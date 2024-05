Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.24 | Überblick

Brady spricht Birmingham-Fans nach Abstieg Mut zu

BIRMINGHAM: Das erste Jahr als Mitbesitzer des englischen Fußball-Clubs Birmingham City lief für Tom Brady nicht gut. Nach dem Abstieg richtet sich der frühere Star-Quarterback an die Fans.

Football-Ikone Tom Brady hat den Fans des englischen Fußball-Clubs Birmingham City, an dem er Anteile hält, nach dem Abstieg in die 3. Liga Mut zugesprochen. «Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber dank euch allen werden wir in Zukunft Großes erreichen», schrieb der 46-Jährige bei X, vormals Twitter, nach dem 1:0 von Birmingham am Samstag gegen Norwich, das den Gang in die Drittklassigkeit aber auch nicht mehr verhindert hatte. Brady schrieb von einem «harten ersten Jahr».

Der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner war im vergangenen August über eine Partnerschaft mit der US-Investmentfirma Knighthead Capital Management bei Birmingham City eingestiegen. Brady ist Vorsitzender eines neuen Beirats, der direkt mit dem Vereinsvorstand und Mitgliedern des Führungsteams zusammenarbeitet. Der ehemalige Quarterback hatte seine aktive Karriere in der amerikanischen Profiliga NFL Anfang 2023 beendet.

Birmingham spielte zuletzt 2011 in der Premier League, in der dritten englischen Liga, der League One, spielte der Club zuletzt 1995. In der aktuellen, letztendlich sehr erfolglosen Saison, war drei Monate lang der frühere englische Starspieler Wayne Rooney Trainer der Blues.