Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Knapper Sieg im Box-Schaukampf: Fast-Blamage für Champion Fury

RIAD: Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat einen Box-Schaukampf gegen den früheren UFC-Star Francis Ngannou hauchdünn gewonnen und sich fast blamiert. Vor den Augen von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo sowie den Musikern Eminem und Kanye West sahen zwei Kampfrichter den ungeschlagenen Briten am Samstag im saudi-arabischen Riad knapp vorn, einer entschied sich für den 37 Jahre alten ehemaligen Käfigkämpfer Ngannou. «Das war einer der unangenehmsten Kämpfe für mich in den letzten Jahren», sagte Fury nach dem Kampf. «Francis ist ein besserer Boxer, als wir alle gedacht haben.»

In der dritten Runde wurde der bislang noch ungeschlagene 35-jährige Fury mit einem linken Haken von Ngannou bei dessen Box-Debüt sogar niedergestreckt, konnte sich aber davon erholen. In dem Duell stand Furys Schwergewichts-WM-Titel des Verbands WBC nicht auf dem Spiel. Laut Medienberichten erhielt Fury 50 Millionen Dollar (knapp 47,4 Millionen Euro) für seinen Auftritt in Saudi-Arabien.

Trotz der Niederlage konnte sich Ngannou, zu dessen Team auch Box-Legende Mike Tyson gehörte, als Gewinner fühlen. «Ich bin sehr, sehr glücklich», sagte er. «Mit etwas mehr Erfahrung in diesem Spiel werde ich noch besser. Ich weiß, dass ich es kann.»

Zwei Vorlagen von NHL-Profi Stützle bei Ottawas 5:2-Sieg

PITTSBURGH: Deutschlands Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit zwei Torvorlagen zu einem klaren Auswärtssieg geführt. Die Kanadier gewannen am Samstag (Ortszeit) bei den Pittsburgh Penguins mit 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) und beendeten ihre Negativserie. Zuvor verlor das Team des 21-Jährigen drei Spiele nacheinander. Für Stützle waren es in dieser Spielzeit die Vorlagen sieben und acht. Nur vier NHL-Profis bereiteten in der laufenden Spielzeit mehr Treffer vor. Brady Tkachuk traf für die Senators doppelt.

Für Moritz Seider und die Detroit Red Wings ging der Negativlauf dagegen weiter. Bei den Boston Bruins unterlag das Team des besten deutschen Verteidigers mit 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) und verlor zum dritten Mal in Serie.

Bei der 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)-Niederlage der Seattle Kraken bei den Florida Panthers kam Kraken-Torhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz.