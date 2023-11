Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.23 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Verstappen siegt in Las Vegas und stellt Vettel-Bestmarke ein

LAS VEGAS: Er ist nicht zu schlagen. Max Verstappen gelingt Saisonsieg Nummer 18 und der 53. in seiner Karriere. Damit zieht er mit einem deutschen ehemaligen Red-Bull-Piloten gleich.

Max Verstappen hat auch das Comeback-Rennen der Formel 1 in Las Vegas gewonnen. Trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe feierte der dreimalige Weltmeister am Sonntag in einem ereignisreichen Grand Prix mit mehreren Safety-Car-Phasen den 53. Sieg seiner Karriere. Er zog damit in der ewigen Bestenliste mit Ex-Fahrer Sebastian Vettel gleich, nur Lewis Hamilton (103) und Ex-Pilot Michael Schumacher (91) feierten noch mehr Erfolge.

Auf dem Stadtkurs in Las Vegas verwies der 26 Jahre alte Verstappen im Red Bull Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Dritter wurde nach einem Überholmanöver von Leclerc auf der letzten Runde Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez. Der Monegasse Leclerc war von der Pole in das erste Rennen in der Zockermetropole seit den beiden Grand Prix 1981 und 1982 gestartet. Nico Hülkenberg kam mit seinem Haas nicht ins Ziel.

Am kommenden Wochenende steht noch das Finale in Abu Dhabi an. Verstappen kann dort seine Rekordserie von bereits 18 Saisonsiegen noch mal ausbauen.

Kurzer NHL-Erfolgslauf von Draisaitls Edmonton Oilers vorbei

TAMPA: Nach drei Siegen nacheinander haben die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl wieder ein Spiel in der NHL verloren. Am Samstag (Ortszeit) zogen die Oilers mit 4:6 (2:1, 1:1, 1:4) bei den Tampa Bay Lightning den Kürzeren. Für das kanadische Team gab es damit auch die erste Niederlage unter dem neuen Cheftrainer Kris Knoblauch, der vor wenigen Tagen den freigestellten Jay Woodcroft ersetzt hatte.

Die Oilers erzielten die ersten beiden Treffer der Partie und gingen mit einer 3:2-Führung in das Schlussdrittel, kassierten dort aber vier Tore. Draisaitl blieb zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Scorerpunkt in einem Spiel, auch Co-Star Connor McDavid war ohne Torbeteiligung. Mit erst fünf Siegen nach 16 Saisonspielen belegen die Oilers derzeit den drittletzten Platz in der Western Conference.

Tim Stützle schaffte mit den Ottawa Senators im zweiten Spiel in Schweden den zweiten Sieg. Mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) setzten sich die Senators nach Penaltyschießen gegen die Minnesota Wild durch. Stützle vergab zwar seinen Penalty, sein Teamkollege Josh Harris traf aber als Einziger im Shootout und bescherte Ottawa den achten Sieg im 15. Saisonspiel. Insgesamt vier Spiele der nordamerikanischen Liga finden im Zuge der NHL Global Series in Stockholm statt.

Auch Philipp Grubauer ging am Samstag (Ortszeit) mit einem Sieg vom Eis: Der deutsche Torhüter fuhr mit den Seattle Kraken einen 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)-Auswärtserfolg gegen die Vancouver Canucks ein, Grubauer hielt 21 der 24 Schüsse auf sein Tor. Für Seattle war es der zweite Erfolg nacheinander.