Profi-Fußballclubs in Deutschland. «Im Fußball werden jedes Jahr Umsatzrekorde verkündet. Jetzt bringen neun Spieltage, die auszufallen drohen, nicht wenige Vereine in eine existenzbedrohende Situation. Die Vereine sind gefragt, offen zuzugeben, dass nicht Corona sie in eine prekäre Situation gebracht hat - durch Corona wurde die Situation erst sichtbar», sagte Breit der «Süddeutschen Zeitung» in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Ethikrat-Mitglied Merkel: Fußball in der Krise anders behandeln

BERLIN: Rechtsprofessor Reinhard Merkel hält es durchaus für gerechtfertigt, Profifußballer in der Corona-Krise anders zu behandeln als Gruppen, bei denen kreative Exit-Strategien noch nicht möglich sind. Einen Neu-Start der Bundesliga unter den strengen Auflagen der Deutschen Fußball Liga sieht er als ein «interessantes Modell für diese Kreativität» an, sagte das Mitglied des Deutschen Ethikrates in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Den Einwand, dass für den Ligastart dringend benötigte Testkapazitäten genutzt würden, hält Merkel für überzogen. Vor dem Hintergrund der ökonomischen und auch der «Lebensform-Bedeutung» des Fußballs seien 25.000 Tests «eine vernachlässigbare Größe».

Bayern-Sportchef Salihamidzic kündigt internationalen Top-Transfer an

MÜNCHEN: Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic rechnet mit einer Vertragsverlängerung mit Nationaltorhüter Manuel Neuer und hofft auf den Transfer eines internationalen Top-Stars. «Ich bin Optimist, also hoffe ich, dass wir den Vertrag mit Manuel verlängern können», sagte Salihamidzic der «Welt am Sonntag». Die jüngsten Unstimmigkeiten zwischen Neuer und dem deutschen Fußball- Rekordmeister habe man «intern geklärt». Neuer hatte in einem Interview der «Bild am Sonntag» beklagt, dass er bei seinen Vertragsverhandlungen die Diskretion früherer Zeiten vermisse.

Watzke: Schürrle-Rückkehr zum BVB unsicher

Dortmund (dpa) - Eine dauerhafte Rückkehr von Ex-Weltmeister André Schürrle (29) zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erscheint trotz des auslaufenden Leih-Geschäfts mit Spartak Moskau unwahrscheinlich. «Ich denke, dass beide Seiten wissen, dass es keine einfache Geschichte werden würde. Da wird man ergebnisoffene Gespräche führen müssen, was das Beste für alle Seiten wäre», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (60) am Sonntag beim TV-Sender Sky. Schürrle hat noch einen Vertrag bis 2021 in Dortmund. Der Abschied von Schürrles Weltmeister-Kollegen Mario Götze (27) ist laut Watzke derweil noch nicht besiegelt.

Herrlich über möglichen Neustart: «Überleben einer ganzen Branche»

Augsburg (dpa) - Augsburgs Trainer Heiko Herrlich hat die Bedeutung einer Fortsetzung des Bundesliga-Spielbetriebs betont. Es sei ein «positives Zeichen für viele Menschen», wenn der Ball wieder rolle, sagte der 48-Jährige der «Bild am Sonntag». «Auch wenn es erst mal nur Spiele ohne Zuschauer sein können, werden die Leute sich über diese Abwechslung freuen.» Ein Neustart in der Corona-Krise sei auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Es gehe nicht darum, «den Profis ihre Gehälter wieder voll auszahlen zu können. Alle haben Abstriche gemacht. Es geht jetzt wirklich um das Überleben einer ganzen Branche. Da hängen rund 60.000 Jobs dran, 60.000 Existenzen.»

Magdeburg-Manager fordert erneut Abbruch der 3. Liga

MAGDEBURG: Manager Mario Kallnik vom 1. FC Magdeburg hat seine Forderung nach einem Abbruch der Saison in der 3. Fußball-Liga erneuert. Der 45-Jährige argumentiert nicht nur mit wirtschaftlichen Gründen. «Ganz zu schweigen von der großen Gefahr, dass sich Mitarbeiter bei der Fortsetzung des Spielbetriebs infizieren können. Wir haben als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für unsere Arbeitnehmer», sagte Kallnik der «Magdeburger Volksstimme». Am Montag schalten sich die 20 Drittligisten per Videokonferenz mit dem DFB zusammen, um über den weiteren Saisonverlauf zu beraten.

Dresden-Stürmer Schmidt schießt «Tor des Monats»

DRESDEN: Stürmer Patrick Schmidt vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden hat das «Tor des Monats» März erzielt. Sein Fallrückzieher im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue erhielt in der Abstimmung der ARD-Sportschau 34,94 Prozent der Stimmen. Hinter dem 26-Jährigen belegte der ebenfalls aus dem Saarland stammende Jonas Hector vom 1. FC Köln mit 30,78 Prozent Platz zwei. Reena Wichman von Werder Bremen wurde mit 13,8 Prozent Dritte.

Mittelfeldspieler Schmid kehrt zu Werder Bremen zurück

BREMEN: Der derzeit verliehene Romano Schmid soll im Sommer zu Werder Bremen zurückkehren und dort ein fester Bestandteil des Profi-Teams werden. «Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns seine ersten Schritte in der Bundesliga machen wird», sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann in einer Mitteilung des Tabellenvorletzten am Sonntag. Der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler gehört aktuell zum Kader des österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC.

NBA-Profis sollen wieder auf Trainingsstätten ihrer Clubs können

NEW YORK: Die Basketballer aus der nordamerikanischen Profiliga NBA dürfen Medienberichten zufolge unter bestimmten Bedingungen bald wieder auf die Trainingseinrichtungen ihrer Clubs. Sollten die behördlichen Bestimmungen der lokalen Regierungen es nicht verbieten, können die Profis dort von Freitag an auf freiwilliger Basis wieder individuelle Einheiten absolvieren, wie die Nachrichtenagentur AP und ESPN am Samstag (Ortszeit) berichteten. Teamtrainings sind in der Corona-Krise weiterhin nicht erlaubt.