Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.23 | Überblick

Messis Märchen-Ende: Miami holt Leagues Cup und ersten Titel

NASHVILLE: Lionel Messi hat mit seinem neuen Club Inter Miami den ersten Titel gewonnen. Im Finale des Leagues Cups gegen Nashville SC um den Berliner Hany Mukhtar fiel die Entscheidung nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit am Samstagabend (Ortszeit) im Elfmeterschießen, das Miami 10:9 gewann. Dabei mussten alle 22 Fußballer antreten, den entscheidenden Schuss vergab Nashvilles Torwart Elliot Panicco. Messi traf den ersten Elfmeter und hatte zuvor mit dem 1:0 nach 23 Minuten sein zehntes Tor im siebten Spiel für Miami erzielt.

Zverev verliert Halbfinale in Cincinnati gegen Djokovic

CINCINNATI: Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Cincinnati sein Halbfinale gegen Novak Djokovic knapp verloren und den Einzug ins Endspiel verpasst. Gegen den Serben unterlag der Olympiasieger am Samstagabend (Ortszeit) 6:7 (5:7), 5:7. Eine Woche vor dem Start der US Open kommt es in Cincinnati nun zum Traumfinale zwischen Djokovic und dem Spanier Carlos Alcaraz, der sein Halbfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz 2:6 7:6 (7:4), 6:3 gewann.

Doppel-Europameisterin Lückenkemper in nächster WM-Runde

BUDAPEST: Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften einen mäßigen Start erwischt. Die Sprinterin vom SCC Berlin kam am Sonntag in Budapest in ihrem Vorlauf über 100 Meter als Dritte nach 11,21 Sekunden ins Ziel. Dies bedeutete das automatische Weiterkommen ins Halbfinale für die 26-Jährige. Es gewann WM-Mitfavoritin Shericka Jackson aus Jamaika in 11,06 Sekunden.

Bei Gladbach-Spiel: Polizei bestätigt Schussabgabe aus Dienstwaffe

AUGSBURG: Am Rande des Fußballspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach (4:4) in der Bundesliga hat ein Polizeibeamter mit einer Dienstwaffe einen Schuss abgegeben. Dieser war «ersten Erkenntnissen zufolge» unbeabsichtigt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am späten Samstagabend mitteilte. Unbeteiligte seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Der Schuss traf einen Transporter eines Fanclubs, die Fanhilfe Mönchengladbach schrieb auf X, vormals Twitter, der Transporter sei leer gewesen.

Diskuswerferinnen wecken mit Finaleinzug Medaillenhoffnungen

BUDAPEST: Die deutschen Diskuswerferinnen haben mit ihrem Finaleinzug Hoffnungen auf eine WM-Medaille geweckt. Die EM-Dritte Claudine Vita kam am Sonntag in Budapest in der Qualifikation als Vierte weiter. Bei der 26 Jahre alten Neubrandenburgerin stand eine Weite von 64,51 Metern zu Buche. «Ich wollte mich nicht durch die Quali durchzittern müssen. Dass das am frühen Morgen so gut geklappt ist, ist natürlich super», sagte Vita.

Ex-Dortmunder Bellingham bei Real «zehnmal besser»

ALMERÍA: Der frühere Dortmunder Jude Bellingham hat seinen starken Auftritt für Real Madrid bei UD Almería auch mit einem kleinen Seitenhieb gegen den BVB kommentiert. «Ich bin zehnmal besser als in der vergangenen Saison», sagte der englische Fußball-Nationalspieler im Vereins-TV des spanischen Spitzenclubs nach dem 3:1 am Samstagabend. «Ich fühle mich mit diesen Spielern sehr wohl und lerne jeden Tag dazu.» Das Niveau bei Real sei «so hoch, und ich bin wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was mir meine Mitspieler sagen». BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl reagierte gelassen auf die Aussagen von Jude Bellingham. «Ich nehme das nicht als Kritik an Borussia Dortmund wahr. Ich weiß, dass er in den vergangenen Monaten nicht zu 100 Prozent fit war und mit seinem Knie Probleme hatte. Diese Probleme sind nun ausgestanden», kommentierte Kehl beim TV-Sender Bild.

Geherin Feige bei WM ohne Chance über 20 Kilometer

BUDAPEST: Die deutsche Geherin Saskia Feige hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest nicht in die Entscheidung über 20 Kilometer eingreifen können. Einen Tag nach Platz fünf für Christopher Linke belegte die EM-Dritte am Sonntag in Budapest Rang 30. In 1:34:49 Stunden hatte die Leipzigerin fast acht Minuten Rückstand auf die neue Weltmeisterin Maria Pérez aus Spanien. Silber holte die Australierin Jemima Montag 25 Sekunden hinter Pérez, Bronze ging an Olympiasiegerin Antonella Palmisano aus Italien.

Mavropanos kurz vor Abschied vom VfB

STUTTGART: Der griechische Nationalspieler Konstantinos Mavropanos wird den VfB Stuttgart aller Voraussicht nach verlassen. Der Verteidiger fehlte beim Training des Fußball-Bundesligisten am Sonntag, weil er sich nach Auskunft von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in Verhandlungen mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber befindet. Man sei in «sehr weit fortgeschrittenen Gesprächen» mit Mavropanos und einem anderen Club, so Wohlgemuth weiter. Der TV-Sender Sky hatte am Samstag vermeldet, dass eine Einigung zwischen dem VfB und dem englischen Conference-League-Sieger West Ham United kurz bevorstehe.

UEFA verbietet Dinamo Zagreb Fans bei Auswärtsspielen

ATHEN: Nach dem Tod eines griechischen Fußballfans darf Dinamo Zagreb bis mindestens zum Ende der Saison bei Auswärtsspielen im Europapokal keine Zuschauer mitbringen. Diese Strafe gab die UEFA am Samstagabend nach dem Rückspiel der Champions-League-Qualifikation zwischen Zagreb und AEK Athen bekannt (2:2). Anhänger von gegnerischen Teams dürfen weiterhin zu Spielen nach Kroatien reisen.

Kritik an Prinz William wegen Absage zum WM-Finale in Sydney

LONDON: Der britische Thronfolger Prinz William hat rund um das WM-Finale der Fußballerinnen in Sydney Kritik in seiner Heimat einstecken müssen. Der 41 Jahre alte Ehrenpräsident des englischen Fußballverbands FA hatte trotz des Finaleinzugs der Lionesses, wie das englische Nationalteam genannt wird, eine Reise nach Sydney abgelehnt.