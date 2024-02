Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Mick Schumacher und Freundin Laila Hasanovic beim Ball des Sports

FRANKFURT/MAIN: Mick Schumacher (24) und seine Freundin Laila Hasanovic haben auf dem Roten Teppich beim Ball des Sports der Deutschen Sporthilfe viel Aufmerksamkeit erregt. Sie posierten am Samstagabend in Frankfurt lächelnd für die Fotografen und gingen wortlos weiter in den Ballsaal zum Dinner der Benefiz-Gala mit rund 1650 Gästen.

Der Rennfahrer und Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte im August 2023 die Beziehung mit dem 22-jährigen dänischen Model öffentlich gemacht. Mick Schumacher hat eine Anstellung als Testfahrer und Ersatzpilot bei Mercedes, zudem ist er für das Langstreckenprogramm von Alpine engagiert.