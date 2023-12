Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.23 | Überblick

Olympiasieger Maher gewinnt Weltcup-Springen in London

LONDON: Olympiasieger Ben Maher hat am Sonntag das Weltcup-Springen in London gewonnen. Als letzter Teilnehmer blieb der 40-jährige Brite mit seinem Pferd Enjeu de Grisien im Stechen fehlerfrei und unterbot in 37,18 Sekunden die Zeit der Konkurrenz. Dies brachte ihm ein Preisgeld von 42.500 Euro ein. Zweiter wurde sein Landsmann Scott Brash mit Hello Jefferson (0/37,80). Rang drei ging an den Iren Daniel Coyle mit Legacy (0/37,99). Deutsche Teilnehmer hatten es nicht in das Stechen geschafft.

Frankreichs Handballerinnen holen gegen Norwegen WM-Titel

HERNING: Frankreichs Handballerinnen haben zum dritten Mal den WM-Titel gewonnen. Der Olympiasieger setzte sich am Sonntag im Finale gegen Titelverteidiger Norwegen mit 31:28 (20:17) durch. Beste Werferinnen im dänischen Herning waren für die Siegerinnen Léna Grandveau und Tamara Horacek mit jeweils fünf Toren. Für den vierfachen Weltmeister Norwegen trafen Nora Mork (8) und Stine Bredal Oftedal (6) am häufigsten.

Bayern-Basketballer gewinnen Spitzenspiel gegen Meister Ulm

MÜNCHEN: Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause hat der FC Bayern Basketball das Bundesliga-Spitzenspiel gegen ratiopharm Ulm für sich entschieden. Die Bayern setzten sich am Sonntag im heimischen BMW Park gegen den deutschen Meister mit 95:80 (43:45) durch und fügten den Ulmern damit die dritte Saisonniederlage zu.

Fußballerinnen des FC Bayern patzen überraschend in Nürnberg

NÜRNBERG: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Bundesliga überraschend Punkte liegen lassen. Bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg kam der deutsche Meister am Sonntagabend nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die frühe Führung von Nationalstürmerin Lea Schüller (11. Minute) egalisierte Medina Desic (72.) per Foulelfmeter. Durch das Münchner Remis beim Tabellenvorletzten kann der VfL Wolfsburg zum Abschluss des 10. Spieltags die Tabellenführung übernehmen. Voraussetzung ist ein Sieg am Montagabend gegen Werder Bremen (19.30 Uhr/DAZN).

Erster deutscher Sieg bei der Darts-WM

LONDON: Florian Hempel hat als erster deutscher Spieler sein Auftaktmatch bei der diesjährigen Darts-WM in London gewonnen. Hempel setzte sich am Sonntagabend mit 3:1 gegen den Iren Dylan Slevin durch. Hempel tritt in der zweiten Runde gegen den Belgier Dimitri van den Bergh an. Diesen hatte Hempel bei der WM 2022 überraschend besiegt.

FC Bayern bei Club-WM 2025 dabei - Sommer-Turnier in USA

DSCHIDDA/MÜNCHEN: Den Profis vom FC Bayern München steht 2025 ein weiterer anstrengender Fußball-Sommer bevor. Wie die FIFA am Sonntag nach der Sitzung ihres Councils in Dschidda in Saudi-Arabien mitteilte, ist der deutsche Rekordmeister schon jetzt für die Premiere der neuen Club-WM qualifiziert. Das Turnier soll vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragen werden mit 63 Partien insgesamt und sieben Spielen für die Finalisten.

Baldige Mama, Dauser und Gold-Basketballer bei Gala geehrt

BADEN-BADEN: Die abgetretene Biathlon-«Mami» Denise Herrmann-Wick, Gold-Turner Lukas Dauser und das Basketball-Nationalteam sind Deutschlands Sportler des Jahres. Bei der 77. Ausgabe der Gala im prunkvollen Kurhaus von Baden-Baden wurden Herrmann-Wick für ihre WM-Leistung im heimischen Oberhof sowie Dauser für seinen Gold-Coup am Barren in Antwerpen prämiert. Dass die Basketballer um Kapitän Dennis Schröder nach dem erstmaligen WM-Titel und einem denkwürdigen Halbfinal-Sieg über das Starensemble der USA geehrt werden würden, galt als Formsache.

Dezimierte Kölner unterliegen SC Freiburg

FREIBURG: Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart verlor am Sonntag mit 0:2 (0:0) beim SC Freiburg und wartet weiter auf den dritten Saisonsieg. Für die Südbadener erzielten Michael Gregoritsch (72. Minute) und Roland Sallai (90.+5) vor 34.700 Zuschauern die Tore, bei den Gästen sah Jeff Chabo wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (62.).

