Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Boxer Briedis neuer IBF-Weltmeister und Gewinner der Ali-Trophy

MÜNCHEN: Der Lette Mairis Briedis hat in der sogenannten Champions League des Boxens gegen Yuniel Dorticos gewonnen und neben der Muhammad-Ali-Trophy auch den WM-Titel des Verbandes IBF erobert. Er gewann am Samstagabend im Münchner Plazamedia-Center den Kampf im Cruisergewicht knapp nach Punkten (117:111, 117:111, 114:114) und damit auch das Finale der zweiten Staffel in der World Boxing Super Series (WBSS).

Das Duell zwischen Dorticos (34) und Briedis (35) sollte bereits im Frühjahr in Riga stattfinden, musste wegen der Corona-Pandemie aber zweimal abgesagt werden. Briedis wird vom US-Fachmagazin «The Ring» als Nummer eins der Welt im Limit bis 90,718 Kilogramm geführt, Dorticos an Nummer zwei.

Briedis zeigte sich variantenreicher und beeindruckte in den Schlussrunden seinen Kontrahenten zusehens. Der in Miami lebende Kubaner Dorticos konnte kaum seine schwere rechte Schlaghand anbringen. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine Zuschauer. Die WBSS war vom deutschen Box-Promotor Kalle Sauerland mitgegründet worden.

24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wieder gestartet

NÜRBURG: Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist am Sonntagmorgen wieder aufgenommen worden.

Nach 9:45 Stunden Unterbrechung ging es um 8.18 Uhr auf der Traditionsstrecke in der Eifel weiter. Am Samstag war das Rennen nach gut sieben Stunden aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. Grund waren starke Regenfälle, die in einigen Abschnitten der Rennstrecke zu Aquaplaninggefahr geführt haben. Vor der Unterbrechung durch die Rennleitung hatte es bereits mehrere Unfälle gegeben, die jedoch ohne Verletzte und nur mit Sachschäden verliefen. Das Rennen für Tourenwagen und GT-Autos endet um 15.30 Uhr.