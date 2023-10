Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

MotoGP in Japan: Jorge Martin gewinnt Abbruchrennen

MOTEGI: Der spanische Ducati-Pilot Jorge Martin hat am Sonntag beim Grand Prix von Japan das MotoGP-Rennen gewonnen. Mit dem Erfolg in Motegi kam Martin im Gesamtklassement bis auf drei Punkte an Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien heran, der im Abbruchrennen als Zweiter gewertet wurde. Der Spanier Marc Marquez (Honda) komplettierte als Dritter das Podium. Starker Regen sorgte für Aquaplaning, weswegen das Rennen unterbrochen wurde. Da sich die Bedingungen nicht verbesserten, entschied die Rennleitung, den Grand Prix nach zwölf gefahrenen Runden nicht erneut zu starten.

Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl kassierte als 14. zwei Punkte. Der 33-jährige Zahlinger sprang in Japan für den Spanier Alex Rins ein und war der einzige deutsche Starter. Moto2-Pilot Lukas Tulovic konnte verletzungsbedingt nicht teilnehmen.

In zwei Wochen wird die Saison mit dem Grand Prix von Indonesien fortgesetzt.