Sieg gegen Frankfurt: Leverkusen baut Tabellenführung aus

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen geht definitiv als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ins neue Jahr. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0 (1:0) und ist einen Spieltag vor der Winterpause nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Victor Boniface (14.), Jeremie Frimpong (51.) und Florian Wirtz (57.) schossen die Tore für die seit 24. Pflichtspielen ungeschlagenen Leverkusener.

FC Bayern dominiert Stuttgart beim 3:0 klar

MÜNCHEN: Im Südgipfel der Fußball-Bundesliga ist dem FC Bayern ein überzeugendes 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart gelungen. Torjäger Harry Kane (2./55. Minute) und Minjae Kim (63.) erzielten die Tore vor 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena. Als Tabellenzweiter liegen die Bayern weiter vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, haben aber ein Spiel weniger absolviert als die Rheinländer.

Skispringer Kraft siegt - Paschke erneut auf dem Podest

ENGELBERG: Die deutschen Topskispringer haben auch bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee ihre starke Form bewiesen. Pius Paschke, der tags zuvor seinen ersten Sieg im Einzelweltcup gefeiert hatte, musste sich am Sonntag als Dritter mit Sprüngen auf 141 und 140 Meter nur dem österreichischen Sieger Stefan Kraft und dessen Landsmann Jan Hörl geschlagen geben. Karl Geiger wurde im schweizerischen Engelberg Vierter, Andreas Wellinger belegte Rang fünf.

Nations-League-Halbfinale der DFB-Frauen findet in Lyon statt

NYON: Die deutschen Fußballerinnen bestreiten das Halbfinale der Nations League gegen Frankreich in Lyon. Wie der französische Verband mitteilte, findet das Duell im Groupama-Stadion am 23. Februar um 21.00 Uhr statt. Die Heimspielstätte von Olympique Lyon fasst knapp 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei einem Sieg wäre das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch sicher für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Baumgart über Investoren-Deal: «Die Mehrheit ist die Kurve»

FREIBURG: Kölns Trainer Steffen Baumgart hat in der Debatte um den umstrittenen Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit deutlichen Worten großes Verständnis für die Fans gezeigt. «Ich glaube, dass man das akzeptieren und respektieren muss, was die Fans zeigen. Ein Mehrheitsbeschluss kann nicht sein, dass er von 50 Leuten gemacht wird. Die Mehrheit ist die Kurve und das in jedem Stadion. Das sollte man bei allen Situationen bedenken. Ob richtig oder falsch, lasse ich außen vor», sagte der FC-Coach am Rande des Bundesliga-Spiels beim SC Freiburg am Sonntag bei DAZN.

Holstein Kiel ist Zweitliga-Herbstmeister - St. Pauli patzt

DÜSSELDORF: Holstein Kiel geht als Herbstmeister in die Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga. Einen Tag nach dem souveränen 3:0 (3:0) über Hannover 96 profitierte das Überraschungsteam der bisherigen Saison vom Patzer des FC St. Pauli, der im Duell mit Wehen Wiesbaden nicht über 1:1 (0:0) hinauskam und damit seine Tabellenführung verlor. Am Ende der Tabelle machte Eintracht Braunschweig durch ein 2:1 (1:1) über den 1. FC Kaiserslautern weiter an Boden gut. Im dritten Sonntagspiel setzte sich der Karlsruher SC mit 3:2 (2:1) gegen die SV Elversberg durch.

Wegen Schokotaler-Regen: Spiel in Freiburg unterbrochen

FREIBURG: Wegen eines Schokotaler-Regens ist die Bundesliga-Partie des SC Freiburg gegen den 1. FC Köln am Sonntag für fünf Minuten unterbrochen worden. Die goldfarbenen Teile mussten von den Ordnern sogar in Eimern eingesammelt werden. Freiburg-Fans hatten sie aus Protest gegen den Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga auf den Rasen rund um das Tor von SC-Keeper Noah Atubolu geworden.

Norweger dominieren auch im Massenstart

LENZERHEIDE: Beim nächsten Dreifach-Erfolg Norwegens hat David Zobel als einziger deutscher Biathlet eine Top-Ten-Platzierung erreichen können. Der 27-Jährige landete am Sonntag dank einer starken Schlussrunde und trotz zwei Schießfehlern auf dem siebten Platz im Massenstart. Dadurch knackte Zobel im schweizerischen Lenzerheide die verbandsinterne WM-Norm. Johannes Thingnes Bö baute seine Führung im Gesamtweltcup aus und überquerte die Ziellinie als Erster, obwohl er ebenfalls zwei Strafrunden drehen musste. Johannes Dale-Skjevdal (1 Schießfehler) musste sich um 14,6 Sekunden geschlagen geben.

