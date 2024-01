Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.01.24 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Skirennfahrer Straßer und das Problem mit der Kitzbühel-Trophäe

SCHLADMING: Mit dem Gewinn des Slaloms in Kitzbühel hat sich Linus Straßer einen großen Traum erfüllt. Zu Hause sorgt das aber für ein Problem.

Der Gewinn der lang ersehnten Gams-Trophäe im Slalom von Kitzbühel stellt Skirennfahrer Linus Straßer zu Hause vor ganz neue Probleme. «Ich habe einen Bauern-Schrank in der Küche, da ist eigentlich genug Platz, aber sie passt nicht rein», berichtete der 31 Jahre alte Münchner im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF schmunzelnd auf die Frage, ob die Trophäe schon ihren Platz gefunden habe. Seine bisherigen Pokale sammle er an diesem Ort, für die Gams müsse er nun eine andere Stelle suchen. «Es ist gar nicht so leicht, da einen Platz zu finden», sagte Straßer grinsend. «Das sind die Probleme des Lebens.»

Slalom-Ass Straßer hatte am Sonntag vergangener Woche den Slalom in Kitzbühel gewonnen, sich damit einen Traum erfüllt und die große, goldene Gams-Trophäe gewonnen. Drei Tage später siegte Straßer auch beim Weltcup von Schladming.

Nach Einzel-Erfolg: Wellinger peilt am Kulm Team-Podium an

BAD MITTERNDORF: Mit Silber holt sich Skispringer Andreas Wellinger seine erste Einzelmedaille bei einer Skiflug-WM. Im Team möchte er zum Abschluss gerne wieder aufs Podest.

Nach der Silbermedaille von Andreas Wellinger bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm möchte der Bayer auch mit dem Team aufs Podium. «Aus der Deckung angreifen hat heute funktioniert, das werden wir morgen auch wieder versuchen», sagte Wellinger. Er hatte sich im Einzelspringen im österreichischen Bad Mitterndorf am Samstag noch von Rang vier auf Platz zwei verbessert.

«Ich glaube, möglich ist alles. Es wird sicher ein spannender Wettkampf. Topfavorit werden wir nicht sein», ergänzte der 28-Jährige. Die Favoriten im Teamwettbewerb (14.00 Uhr/ZDF) sind Gastgeber Österreich mit Weltmeister Stefan Kraft, Titelverteidiger Slowenien sowie Norwegen. Aber auch Karl Geiger, mit dem Wellinger bei der Skiflug-WM vor zwei Jahren im Team Silber gewinnen konnte, zeigte sich zuversichtlich: «Ich möchte dem Team helfen. Mit den richtigen Sprüngen kann ich das auch», sagte der 30 Jahre alte Oberstdorfer.

«Podest ist auf jeden Fall möglich», sagte Stephan Leyhe. Das Einzelspringen war am Samstag nach mehreren Verschiebungen durch zu viel Wind letztendlich mit einem statt zwei Durchgängen zwei Stunden verspätet gestartet. Zumindest die Wetteraussichten am Kulm sind für den Teamwettbewerb besser. «Es soll weniger Wind geben. Da werden wir voll angreifen», sagte Pius Paschke, der das Quartett ergänzt.