Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

21.01.24

Siegesserie der Edmonton Oilers in NHL hält

CALGARY: 2024 noch ungeschlagen - diese Serie der Edmonton Oilers in der NHL hält. Auch ohne Torbeteiligung von Leon Draisaitl gelingt im kanadischen Duell der nächste Sieg.

Die Edmonton Oliers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben ihre Rekordserie in der NHL ausgebaut. Gegen die Calgary Flames holte das Team am Samstagabend den 13. Erfolg. Draisaitl blieb beim 3:1 in Calgary ohne direkte Torbeteiligung. Ryan McLeod traf nach 15 Minuten zur Führung. Im zweiten Drittel gelang den Gastgebern der Ausgleich durch MacKenzie Weegar, doch Sam Gagner und Zach Hyman machten mit ihren Treffern im letzten Drittel alles perfekt. Die Oilers hatten die Saison mit nur vier Siegen aus 14 Spielen begonnen und sich von Trainer Jay Woodcroft getrennt. Nachfolger ist Kris Knoblauch.