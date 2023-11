Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.11.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Oilers beenden nach Hattrick Niederlagenserie in der NHL

SEATTLE: Die Edmonton Oilers gewinnen endlich wieder ein Spiel. Ein Teamkollege von Leon Draisaitl schafft für die Oilers etwas, das zuvor nur Wayne Gretzky gelang.

Die Edmonton Oilers um Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl haben nach zuletzt vier Niederlagen ihren dritten Saisonsieg in der nordamerikanischen Liga NHL verbucht. Die Oilers gewannen am Samstag (Ortszeit) 4:1 bei den Seattle Kraken, sind nach schon zehn verlorenen Partien aber weiterhin das zweitschwächste Teams der NHL. Draisaitl blieb diesmal ohne Torbeteiligung.

Matchwinner in Seattle war Zach Hyman mit einem frühen Hattrick. Hyman traf in der 10., 15. und 19. Minute zur 3:0-Führung und schaffte damit als erst zweiter Oilers-Profi nach Legende Wayne Gretzky einen lupenreinen Hattrick im ersten Drittel. Gretzky war dies vor knapp 37 Jahren gelungen.

Dylan Holloway schoss kurz vor Schluss des ersten Abschnitts sogar noch das 4:0, nach der Pause blieb der deutsche Nationaltorwart Philipp Grubauer bei Seattle auf der Bank. Für die Gastgeber war es ebenfalls schon die zehnte Niederlage bei bislang fünf Erfolgen.

Auch zweite Matterhorn-Abfahrt der Männer abgesagt

ZERMATT-CERVINIA: Es hat nicht sollen sein. Auch die zweite Abfahrt der Männer von Zermatt-Cervinia und damit das gesamte Rennwochenende am Matterhorn ist abgesagt.

Viel Neuschnee und starke Windböen haben den alpinen Ski-Assen das komplette Weltcup-Wochenende am Matterhorn vermasselt. Die Organisatoren mussten auch die zweite Abfahrt von Zermatt-Cervinia am Sonntag absagen, wie der Weltverband Fis am Morgen bekanntgab. Bereits am Samstag war aus Sicherheitsgründen kein Wettkampf möglich. «Leider sind die Gründe für die heutige Absage dieselben wie gestern», teilte die Fis mit.

Die Männer bleiben somit in dieser Weltcup-Saison vom Wetterpech verfolgt. Schon der Riesenslalom zum Auftakt in Sölden musste wegen Sturms abgebrochen werden. In Zermatt-Cervinia auf der schweizerisch-italienischen Grenze konnte von drei geplanten Trainings und zwei Rennen letztlich nur ein Training am Mittwoch bestritten werden. Danach kam der Wintereinbruch.

Eigentlich sollte das Event in mehr als 3000 Metern Höhe im Schatten des weltberühmten Matterhorns mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien ein spektakulärer Beginn der alpinen Speed-Saison sein. Die geplante Premiere in der Vorsaison fiel noch wegen Schneemangels aus - diesmal wurde den Veranstaltern und den Sportlern nun zu viel Neuschnee zum Verhängnis.

Zwei Tore und ein Lob: Eishockey-Stürmer Michaelis nutzt Chance

LANDSHUT: Bundestrainer Harold Kreis zeigt sich angetan von seiner besten Sturm-Reihe. Sie haben das Spiel gegen Österreich gedreht. Sonntag geht es um den Turniersieg.

Seine Chance hat Marc Michaelis genutzt. Zwei Tore erzielte der deutsche Eishockey-Nationalspieler beim 5:3-Erfolg gegen Österreich. Nach der verpassten Weltmeisterschaft aufgrund einer Operation nach einem Blutgerinnsel an der Schlüsselbeinvene hat der Stürmer des Schweizer Clubs EV Zug viele Pluspunkte bei Bundestrainer Harold Kreis erspielen können. «Jeder muss sich hier beweisen. Es war sehr wichtig, dass ich hier gewesen bin», sagte der 28-Jährige nach dem zweiten Auftritt beim Deutschland Cup. Mit einem weiteren Erfolg am Sonntag (14.30 Uhr/Magentasport) gegen die Slowakei ist dem Vizeweltmeister der erneute Turniersieg in Landshut nicht mehr zu nehmen.

Gegen Österreich tat sich die DEB-Auswahl allerdings lange Zeit schwer. Mit 0:2 lag das Kreis-Team zurück, erst Mittel des zweiten Drittels wurde es besser. Michaelis sorgte mit zwei Toren für den Ausgleich und neuen Schwung. Die Münchner Filip Varejcka und Yasin Ehliz drehten mit ihren Treffern endgültig das Match. «Eine gute Mannschaft findet immer einen Weg zu gewinnen», sagte Coach Kreis und lobte die Sturm-Reihe um Michaelis und Ehliz: «Die Jungs haben aufgedreht.»

Der 64 Jahre alte Bundestrainer wird auch im abschließenden Spieler gegen die Slowakei seine Mannschaft auf einigen Positionen verändern. Die Münchner Ehliz und Varejcka sind bereits am Samstagabend in die Heimat gefahren. Sie spielen bereits am Mittwoch in der Champions Hockey League. Auch Michaelis wird aussetzen. Lediglich Alexander Ehl (Düsseldorfer EG) und Tobias Eder (Eisbären Berlin) werden in allen drei Spielen zum Einsatz kommen.