Schmid 17. bei Riesenslalom in Alta Badia - Sieg an Odermatt

ALTA BADIA: Der deutsche Skirennfahrer Alexander Schmid hat beim Weltcup-Riesenslalom in Alta Badia einen Top-15-Rang verpasst. In seinem zweiten Rennen nach einem Kreuzbandriss wurde der Allgäuer am Sonntag 17., auf Sieger Marco Odermatt fehlten mehr als viereinhalb Sekunden. Der Schweizer Topfavorit setzte sich auf der schwierigen Strecke in den Dolomiten in einem spannenden Zweikampf mit 0,19 Sekunden Vorsprung auf Filip Zubcic aus Kroatien durch. Die zeigten ein überragendes Duell auf der Gran-Risa-Piste; Zan Kranjec aus Slowenien hatte als Dritter mehr als zwei Sekunden Rückstand auf das Duo ganz vorne.

Ferrari-Teamchef kritisiert Wolff-Ermittlungen: «Ziemlich peinlich»

MARANELLO: Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur (55) hat die schnell wieder eingestellten Ermittlungen in der Formel 1 wegen angeblichen Geheimnisverrats gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und dessen Frau scharf kritisiert. «Ich denke, diese Geschichte ist ziemlich peinlich für unseren Sport», äußerte der Franzose übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei einer Veranstaltung in Maranello. «Die Geschichte begann mit einem Artikel in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob Zeitung das richtige Wort ist. In dieser Situation, wenn man über eine Person spricht, muss man aufpassen, was man sagt.»

Brignone gewinnt Super-G - Deutsche Skifahrerinnen in Top Ten

VAL D'ISÈRE: Skirennfahrerin Federica Brignone hat den Super-G von Val d'Isère gewonnen. Die Italienerin setzte sich in einem von vielen Ausfällen geprägten Rennen vor Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen (+0,44 Sekunden) und ihrer Teamkollegin Sofia Goggia (+0,59) durch. Die Deutschen Kira Weidle (9./+1,86) und Emma Aicher (10./+1,91) schafften es am Sonntag in die Top Ten - wobei vor allem Aicher wegen eines sehr groben Fehlers eine bessere Platzierung verpasste.

St. Brown verbessert deutschen Touchdown-Rekord in der NFL

DETROIT: Amon-Ra St. Brown hat beim zehnten Saisonsieg der Detroit Lions einen Touchdown-Rekord für deutsche Football-Profis in der NFL aufgestellt. Beim 42:17 der Lions gegen die Denver Broncos am Samstagabend (Ortszeit) erzielte der 24-Jährige seinen siebten Touchdown in dieser Spielzeit und verbesserte seinen Bestwert aus der vergangenen NFL-Saison. Bei noch drei ausstehenden Partien kann der Passempfänger seine Ausbeute weiter ausbauen. Wichtiger: Durch den zehnten Saisonsieg haben die Lions die Teilnahme an den Playoffs fast sicher, je nach Resultaten der Konkurrenz am Sonntag und Montag könnte es schon vor dem nächsten Spiel gegen die Minnesota Vikings an Heiligabend so weit sein.

Hoffenheim-Geschäftsführer verteidigt Milliarden-Deal der DFL

ZUZENHAUSEN: Hoffenheims Geschäftsführer Alexander Rosen hat den bevorstehenden Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga verteidigt und bei den Fans für mehr Akzeptanz geworben. «Grundsätzlich ist es das gute Recht der aktiven Fanszene, einen Gegenpart ganz demonstrativ in den Stadien zu zeigen. Auf der anderen Seite muss man in einem gewissen Rahmen auch akzeptieren, dass sich die Liga entwickeln muss», sagte Rosen am Sonntag dem TV-Sender Bild und ergänzte: «Ich glaube, das Problem ist die Kommunikation.»

Nach Herzstillstand: Luton-Kapitän in stabilem Zustand

LONDON: Die gute Nachricht kam einige Stunden später aus dem Krankenhaus. Tom Lockyer war nach seinem Herzstillstand im Premier-League-Spiel seines Clubs Luton Town beim AFC Bournemouth wieder ansprechbar und befand sich in einem stabilen Zustand. Der Verteidiger und Kapitän seiner Mannschaft hatte offenbar erneut, zum zweiten Mal in seiner Karriere, Glück im Unglück. Schon im Mai war er im Aufstiegsspiel gegen Coventry City zusammengebrochen und nach einer Herzoperation in den Spielbetrieb zurückgekehrt.

Kehl nach nächstem BVB-Rückschlag: «Sauer und frustriert»

AUGSBURG: Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem erneuten Rückschlag für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ein ernüchterndes Fazit gezogen und eine eingehende Analyse in der Winterpause angekündigt. «Wir sind enttäuscht, sauer und frustriert, weil wir zwei Punkte zu wenig geholt haben», sagte Kehl laut «Ruhr Nachrichten» nach dem 1:1 (1:1) beim FC Augsburg. Der Vizemeister hat damit bereits fünf Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf Champions-League-Rang vier, der am Sonntag noch beim FC Bayern spielt. «Das ist nicht unser Anspruch», sagte Kehl. Nach dem Jahresabschluss gegen den FSV Mainz 05 am Dienstag will der Sportdirektor die Lage beim Revierclub intensiv bewerten.

