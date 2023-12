Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.12.23 | Überblick

Nationalspieler Gündogan verletzt sich beim Krafttraining am Kopf

BARCELONA: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich beim Krafttraining eine leichte Kopfverletzung zugezogen. Der Profi des FC Barcelona bekam bei Übungen im Fitnessraum eine Eisenstange auf den Kopf und musste im Krankenhaus genäht werden, wie spanische Medien berichteten. Der Einsatz des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers im nächsten Ligaspiel für Barça soll aber nach aktuellem Stand nicht gefährdet sein.

Detroit beendet Rekord-Niederlagenserie gegen Schröder-Team

DETROIT: Die Detroit Pistons haben die längste Negativserie in der Geschichte der NBA beendet. Nach 28 Niederlagen in Serie gewann das Basketball-Team aus Detroit am Samstag (Ortszeit) mit 129:127 (52:44) gegen die Toronto Raptors um Dennis Schröder. Detroit hatte mit den 28 Niederlagen die Marke der Philadelphia 76ers von 2015 eingestellt. In allen vier großen US-Sportligen hat nur das NFL-Team Chicago Cardinals (heute Arizona Cardinals) ein Spiel mehr in Folge verloren - während des Zweiten Weltkriegs.

NFL: Dallas gewinnt Spitzenspiel gegen Detroit

DALLAS: Die Footballer der Dallas Cowboys haben ihre beeindruckende Heimserie in der NFL ausgebaut. Gegen die Detroit Lions gewann das Team um Quarterback Dak Prescott am Samstag (Ortszeit) mit 20:19. Es war der 16. Heimsieg in Folge für die Cowboys, die ebenso wie die Lions bereits für die Play-offs qualifiziert sind. Am Ende kamen die Lions aber dem Sieg denkbar nahe. Nach einem Touchdown von Amon-Ra St. Brown 23 Sekunden vor Schluss ging Detroit auf Risiko und Sieg. Statt mit einem Extra-Punkt auszugleichen, wollten sie eine Zwei-Punkte-Conversion ausspielen. Doch das misslang trotz drei Versuchen.

NHL: Edmonton Oilers gewinnen viertes Spiel in Serie

LOS ANGELES: Connor McDavid hat die Edmonton Oilers in seinem 600. NHL-Spiel zu einem Sieg bei den Los Angeles Kings geführt. Die Oilers setzten sich am Samstag (Ortszeit) mit 3:2 (0:2, 2:0, 0:0) nach Penaltyschießen durch. Es war der vierte Sieg in Serie für die Kanadier. Nach einem völlig missglückten Saisonstart inklusive Trainerwechsel hat Edmonton zumindest die Playoff-Plätze der Eishockey-Liga wieder klar im Blick. McDavid erzielte in Los Angeles nach einem schwachen ersten Drittel der Oilers mit nur zwei Torschüssen im Mitteldrittel den Anschlusstreffer. Danach legte er kongenial den Ausgleich durch Leon Draisaitl auf.

Harte Kritik für kriselndes Manchester United: «Schrecklich»

MANCHESTER: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat nach dem nächsten Patzer in der englischen Premier League harsche Kritik einstecken müssen. «Manchester United ist wieder das, was es ist: Inkonstant und schrecklich», sagte der ehemalige Nationalspieler und United-Profi Gary Neville bei Sky Sports. United hatte am Samstag beim 1:2 (0:0) bei Abstiegskandidat Nottingham Forest einmal mehr gepatzt.

Berichte: Brasilianischer Club an Werder-Leihe Borré interessiert

BREMEN: Werder Bremens Angreifer Rafael Borré soll das Interesse des brasilianischen Erstligisten International Porto Alegre geweckt haben. Wie das Multimediaportal «Deichstube» berichtet, haben die Berater des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers dies den Bremern und seinem Club Eintracht Frankfurt mitgeteilt. Werder hatte Borré im Sommer von den Hessen ausgeliehen. Die Brasilianer wollen den Offensivspieler demnach schon im Januar verpflichten.

Hitzfeld schwärmt von Alonso und Bayer: «Ein Vorbild»

LEVERKUSEN: Ottmar Hitzfeld lobt Xabi Alonso für seine Trainer-Arbeit bei Bayer Leverkusen in den höchsten Tönen. «Wie Xabi Alonso die Mannschaft führt, welche Ausstrahlung er hat. Er bleibt ruhig, er ist ein Vorbild an der Seitenlinie für viele andere Trainer. Die Mannschaft spielt einen hervorragenden Fußball», sagte Hitzfeld der Deutschen Presse-Agentur.

Kohfeldt: Urlaub für Trainer in Länderspielpause kann sinnvoll sein

EUPEN: Coach Florian Kohfeldt befürwortet Kurzurlaube für Fußball-Vereinstrainer während Länderspielpausen. Sein Nachfolger als Trainer des VfL Wolfsburg, Niko Kovac, hatte dies in der Bundesliga-Hinrunde praktiziert. Das ist in Deutschland bislang ungewöhnlich. «Ich finde den Ansatz von Niko spannend. Das ist mit Sicherheit ein kulturelles Thema», sagte Kohfeldt, der den belgischen Erstligisten KAS Eupen trainiert, der Deutschen Presse-Agentur. «Hier in Belgien ist das üblich. Da machen wir in jeder Länderspielpause vier Tage am Stück frei. Das gibt es also schon. Die Frage ist, ob sich das kulturell durchsetzen kann in Deutschland.»