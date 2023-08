Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Tribüne bricht bei Motorsport-Veranstaltung ein - acht Verletzte

KNUTWIL: Acht Zuschauer einer Motorsport-Veranstaltung in der Schweiz sind beim Einsturz einer Tribüne verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, stürzten sie am Vorabend in Knutwil in der Nähe von Luzern bis zu drei Meter in die Tiefe. Der Vorfall ereignete sich bei den «Knutwiler Powerdays», einem Traktor-Pulling-Wettbewerb, bei dem Zugfahrzeuge schwere Anhänger möglichst weit schleppen müssen. Warum es zum teilweisen Einsturz der provisorischen Tribüne kam, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.