Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.09.23 | Überblick

IOC: Teilnahme von Russen an Asienspielen «nicht umsetzbar»

LAUSANNE: Die Pläne für eine Teilnahme von russischen und belarussischen Sportlern bei den Asienspielen sind geplatzt. Das Internationale Olympische Komitee erklärte das Vorhaben für «nicht umsetzbar aus technischen Gründen», wie mehrere Medien berichteten. Damit können die Athleten aus beiden Ländern nicht über den Umweg der Asienspiele im chinesischen Hangzhou eine Qualifikation für die Sommerspiele in Paris erreichen. Asiens Olympia-Komitee OCA hatte zuvor den Weg für den Start von maximal 500 Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus frei gemacht.

«Schade»: Basketball-Präsident bedauert TV-Situation bei WM

OKINAWA: Der deutsche Basketball-Präsident Ingo Weiss bedauert, dass die aktuellen WM-Erfolge des Nationalteams um Dennis Schröder nicht noch mehr Menschen erreichen. «Basketball steht einem breiten Publikum zur Verfügung, denn Magenta ist frei empfangbar. Jeder, der das schauen will, kann das in hervorragender Qualität sehen. Natürlich ist es schade, dass nicht ARD oder ZDF darüber berichten», sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur in Okinawa mit Blick auf die Livebilder. Dies sei «eine Rechtefrage». Magentasport überträgt die deutschen Spiele kostenlos und die weiteren Begegnungen kostenpflichtig.

Ex-Champion Medwedew bei US Open in drei Sätzen weiter

NEW YORK: Der frühere Sieger Daniil Medwedew hat bei den US Open als nächster Titelanwärter das Achtelfinale erreicht. Der 27 Jahre alte Russe bezwang am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) den argentinischen Tennisprofi Sebastian Baez mit 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) und steht beim Grand-Slam-Turnier in New York zum fünften Mal in Serie unter den besten 16. «Es ist hart, ich will einfach nur schlafen», sagte Medwedew nach halb zwei. «Es ist gut, dass es nicht bis vier gedauert hat.»

VfB-Coach Hoeneß traut Torjäger Guirassy einen Topclub zu

STUTTGART: Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart ist froh über den Verbleib seines Torjägers Serhou Guirassy, traut dem Stürmer perspektivisch aber den Sprung zu einem Topclub zu. «Er hat eigentlich nie den Eindruck gemacht, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, jetzt zu wechseln. Er merkt, dass er aktuell am richtigen Ort ist, um zu zeigen, was er kann. Und das ist enorm viel», sagte Hoeneß am Sonntag bei «Bild». Der 27-Jährige tue dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten «enorm gut». Guirassy hat in der noch jungen Saison schon fünf Tore für den VfB erzielt.

Gefühlsmix bei Jan Frodeno vor dem Karriereende

BERLIN: Jan Frodeno verspürt vor dem kurz bevorstehenden Karriereende einen gewissen Gefühlsmix. Es sei «von allem ein bisschen», sagte der Triathlon-Star, der am kommenden Sonntag bei der Ironman-WM-Premiere in Nizza sein letztes großes Rennen bestreiten will, in einem Interview der «Welt am Sonntag» und ergänzte: «Respekt, etwas Angst, auch Vorfreude. Natürlich versuche ich aber jetzt gerade, im Moment zu bleiben, mich auf Nizza zu konzentrieren und mir nicht allzu sehr einen Kopf zu machen, weil ich weiß, dass es sowieso danach von sich aus kommen muss.»

Leipzigs Sportvorstand Eberl: «DFB und DFL auf die Bahn bringen»

BERLIN: Max Eberl vermisst bei vielen im deutschen Fußball den Leistungsgedanken. «Wir haben zu wenig, die was wollen, sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Spielern», sagte der Sportvorstand von RB Leipzig am Sonntag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin bei «Bild». Es spiele zu viel Politik eine Rolle. «Wir müssen es schaffen, nicht zu labern, sondern zu handeln, wir müssen von Grund auf den DFB und die DFL auf die Bahn bringen. Sonst gehen wir düsteren Zeiten entgegen», meinte der 49-Jährige.

Medien: Kopenhagens Grabara wird Casteels-Nachfolger in Wolfsburg

WOLFSBURG: Der Pole Kamil Grabara vom FC Kopenhagen soll beim VfL Wolfsburg in der nächsten Saison der Nachfolger des langjährigen Torwarts Koen Casteels werden. Der «Kicker» berichtet schon seit Wochen von dem Interesse des Fußball-Bundesligisten an dem 24 Jahre alten Schlussmann. Nach Informationen der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» (Sonntag) ist der Wechsel im nächsten Sommer sogar schon perfekt.