Nagelsmann heizt Kroos-Spekulationen an: Interessanter Gedanke

MAINZ: Julian Nagelsmann hat eine Rückkehr von Ex-Weltmeister Toni Kroos in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als «interessanten Gedanken» bezeichnet. In einer Schnellfragerunde im ZDF-Sportstudio wollte der 36 Jahre alte Bundestrainer zunächst nicht mehr dazu sagen und verwies schlagfertig darauf, dass Nachfragen gegen die Spielregeln seien. Danach betonte er aber: «Man muss sich ja über alle Spieler, die einen deutschen Pass haben, das ist ja glaube ich mein Job, Gedanken machen.» Kroos hat seine Karriere in der DFB-Auswahl nach 106 Länderspielen nach der EM 2021 beendet.

Pleite zum Abschluss: Handball-Frauen bei WM auf Rang sechs

HERNING: Deutschlands Handballerinnen haben die Weltmeisterschaft als Sechste beendet. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor am Sonntag in Herning nach einem schwachen Auftritt das Spiel um Platz 5 gegen die Niederlande mit 26:30 (7:16). Für die DHB-Auswahl ist es dennoch das beste WM-Abschneiden seit dem Bronze-Gewinn 2007. Beste Werferinnen vor rund 2000 Zuschauern waren Linksaußen Antje Döll mit sieben Toren und Co-Kapitänin Alina Grijseels (6).

Friedrich gewinnt Viererbob-EM und Weltcup in Innsbruck

INNSBRUCK: Francesco Friedrich hat sich seinen ersten Titel in diesem Winter gesichert. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger gewann am Sonntag auf seiner Lieblingsbahn in Innsbruck/Igls den Viererbob-Weltcup und holte sich parallel den EM-Titel in der Königsklasse. Mit Candy Bauer, Alexander Schüller und Felix Straub siegte der Sachse mit 0,14 Sekunden Vorsprung vor dem Berchtesgadener Johannes Lochner. Dritter vor dem Thüringer Adam Ammour wurde der Lette Emils Cipulis.

Schuss in Teamunterkunft: Biathlet Laegreid darf nicht starten

LENZERHEIDE: Im Teamhotel der norwegischen Biathleten in der Schweiz fällt ein Schuss. Für den gefährlichen Zwischenfall wird Sturla Holm Laegreid bestraft. Nun ermitteln auch die Behörden.

Staffel-Olympiasieger Sturla Holm Laegreid (26) darf nach einem Zwischenfall mit seiner Waffe nicht beim letzten Rennen des Biathlon-Weltcups in Lenzerheide antreten. Wie der Weltverband IBU am Sonntag mitteilte, wurde beim Trockentraining in der Teamunterkunft der Mannschaft in der Schweiz versehentlich ein Schuss abgefeuert. Dabei handelt es sich um einen klaren Verstoß gegen die strengen Sicherheitsregeln, der von IBU und Wettkampfjury sofort bestraft wurde. Demnach ist der fünfmalige Weltmeister am Sonntag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) im Massenstart nicht dabei. Personen kamen nicht zu Schaden, hieß es.

«Dieser Vorfall tut mir zutiefst leid und ich entschuldige mich aufrichtig bei der gesamten Biathlon-Familie, meinen Teamkollegen und dem Hotelbesitzer für das, was passiert ist», sagte Laegreid in einer Verbandsmitteilung: «Dies ist eine brutale Erinnerung für mich und alle Biathleten, wie wichtig Sicherheitsroutinen wirklich sind.» Laegreid war am Samstag noch Dritter im Verfolgungsrennen geworden.

Die Norweger meldeten den gefährlichen Fauxpas selbst, für dieses «verantwortungsvolle Verhalten» gab es Lob von der IBU. Der Fall wird nun auch von den Behörden in der Schweiz untersucht. Es werde geprüft, ob es weitere Konsequenzen geben könnte, teilte der norwegische Verband mit.

Oilers verlieren in NHL - Nur Pleiten für deutsche Profis

EDMONTON: Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL zum zweiten Mal in Serie verloren und wie alle anderen deutschen Eishockey-Profis eine Niederlage kassiert. Gegen die Florida Panthers gab es für die Oilers am Samstagabend (Ortszeit) ein 1:5. Vor dem 4:7 gegen die Tampa Bay Lightning am Donnerstag hatte die Mannschaft aus Kanada acht Mal in Serie gewonnen und sich nach dem miserablen Saisonstart eine ausgeglichene Bilanz erarbeitet.