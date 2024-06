Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.24 | Aktualisiert um: 16:05 | Überblick

Wieder die Wade: Hegering fällt bei DFB-Frauen aus

ROSTOCK/GDYNIA: Kann Horst Hrubesch bei Olympia auf Abwehrchefin Marina Hegering setzen? Die Wolfsburgerin ist schon wieder verletzt.

Die deutschen Fußballerinnen müssen im nächsten EM-Qualifikationsspiel gegen Polen am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Gdynia auf Abwehrchefin Marina Hegering verzichten. Die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg hat sich erneut eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, wie eine DFB-Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Hegering werde ihr Reha-Programm beim Nationalteam beginnen.

Über ihre Ausfallzeit machte der Verband keine Angaben. Hegering war erst nach einer Verletzungspause in die deutsche Auswahl zurückgekehrt und wurde beim 4:1 gegen die Polinnen am Freitagabend in Rostock nach der Pause von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch eingewechselt. Nach nicht einmal einer halben Stunde musste sie angeschlagen wieder raus. Ohne sie hatte die Defensive ziemlich gewackelt.

Hegerings Routine gilt eigentlich als unverzichtbar im deutschen Team auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Sommer. Sie plagt sich aber schon länger immer wieder mit Verletzungen herum und konnte bei der WM 2023 in Australien wegen einer Fersenprellung erst beim Vorrunden-Aus gegen Südkorea eingesetzt werden.

Kroos nach Champions-League-Sieg: Will EM «natürlich gewinnen»

LONDON: Toni Kroos hat noch nicht genug von großen Titeln. Der EM-Sieg mit Deutschland ist nach der Champions League mit Real Madrid sein letztes großes Ziel.

Nach dem sechsten Champions-League-Sieg seiner Karriere reist der deutsche Nationalspieler Toni Kroos nun auch mit großen Ambitionen zur Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. «Es wäre falsch, nicht mit dem Ziel EM-Titel anzutreten», sagte der 34-Jährige in einem Sky-Interview nach dem 2:0-Finalsieg mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund. «Ich glaube, wir haben es geschafft, die Stimmung ein bisschen ins Positive zu drehen. Trotzdem sind wir in meinen Augen weit weg davon, ein Favorit zu sein. Aber es ist ein Selbstverständnis in mir: Wenn ich ein Turnier spiele, dann will ich natürlich gewinnen.»

Kroos wird seine Karriere nach der EM beenden. Das Champions-League-Finale in London war am Samstagabend bereits sein letztes Spiel für Real Madrid. «Wenn mir das mal jemand erzählt hätte, dass ich sechs Champions-League-Titel gewinnen sollte, hätte ich das nicht geglaubt. Das ist Wahnsinn», sagte er. «Dass es auf die Art und Weise zu Ende geht mit Madrid: Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe.»

Mehr als zwölf Millionen Fans sehen Dortmunder Final-Pleite

LONDON: Beim Königsklassen-Finale zwischen Dortmund und Madrid schalten viele Zuschauer den Fernseher ein. So viele Fans waren in der Champions League im ZDF zuletzt beim Bayern-Triumph 2020 dabei.

Die 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund im Champions-League-Finale haben durchschnittlich 12,345 Millionen Fußball-Fans im ZDF verfolgt. Damit erzielte der TV-Sender einen Marktanteil von 47,7 Prozent. Die Quote lag dabei fast so hoch wie beim Champions-League-Triumph des FC Bayern vor vier Jahren gegen Paris Saint-Germain, als im Schnitt 12,79 Millionen Zuschauer einschalteten.

Im vergangenen Jahr interessierten sich nur 5,558 Millionen Fans für das Königsklassen-Finale, das allerdings beim Erfolg von Manchester City gegen Inter Mailand ohne deutsche Beteiligung stattfand. Das Endspiel in London am Samstag wurde auch vom kostenpflichtigen Sport-Streamingdienst DAZN übertragen, der keine Zuschauerzahlen veröffentlicht.